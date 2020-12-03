作为史上最成功的《英雄联盟》战队，T1电子竞技俱乐部本次与Red Bull奥地利红牛确立了多年合作伙伴关系。T1电子竞技俱乐部的运动员将得到Red Bull奥地利红牛提供的顶尖运动支持。

北京时间2020年12月3日，Red Bull奥地利红牛与T1电子竞技俱乐部宣布确立长期合作伙伴关系，覆盖T1旗下所有战队，包括《英雄联盟》、《无畏契约Valorant》、《堡垒之夜》、《任天堂明星大乱斗》、《绝地求生手游》等电竞项目。Red Bull奥地利红牛在电子竞技和游戏领域长年深耕，打造全球赛事IP，支持职业选手、内容创作者与战队，本次与T1强强联手象征着Red Bull奥地利红牛在该领域内的又一里程碑。

Red Bull奥地利红牛与T1电子竞技俱乐部签约全球合作伙伴 © Red Bull奥地利红牛与T1电子竞技俱乐部签约全球合作伙伴

T1在《英雄联盟》项目上取得了举世无双的辉煌战绩，其《英雄联盟》战队是唯一一支卫冕全球总决赛、甚至三度问鼎的战队（2013、2015、2016）。近期T1官宣了新教练组，率领DWG斩获S10冠军的教练Zefa强势加盟；借此，Red Bull奥地利红牛和T1期望能够延续传奇、四度折桂。T1电子竞技俱乐部在“英雄联盟”上取得的成就吸引了其他项目的世界顶尖选手与内容创作者加入：今年新成立的T1《无畏契约Valorant》分部席卷北美赛区，《任天堂明星大乱斗》北美王牌选手、现任世界第一MkLeo也在今年3月加入T1。

Red Bull奥地利红牛与T1电子竞技俱乐部签约全球合作伙伴 © Red Bull奥地利红牛与T1电子竞技俱乐部签约全球合作伙伴

Red Bull奥地利红牛可以说是体育世界的代名词，凭借30多年来对世界顶尖运动员的支持沉淀了成熟的训练设施与专业知识，并以此支持旗下的电竞战队与运动员。本次合作，T1电子竞技俱乐部将使用Red Bull奥地利红牛运动表现中心的一流设施，与F1车手维斯塔潘、自由式滑雪运动员谷爱凌、BMX车手法比奥等各界翘楚同场备战。

T1和Red Bull奥地利红牛的合作令我激动！作为职业玩家，我在训练和赛前都会喝功能饮料。我和T1的所有队员都将从这此新合作中获益。 T1英雄联盟战队中单选手Faker（李相赫）。

李相赫 © 李相赫

李相赫 © 李相赫

与T1电子竞技俱乐部的合作标志着Red Bull奥地利红牛在游戏领域的又一里程碑。作为首批扶植电子竞技的品牌之一，Red Bull奥地利红牛早在2006年就将电竞选手囊括到运动员项目中。Red Bull奥地利红牛目前已在世界各地举办了超过200场热门电竞项目比赛，并延续其体育与文化基因，创造了诸多追求极限的独特赛事IP，包括著名的《街头霸王5》邀请赛Red Bull Kumite、一对一《英雄联盟》全球联赛Red Bull Solo Q、二对二《CS:GO》锦标赛Red Bull Flick等。12月6日，中国首届Red Bull Flick比赛将在5E对战平台上正式开始海选赛。除了战队，Red Bull奥地利红牛也和众多游戏界的知名面孔保持合作，包括Twitch上的知名主播“Ninja”。至今，合作战队与运动员已经代表Red Bull奥地利红牛在20多个世界各地的大型赛事中亮相。

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关于T1娱乐体育公司

T1体育娱乐公司是一家全球电子竞技合资公司，旗下拥有T1英雄联盟战队（前SKT T1），是三届英雄联盟全球总决赛冠军得主（2013，2015，2016），此外还设有《无畏契约Valorant》《堡垒之夜》《Dota 2》《绝地求生》《绝地求生手游》《任天堂明星大乱斗》《使命召唤手游》《炉石传说》《Apex英雄》《守望先锋》和《FIFA Online 4》等游戏分部。T1是全球最成功的电子竞技俱乐部之一，以其独树一帜的游戏风格、深入电竞粉丝的生活方式、极具创新性的数字媒体内容及丰富的娱乐衍生品，深度沟通并连接全球电竞爱好者。2019年10月，韩国SK电信与美国康卡斯特旗下的Comcast Spectacor联合成立了T1体育娱乐公司，并在首尔、费城及洛杉矶设立了运营分部。了解更多信息，请访问官方网站T1.gg。

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