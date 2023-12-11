不一定是攀岩迷，也绝对会爱上《Reel Rock》系列节目
微笑争冠
23 分钟
Smile and fight
大壁攀岩运动员纳塔利娅-格罗斯曼能否承受住卫冕国际攀联世界杯冠军的压力？
您认识九岁的攀岩传奇人物吗？
21 分钟
Obe and Ashima
一位前攀岩童星通过指导一位九岁的抱石神童找到了新的目标。
追逐完美
20 分钟
The perfect season part 1
Janja Garnbret 在攀岩比赛中一直独占鳌头。她能完成完美的赛季吗？
23 分钟
The perfect season part 2
Janja Garnbret 在攀岩比赛中一直独占鳌头。她能完成完美的赛季吗？
岩石是艺术品
22 分钟
Born among boulders
跟随瑞士攀岩明星朱利亚诺-卡梅罗尼（Giuliano Cameroni）探索他的家乡提契诺地区令人惊叹的巨石。
攀岩者的假期与您的假期不同
21 分钟
Sleeping lion
大岩壁攀岩传奇人物克里斯-夏尔马（Chris Sharma）介绍他在西班牙西乌拉纳（Siurana）的大型新项目：睡狮（Sleeping Lion）。
16 分钟
Above the sea
美国攀岩运动员克里斯-夏尔马（Chris Sharma）在西班牙马略卡岛的埃尔布法多（El Bufador）进行首次攀登。
创造历史
32 分钟
Rayu
Sasha DiGiulian、Matilda Söderlund 和 Brette Harrington 成为第一支攀登 Rayu 的全女性队伍。
克服挫折
19 分钟
Cuddle part 1
汤米-考德威尔（Tommy Caldwell）和亚历克斯-霍诺德（Alex Honnold）尝试在高海拔地区攀登 17 座阿尔卑斯山峰，挑战自己的极限。
20 分钟
The hurt part 1
亚历克斯-霍诺尔德（Alex Honnold）在内华达州的红岩峡谷（Red Rock Canyon）尝试了他最新、也是最险峻的单人攀岩任务。
回归基础
30 分钟
Barefoot Charles
赤脚的查尔斯-阿尔伯特（Charles Albert）是一位极简主义者，他在法国枫丹白露攀岩，住在一个山洞里。
更大、更坚硬、更好
21 分钟
High and mighty part 1
高球攀石融合了高难度动作和可怕的后果。但对于这项运动的精英来说，这就是它的魅力所在。
发现渡渡鸟并没有死
19 分钟
Dodo's Delight part 1
与一群音乐登山家和他们的船只 Dodo's Delight 一起，踏上北极探险之旅。
20 分钟
Dodo's Delight part 2
“渡渡鸟欢乐号 "出发去探索北极尚未开发的攀岩路线，但前方并非一帆风顺。
克服心理障碍
19 分钟
This is Beth
深入探讨传奇登山家贝丝-罗登成功背后的挣扎和转变。
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