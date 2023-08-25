乔戈里峰，被誉为世界上攀登难度系数最高的山峰之一。

8611米的海拔、常年8级以上的大风，有人说它是“生命的禁区”。

K2 looms above. © Colin Monteath/Hedgehog House

也有人叫它“神秘峰”，最低零下50度的气温，让季风送来的湿气流直接化作了降雪，有时能连续下个4、5天，以至于这里经常被浓雾所笼罩。夸张的时候，甚至一年有40% 的时间都无法看到它。

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更有人称它为“恶魔峰”，险恶的地形、恶劣的天气、极难的救援，让无数登山者在此铩羽而归。

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但在2018年，有一个人不仅选择不携带氧气瓶，直接攀登乔戈里峰，更在登顶后，完成了人类首次乔戈里峰滑降…

他就是奥地利Red Bull运动员安杰伊·巴吉尔。

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1、此路不通

1988年，安杰伊出生于一个波兰普通家庭，有10个兄弟姐妹。

虽然父母有自己的农场，但为了养活如此众多的孩子，家里经常“入不敷出”，甚至于很多家具都是二手的。

可想而知，安杰伊的小时候过得有多辛苦。

很多时候，他不仅没法像其他小孩一样快乐享受童年，还经常要去农场干活，帮助家里维持生计。

安杰伊的童年基本是在农场干活。 © k2

好在上帝是公平的，为他关上一扇门的同时，打开了一扇窗。

由于波兰得天独厚的冰雪运动条件，安杰伊从小就有很多机会接触滑雪，而他自己也非常热衷于这项运动。

只要一有时间，他就会和小伙伴一起，滑到玩不动了才回家。

也是得益于滑雪这项运动，安杰伊终于能够在艰苦的童年生活里，找到难得的快乐，同时他也有了意外的发现，那就是看到了自己在登山滑雪项目里的天赋。

而小时候帮家里干农活的经历，也误打误撞给了他帮助，让安杰伊从小的体能和耐力，就远比其他同龄人更出色。

即便没有上过什么正规训练课，也没有合适的滑雪装备，但他在进行登山滑雪的时候，总能滑得比别人好。

由于家里条件不好，安杰伊的第一块雪板甚至是自己拿乒乓球拍和美工刀换来的。 © k2

由于家里条件不好，安杰伊的第一块雪板甚至是自己拿乒乓球拍和美工刀换来的。

对此，他的哥哥格热戈日，也同样感到意外。

“他刚开始接触登山滑雪时，就喜欢跟着我一起滑。我并没有刻意教过他什么，但他总能紧跟在我后面，滑得有模有样。”

安杰伊的哥哥，格热戈日·巴吉尔也是一名登山滑雪运动员。 © k2

安杰伊的哥哥，格热戈日·巴吉尔也是一名登山滑雪运动员。

在十几岁时，虽然已经滑得很不错，但安杰伊更多只是把登山滑雪当做自己脱离生活苦恼的方式之一。

而当他看到自己的哥哥能借着这项运动走出农村，并自食其力，他开始意识到，登山滑雪不仅可以是一项自己热爱的运动，或许还能助他彻底改变人生的轨迹。

有了这个想法后，安杰伊便立马将其付诸于行动。

没有合适的装备，也没有完善训练的条件，但此时的任何困难，都抵挡不住安杰伊想要成为专业登山滑雪运动员的心。

他开始努力地练习，并经常以超过正常选手好几倍的训练强度，来严格要求自己。

高强度的训练，是安杰伊那会儿的常态。 © k2

也正是带着这样的决心，从17岁开始，安杰伊就在各种比赛中取得了好成绩，后来更入选了波兰登山滑雪国家队。

对于一个农村孩子来说，加入国家队已经算得上是很了不起的成就，但安杰伊并没有满足于此。

这个阶段的成功，带给了他十足的底气，他开始对登山滑雪有了更大的野心与梦想。

他希望自己能登上更大的舞台，与最优秀的人同场竞技。参加奥运，成为了他接下来的目标。

虽然在外人看来，这个目标有些不切实际，不过安杰伊的哥哥却深信不疑。

“当他有一个想法时，他就会竭尽全力，永不放弃，能从小村庄走到现在，就很能说明这一点。”

少年时期的安杰伊眼里，就总是充满着坚毅。 © k2

但就在一切向着积极方向进行时，命运又给安杰伊增加了难度。

就在登山滑雪即将被列入奥运会正式比赛项目时，一场突如其来的意外发生了。

在一次比赛当中，山上突然发生了雪崩，十几位参赛选手瞬间被掩埋在厚雪之下，其中就包括了安杰伊。

也是这次事件，让所有人开始意识到“登山滑雪”极具危险性的一面，而奥组委也最终决定，拒绝这项运动加入奥运的申请。

消息一出，还未从受伤中恢复的安杰伊，就又在心理上遭遇了一次沉重的打击。

后来看，这次的意外，对他的影响确实很大。

那个不怕困难，对梦想充满干劲的安杰伊，竟然也在很长一段时间里，陷入了迷茫，不知道自己接下来该怎么办。

但好在那股从小就有的斗志，依然还在燃烧。

最终，他从失意中调整了过来，开始继续对登山滑雪的梦想发起冲击。

“既然所有的路都走不通，那就走出自己的路。”

2、缺一不可

无法在最高级别舞台证明自己的安杰伊，决定调整接下来的人生方向。

他逐渐把自我突破当做重心，他梦想在今后的登山滑雪项目里，突破每一次的极限。

凭着这个信念，他不断在各个地方参与比赛，且难度一次比一次高。

在2010年，他得到了挑战8000米以上高山的契机。

那年，安杰伊参加了一场位于厄尔布鲁士山的攀登比赛。

虽然此前他从未在4500米海拔以上的高山进行比赛，但他的表现却出人意料的好，好到连裁判还没达到终点时，他就已经完成了比赛。

“他们觉得不可能有人能滑这么快， 所以我不得不重复终点线的动作，好让他们到了之后能用相机拍下来。”

正是这次比赛的惊艳表现，波兰国家探险队开始关注到了这个体力与耐力俱佳的登山滑雪运动员。

随后，他们便向安杰伊抛出了橄榄枝，希望能一起向8000米的高山发起冲击。

面对邀请，安杰伊很爽快就接受了。

因为在他看来，普通的高山已经无法满足他对自我突破要求，如今是个好机会，能让他在未知的领域里，继续追寻自己登山滑雪的极限突破梦想。

安杰伊 © k2

起初，安杰伊对这趟新旅程感到相当兴奋，因为自己不仅有了一群志同道合的队友，还接连成功挑战了2座8000米以上的高山——玛纳斯鲁峰和洛子峰。

但慢慢地，他发现队伍首要追求的目标，只是用攀登来征服那些地表之上最险峻的高山，而这也代表着团队需要为此倾斜资源与规划挑战路线。

这与自己的初衷依然有很大的偏差。

因为登山滑雪除了要登顶高山，更重要的是滑雪，两者缺一不可。

而目前安杰伊所身处的团队，显然无法帮助他做到这一点。

安杰伊 © k2

最终，安杰伊决定继续追寻自己的道路，离开了这支团队。

这次经历也让他真正意识到，要实现自己在登山滑雪领域的梦想，他只能靠自己。

于是在2018年，他便有了那个石破天惊的想法——无氧滑降乔戈里峰。

对此他的解释是：“梦想总能把人类带到意想不到的地方，而我的梦想把我带到了那里。”

正在对乔戈里峰发起挑战的安杰伊。 © k

正在对乔戈里峰发起挑战的安杰伊。

3、迎难而行

为了完成这个疯狂挑战，安杰伊从生理到心理，都做好了充足准备。

但突破极限的梦想，实现谈何容易。

例如刚到大本营那会儿，迎接他的就是持续的大雪。

能让安杰伊登顶乔戈里峰的时间，只有在夏季的几个月里，每多等一天，他的机会就少一点。 © k

很长一段时间，他和团队只能一直待在帐篷里。唯一能做的，就是什么都不做。

安杰伊 © k2

好不容易等来连续多日的好天气，又总有突发的意外，打乱他的计划。

安杰伊 © k2

每年的5月到9月，是乔戈里峰最佳的登山时机，也因此，很多勇敢的探险者会集中在这个时间段里，尝试攀登。

不过即便在这个最佳时机，攀登乔戈里峰依然是一件非常危险的事，奇形古怪的地型、不可探测的暗坑，高到离谱的海拔，总让很多攀登者遭遇险境，导致各种救援情形的发生。

在安杰伊等待登山时机的过程中，他就遇到了好几次需要营救其他探险者的情况。在如此高的海拔之下，每一次营救别人，都在很大程度上牺牲他的时间和健康，特别是在他计划无氧登顶的情况下。

在乔戈里峰，一旦你接到营救电话，就必须要去执行救援任务，这也是所有登山者默认的潜规则。 © k

另外，寻找滑降路线也是个难题。

因为没有人尝试过这个疯狂挑战，所以谁也不知道到底该如何从山顶安全滑下山，安杰伊只能靠自己一步步在悬崖峭壁摸索。

而更难的地方在于，即便这次验证了路线能成功，也并不代表下一次就能滑成功，不仅因为山里的天气状况时刻都在变化，导致路况也跟随在变，还要求攀登时要有最佳的状态，一旦状态不佳，就容易发生险情。

在冲顶前，同行队友的意外生病，更让一切突然充满了不确定性。

对于高山攀登，特别是攀登这些世界顶峰，通常最安全和最保险的方法，是以小队的方式进行，人数可以不多，但绝不能单独一个人。

在这次安杰伊的挑战里，他就安排了曾经也无氧攀登过乔戈里峰的雅努什，作为自己的同行人。

雅努什 © k2

原本的计划，是雅努什在7300米营地等待安杰伊的到达，然后一起冲击最后的登顶。

但当安杰伊按计划到达时，雅努什却意外突发胆结石，导致他身体几乎无法动弹，别说登顶，可能连他的人身安全现在都成为了问题，因为在这个高度，救援几乎是不可能的。

是留下来照顾队友放弃挑战，还是放下队友，并冒着巨大的风险孤身而上，两难的选择，瞬间残酷地摆在安杰伊面前。

权衡再三之后，安杰伊决定先留下来照顾队友 © k2

权衡再三之后，安杰伊决定先留下来照顾队友，再与团队商讨接下来的对策。

难度可想而知，很多救援方案，刚提出来就被更多人否决。

时间一分一秒地流逝，离最佳登顶窗口关闭的时间，也越来越近。

团队里的人，包括安杰伊自己，脑子里都不得不开始产生了那个念头——是时候该放弃这个挑战了。

但就在这时，对讲机的那头突然传来了一个建议：“或许我们可以试试用无人机来把药送上来，如果成功的话，雅努仕能得到救治，而安杰伊也还能继续挑战。”

说完，所有人都立马同意了这个方案，因为也只有这个，是目前的唯一可行的办法。

被团队改造成“运药机”的无人机。 © k2

可能是老天也在帮助，无人机最后竟然真的奇迹般地飞到了7300米海拔的高度，并把药物成功送了上来。

一场危机就此解除，也让所有人都松了一口气，缓解了紧绷的神经。

而此时的安杰伊，也终于获得了登顶机会，虽然时间已经不多，但他仍然决定抓住放手一搏，哪怕接下来只有一个人。

哪怕接下来只有一个人 © k2

当后来谈及这其中的动力时，安杰伊说道：“为了这一刻，我已经准备了多年，在我离梦想咫尺之遥的时候，我不可能会放弃它，不过假如雅努仕得不到治疗，我还是会选择留下来照顾他。挑战固然很重要，但与你一起挑战的人也同样重要。”

与你一起挑战的人也同样重要 © k2

也许是这份执著触动了幸运女神，在安杰伊最后独自冲击登顶乔戈里峰时，天气没有变得恶劣，这为他创造了条件。

安杰伊也把握住了机会，在对讲机里传出的欢呼声中，他成为了那极少数能登顶乔戈里峰的幸运儿。

不过这份喜悦并没有持续多久，因为所有人明白，安杰伊接下来的旅程，才是最大的考验。与此同时，逐渐变差的天气也在催促着安杰伊，必须尽快开始最终挑战。

最终到达顶峰的安杰伊。 © k

当然，要说不紧张是绝对不可能的，毕竟从8600多米海拔滑降这种事，安杰伊也是头一次。但一想到自己马上就能完成梦想，安杰伊就又充满了动力。

8611米、7500米、6000米…虽然下山的路况要远比攀登时的更差，甚至有很长一段时间几乎什么也看不见。

最终，凭借无与伦比的勇气和追求梦想的执著，安杰伊完成了这次足以载入人类史册的乔戈里峰无氧滑降挑战。

但属于他的故事，还未就此完结。

2019年，安杰伊被国家地理杂志评为年度冒险家。

安杰伊 © k2

2020年，安杰伊联合奥地利Red Bull推出了纪录片《K2:征服死亡峰》，详细讲述了在完成这个巨大挑战过程中发生的一切准备工作以及遇到的困难，让所有人了解这一不可能挑战的幕后。

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如今，他依然在追求自己的下一个梦想，完成从地球所有8000米以上高山滑降的壮举。

虽然还是有很多人不解，这些疯狂壮举究竟意义何在。

但他的回答是：“世界上总有些事情，值得我们奋不顾身去追求。而高山滑降，就是我想追求的事。”

关于《银蓝档案》

过去36年，奥地利Red Bull 用灵感无界的“银蓝罐”为全球范围800余名运动员持续添翼，助力每一个敢于突破的灵魂。如今，我们将各个时代极限信仰者的故事，汇编进《银蓝档案》，以期用环球视角的纪实记录，激励每一个正在追寻梦想且无惧挑战的你，去突破属于自己的人生极限。