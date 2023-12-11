Alexander Megos climbs Necessary Evil (5.14c) on his second try in the Virgin River Gorge of Arizona, USA on March 27, 2018.
© Ken Etzel/Red Bull Content Pool
攀岩

不一定是攀岩迷，也绝对会爱上《Reel Rock》系列节目

攀岩节目《Reel Rock》已经播出了九季，让我们来回顾一下该节目迄今为止的精彩片段，看看为什么它会让你大开眼界。
作者 Ben Johnson
5 min read更新于

Part of this story

Natalia Grossman

From rookie to world champion and the top ranked boulderer in just a couple of seasons, Natalia Grossman is the new star of competitive climbing.

United StatesUnited States

Janja Garnbret

A hugely successful Slovenian climber, Janja Garnbret was crowned World Champion in both Bouldering and Difficulty climbing in 2019.

SloveniaSlovenia

Sasha DiGiulian

前花样滑冰运动员Sasha Di Giulian在17岁时成为世界冠军，她是第一个爬上5.14d路线的北美女子，一个登山传奇！

United StatesUnited States

Giuliano Cameroni

Continually seeking new routes to conquer, Swiss climber Giuliano Cameroni is one of the top bouldering talents in the world.

SwitzerlandSwitzerland

Reel Rock

通过地球上最优秀的登山家和登山爱好者的眼睛，领略攀登的魅力。

0

目录

  1. 1
    微笑争冠
  2. 2
    您认识九岁的攀岩传奇人物吗？
  3. 3
    追逐完美
  4. 4
    岩石是艺术品
  5. 5
    攀岩者的假期与您的假期不同
  6. 6
    创造历史
  7. 7
    克服挫折
  8. 8
    回归基础
  9. 9
    更大、更坚硬、更好
  10. 10
    发现渡渡鸟并没有死
  11. 11
    克服心理障碍
无论您是不带粉笔袋就不出门的狂热爱好者，还是把爬楼梯当作攀岩极限的人，红牛电视台的节目《Reel Rock》中的人物、地点和成就都会让您目不转睛地盯着屏幕。
节目已经播出了九季，我们认为是时候回顾一下其中的精彩片段，看看为什么它是所有具有探险精神的人必看的节目。
01

微笑争冠

23 分钟

Smile and fight

大壁攀岩运动员纳塔利娅-格罗斯曼能否承受住卫冕国际攀联世界杯冠军的压力？

Natalia Grossman
娜塔莉亚-格罗斯曼（Natalia Grossman）在 2021 赛季取得了突破性的成绩，成为 20 年来首位赢得国际雪联世界杯总冠军的美国人，她也因此成为大石世界杯的总冠军。2022 年，她面临着卫冕的陌生局面。格罗斯曼能否承受住巨石世界杯卫冕的压力？第九季《微笑与战斗》将为您揭晓答案。
02

您认识九岁的攀岩传奇人物吗？

21 分钟

Obe and Ashima

一位前攀岩童星通过指导一位九岁的抱石神童找到了新的目标。

德语 +8

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爬过邻居家的栅栏去拿回你的足球，是大多数九岁儿童的攀爬极限。但了不起的阿诗玛-白石（Ashima Shiraishi）不会。当《Reel Rock》第一季认识她时，她已经是世界上最优秀的女性攀岩者之一。我们允许您觉得自己有点逊色。
03

追逐完美

20 分钟

The perfect season part 1

Janja Garnbret 在攀岩比赛中一直独占鳌头。她能完成完美的赛季吗？

英语 +9

Janja Garnbret
从 2016 年到 2018 年，斯洛文尼亚名将Janja Garnbret统治了攀岩比赛舞台，几乎在她参加的每一届世界杯或锦标赛中都摘得金牌。在《Reel Rock》第七季中，我们将与加恩布雷特一起，尝试了解她创造历史、完成完美赛季的秘诀。

23 分钟

The perfect season part 2

Janja Garnbret 在攀岩比赛中一直独占鳌头。她能完成完美的赛季吗？

英语 +9

Janja Garnbret
04

岩石是艺术品

22 分钟

Born among boulders

跟随瑞士攀岩明星朱利亚诺-卡梅罗尼（Giuliano Cameroni）探索他的家乡提契诺地区令人惊叹的巨石。

英语 +9

Giuliano Cameroni
朱利亚诺-卡梅罗尼对 岩石的看法与大多数人不同。对他来说，一块花岗岩巨石就是一个游乐场，一个谜题。它是一件艺术品。本集将跟随这位瑞士攀岩者历时六年，探索他家乡提契诺地区令人惊叹的巨石，并攀登其中最坚硬、最受人尊敬的巨石之一--"Off the Wagon"。我们向您保证，您再也不会以同样的眼光看待岩石了。
05

攀岩者的假期与您的假期不同

21 分钟

Sleeping lion

大岩壁攀岩传奇人物克里斯-夏尔马（Chris Sharma）介绍他在西班牙西乌拉纳（Siurana）的大型新项目：睡狮（Sleeping Lion）。

英语

传奇登山家克里斯-夏尔马（Chris Sharma）在职业生涯中周游世界，攀登了地球上最难攀登的路线。如今，夏尔马已不再那么活跃，现实生活取代了他抚养孩子的工作。然而，在 2023 年初，他发现了一条新的线路，距离他在西班牙西乌拉纳的度假屋只有一个半小时的路程。他的好胜心被唤醒了，夏尔马发现自己再次被攀登项目所吸引，他试图攀登他有史以来最难攀登的线路之一：一条名为 "睡狮 "的 9b+ 线路。
说到夏尔马在《Reel Rock》中的表现，这还不是全部。在第一季中，夏尔马在暑假期间试图征服一座从晶莹海水中升起的巨大海上拱门，而在第四季中，他在《Above the Sea》中首次攀登 El Bufador，在西班牙马略卡岛再次领略了海景。

16 分钟

Above the sea

美国攀岩运动员克里斯-夏尔马（Chris Sharma）在西班牙马略卡岛的埃尔布法多（El Bufador）进行首次攀登。

英语 +3

06

创造历史

32 分钟

Rayu

Sasha DiGiulian、Matilda Söderlund 和 Brette Harrington 成为第一支攀登 Rayu 的全女性队伍。

英语 +10

Sasha DiGiulian
在第八季的开篇，攀岩精英萨沙-迪古里安（Sasha DiGiulian）和玛蒂尔达-索德伦（Matilda Söderlund）与传统攀岩专家布雷特-哈灵顿（Brette Harrington）合作，尝试自由攀登 2,000 英尺的高山岩石路线 "雷雨"（Rayu）。
她们的目标是成为第一支攀登 5.14b 大岩壁路线的全女性领队团队，这条扣人心弦的攀登路线一定会让您坐立不安。
07

克服挫折

19 分钟

Cuddle part 1

汤米-考德威尔（Tommy Caldwell）和亚历克斯-霍诺德（Alex Honnold）尝试在高海拔地区攀登 17 座阿尔卑斯山峰，挑战自己的极限。

英语 +10

著名的自由单人攀岩运动员亚历克斯-霍诺德（Alex Honnold）曾凭借《自由单人》（Free Solo）一举夺得奥斯卡奖，他的影片令人冷汗直流，但当他再次与汤米-考德威尔（Tommy Caldwell）合作，登上科罗拉多山区的 17 座山峰时，又发生了什么？
第八季的《抱抱》中，这对摇滚乐队的常客将被迫寻求帮助，以完成他们史诗般的探险。别忘了看看霍诺德和科德威尔之前的努力，他们在第二季中攀登了巴塔哥尼亚高风险的菲茨-罗伊穿越路线，然后又在第六季中追逐了 "鼻子 "的速度记录。在第九季中，Honnold 将独自一人在内华达州的红石峡谷（Red Rock Canyon）尝试最险峻的单人推举任务，这将是 The Hurt 的第一集第二集

20 分钟

The hurt part 1

亚历克斯-霍诺尔德（Alex Honnold）在内华达州的红岩峡谷（Red Rock Canyon）尝试了他最新、也是最险峻的单人攀岩任务。

英语

08

回归基础

30 分钟

Barefoot Charles

赤脚的查尔斯-阿尔伯特（Charles Albert）是一位极简主义者，他在法国枫丹白露攀岩，住在一个山洞里。

英语 +10

如果您曾经忘记带攀岩鞋，并试图穿着一双普通的运动鞋登上岩壁，您就会知道拥有合适鞋袜的重要性。但是，想象一下赤脚攀岩的情景吧。这正是法国人查尔斯-阿尔伯特（Charles Albert ）在第八季中所做的。更重要的是，他让这一切看起来轻而易举。
09

更大、更坚硬、更好

21 分钟

High and mighty part 1

高球攀石融合了高难度动作和可怕的后果。但对于这项运动的精英来说，这就是它的魅力所在。

意大利语 +9

巨石攀岩听起来并不可怕，不是吗？巨石其实并不大，不是吗？在第二季的《高强》中，高球抱石运动员将这项运动推向了新的高度，他们的武器不过是几块学校体育馆的防撞垫和挑战人类能力极限的决心。
一旦你的心跳停止，并理解了 "禁摔区 "的概念，你就可以在第六季的两集《高路》中与妮娜-威兰姆斯（Nina Willams）一起面对巨石挑战中最大的难题。
10

发现渡渡鸟并没有死

19 分钟

Dodo's Delight part 1

与一群音乐登山家和他们的船只 Dodo's Delight 一起，踏上北极探险之旅。

法语 +8

带上一件保暖的毛衣和一些晕船药，因为您将登上一艘名为 "渡渡鸟之乐号 "的小帆船，在穿越北极圈的探险中享受美好时光、攀登乐趣和迷人景色。相信我们，在第一集结束之前，你就会开始搜索北极包船信息了。

20 分钟

Dodo's Delight part 2

“渡渡鸟欢乐号 "出发去探索北极尚未开发的攀岩路线，但前方并非一帆风顺。

法语 +8

11

克服心理障碍

19 分钟

This is Beth

深入探讨传奇登山家贝丝-罗登成功背后的挣扎和转变。

英语 +10

贝丝-罗登（Beth Rodden）是美国有史以来最伟大的女性登山家之一，她征服了世界上一些最艰难的路线。然而，尽管取得了成功，她也有过许多低谷时刻。在第 8 季的《这就是贝丝》中，罗登带我们回顾了以自我毁灭行为为标志的职业生涯，并反思了自己最终能否接受自己的身体。
《Reel Rock》第九季现已上映。 点击这里观看前几季
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Natalia Grossman

From rookie to world champion and the top ranked boulderer in just a couple of seasons, Natalia Grossman is the new star of competitive climbing.

United StatesUnited States

Janja Garnbret

A hugely successful Slovenian climber, Janja Garnbret was crowned World Champion in both Bouldering and Difficulty climbing in 2019.

SloveniaSlovenia

Sasha DiGiulian

前花样滑冰运动员Sasha Di Giulian在17岁时成为世界冠军，她是第一个爬上5.14d路线的北美女子，一个登山传奇！

United StatesUnited States

Giuliano Cameroni

Continually seeking new routes to conquer, Swiss climber Giuliano Cameroni is one of the top bouldering talents in the world.

SwitzerlandSwitzerland

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通过地球上最优秀的登山家和登山爱好者的眼睛，领略攀登的魅力。

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