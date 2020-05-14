Red Bull除了专注在能量饮品的研发外，其实也在世界各地赞助各式各样的运动员或运动团队，支持他们朝自己的目标进发。其中，占巨大多数的是极限运动选手，但其实也有不少“贴地”的项目，除了F1车队外，Red Bull 旗下现在拥有着6支球队，部分更是球迷耳熟能详的球队，是欧洲顶级赛事的常客。

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奥地利联赛未必是球迷首选观看的赛事，但肯定也听过萨尔茨堡红牛足球队，近年不少球星也是由这支球队训练出来，助他们的足球生涯更上一层楼，近来偏受关注的挪威前锋Erling Haaland也曾是萨尔茨堡红牛足球队的一员。

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Red Bull创办人Dietrich Mateschitz正是奥地利人，他在2005年收购了S萨尔兹堡的一支球队并改名为“Red Bull Salzburg”，即是球迷们所认识的萨尔茨堡红牛足球队，成为Red Bull旗下首支足球队伍。球队通过引入不少曾在德甲打滚过的球星，慢慢令球队壮大起来，仅一个球季便赢得了联赛冠军。Red Bull及后不断投资发展下，萨尔茨堡红牛足球队已是奥地利国内最顶尖的球队，入主15年间赢得10次联赛冠军及4次冠军，成绩非常耀眼。欧洲顶级赛事中亦不时看到他们的名字，其中在17/18年球季更踢入欧联杯的四强。

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在成立Red Bull Salzburg后，Red Bull慢慢扩大在足球领域的版图，将原本寂寂无名的球队改造成一流的队伍，美职联的New York Red Bulls（纽约红牛足球俱乐部）就是这样诞生，而德甲球队莱比锡更是在短短8年间，由第五级别联赛晋升至最高级别的德甲联赛。

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Red Bull在2009年收购了当地一支地方球队，将这支球队重新包装并改名为“RB Leipzig”（莱比锡红牛）出战，到了2016已成功升级到德甲，联赛中交手的球队变为拜仁慕尼黑、多蒙特等耳熟能详的球队。

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德甲是完全不同的层次，但在莱比锡球员们的努力拼搏下，球队表现令球迷们眼前一亮。在升入德甲后的第一个赛季，即16/17赛季，整个34场赛事，他们取得了67分，获得了联赛第二名，并因此获得了下赛季的欧冠资格。

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在全球体育赛事停摆许久后，本周德甲联赛率先“复工”。等待了许久的球迷终于又有球看了。北京时间5月16日21:30，莱比锡红牛将在主场迎来弗莱堡的挑战。排名第三位的莱比锡红牛，目前与拜仁还有5分差距。在维尔纳的领衔之下，莱比锡红牛有能力成为影响大局的黑马。

除了前文所提及的三支球队外，Red Bull还有两支球队在巴西次级联赛中出战，包括Red Bull Bragantino（布拉甘蒂诺红牛）及Red Bull Brasil（巴西红牛）。在奥地利次级联赛还有一支FC Liefering（列夫林足球俱乐部），所在地同样是在萨尔茨堡，被视为Red Bull Salzburg（萨尔茨堡红牛）的“二队”，队中球员如有出色表现，便有机会获提拔，在更高层次的联赛中锻炼自己。

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