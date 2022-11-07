奥地利Red Bull噶扑滑板挑战赛上海二、三名——OJ和浩楠

1. 你还记得第一次接触滑板的情景吗？

OJ：记得第一次对滑板感兴趣是在小学时期，我在社区门口，有人滑板从我面前经过，当时觉得很有意思，自己也想尝试。刚开始滑板的时候，最喜欢看到滑板在脚下旋转，特别是成招踩上去的感觉，很有成就感。

奥地利Red Bull噶扑滑板挑战赛 © redbull-mind-the-gap-shanghai

2. 你从滑板中学到了什么呢？滑板对你有什么改变吗？

OJ：在滑板中学到的最多的东西应该是毅力吧，因为刚开始滑板的时候，很多招都不会，我经常一个人练招，一练就是整整一天。滑板对我改变最大的是心态，心态非常影响滑板的状态，有时候想得太多反而会把自己的状态搞乱，能成的招反而因为心态的问题成不了，调整过来也很麻烦，所以无论什么场景和地形，都尽量保持良好的心态是非常重要的。

3. 滑板这项运动对你来说代表了什么？

OJ：滑板对我来说代表自由，滑板是很快乐的事情，不用在乎外界的事物，只用思考我的动作和脚位。所以我不太喜欢施加压力的滑板，这样非常影响我的情绪和状态。

浩楠：对我来说，滑板是一种生活方式而不是运动，它能给你带来快乐、愤怒、恐惧和许多其他情绪……我通常在“街”上滑板，而不是在滑板公园里，我更喜欢街上的噪音带来更多的快乐。

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4. 你平时在哪里练习滑板？是自己练，还是和朋友们一起练习？

OJ：以前的话都是自己独自练习，练习的场景不固定，想去哪就去了。现在的话，因为工作的原因，固定在板场练习。

5. 周六的比赛觉得好玩吗？有没有什么印象特别深刻的瞬间？

OJ：周六的比赛是很好玩的，我很享受竞赛的乐趣。最有印象的瞬间应该是有个选手的bs 360，他在尝试的过程中摔到头部，但是还是站起来继续尝试，直到成功，非常震撼我，因为我自己也在练习bs 360，但始终没有找到感觉。

浩楠：奥地利Red Bull 组织的活动很有趣，我记得你们之前在意大利也办过几次噶扑滑板挑战赛。

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6. 觉得自己周六的发挥怎么样？

OJ：发挥一般般吧，比较遗憾的是很多想成的招都没有做出来。

7. 对于目前想学习滑板或者正在学习滑板的新人，你有什么建议和忠告吗？

OJ：最近看到很多刚滑不久的新人去做很多很大的地形，摔得非常惨，我的建议还是把基础打牢练稳再去干大地形。抗摔是好事，但是命都没了，想滑板也滑不了。所以为了多滑几年板，还是要保证自己的身体健康。也祝各位新人可以越滑越好。

浩楠：如果您想学习如何玩滑板，请不要犹豫，不要害怕。当然，安全肯定是首位。

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8. 在滑板这块，你今后的目标是什么？

OJ：把自己喜欢的和想学的招全部学会，就是我的目标。

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