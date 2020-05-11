Red Bull Street Style是花式足球圈内目前公认的三大世界赛事之一。2020年，Red Bull Street Style不会停摆，而是将以比过去更具包容性的形式上演。

在全球举行了十多年的世界总决赛之后，2020年Red Bull Street Style将于5月18日，正式开启。与以往不同的是，这一季的比赛将在网上进行。

全世界各地，任何年满16岁的人，只要你热爱花式足球，就都能参与到这一届的比赛中来。

北京时间5月18日18:00，赛事官网 www.redbullstreetstyle.com 就将正式启动2020年Red Bull Street Style花式足球大赛。

赛事共分五个阶段，首轮海选，您只需上传一段30秒的视频，展现你全面的球技。赛事官方组委会WFFA的评审们会根据视频，选择出晋级下一轮的选手。Red Bull Street Style花式足球大赛的精英评审团成员包括罗伯托·卡洛斯，加里·内维尔，法比奥·卡纳瓦罗，埃德加·戴维斯，纳尼和帕维尔·帕尔多。

只有最优秀的200名男选手和60名女选手能够晋级下一轮。

点击下方视频，了解上传视频要求：

Red Bull Street Style 2020

视频要求：

时长30秒，整个视频中球不落地 一镜到底，无剪切 视频音乐、技巧执行和创造力都将为你的晋级加分

而在经过四个阶段的淘汰后，总共将有16名男选手和8名女选手能够杀出重围，进入全球在线直播的世界总决赛，为争夺最终2020年的冠军而发起挑战。

卫冕冠军巴西的“里卡迪尼奥”（Ricardo "Ricardinho" Fabiano Chahini de Araújo）和法国的花式足球女王梅洛迪·唐切特（Mélody Donchet）将是唯一两位自动晋级到第四阶段的选手。

2019年赛事总冠军捧杯 © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

世界花式足球协会（WFFA）主席史蒂夫·埃里亚斯（Steve Elias）透露：“现如今，Red Bull Street Style举行在线赛季是再合适不过的。这是独一无二的：从未有过如此大规模的花式足球比赛在线进行，并且，是向所有人开放的。我们将在未来的比赛中看到所有顶级的明星，并发现新面孔。”

三届赛事冠军得主唐切特（Donchet）补充说：“Red Bull Street Style是世界上最好的比赛，而竞争方面的原因只是其中的一部分。它在媒体上的影响也很大，这有助于我分享对这项运动的热情。我想帮助越来越多的人了解足球这一项目。

2019 Red Bull Street Style 总决赛盛况

如果你也是一名花式足球的狂热爱好者，那还犹豫什么，加入到这场全球盛宴中来吧！