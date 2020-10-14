2020年10月13日，REMIXED混音比赛将正式启动。比赛由Red Bull奥地利红牛赞助，由索尼音乐中国、Billboard Radio China、以及国际电音厂牌Liquid State联合举办。在中国电音超新星胡梦周CORSAK的号召下，比赛旨在为中国电音界注入全新血液，从民间发掘能为广大电音爱好者带来新鲜最强音的未来之星。

REMIXED混音比赛将使用CORSAK的最新单曲《破Breaking》。这首歌是CORSAK为所有2020年高考生创作的应援歌，也是献给所有身处逆境中的人们的音乐鼓励，充满正能量。年满13岁的选手可在比赛官网下载《破Breaking》的相关素材，并创作独具一格的混音作品参加比赛。所有参赛混音作品将根据原创性、技术性、受欢迎程度以及公众投票选出前十名；前十作品将由CORSAK胡梦周进行最终评选，并于11月公布冠军。冠军作品将有机会由索尼音乐中国以及Liquid State全球发行，冠军作者更将会CORSAK胡梦周同台演出。

电子舞曲（EDM）近年来在中国得到快速发展。尼尔森今年的中国舞曲市场报告显示，到2021年中国将有5.3亿电子舞曲的听众，增速超过世界上任何其他一个国家。而且，中国电子舞曲有着独特的发展轨迹与音乐特点，在全世界都赢得了听众喝彩。中国有着巨大的电子舞曲听众，同时在民间也有无数能人尝试创作电音新声。

“CORSAK胡梦周是索尼音乐和腾讯音乐娱乐共同成立的电音厂牌Liquid State签约的第一位中国电音艺人，“索尼音乐大中华区总经理Andrew Chan表示，“至今CORSAK的作品已经在中国实现了超过十亿的播放量，由CORSAK来发起这场根植于本土、放眼于世界的比赛再合适不过了。”

CORSAK胡梦周 © CORSAK

电音一直是Red Bull奥地利红牛在世界范围上支持发力的重要文化圈层之一，80年代在奥地利推出的经典银蓝罐Red Bull Energy Drink（Red Bull奥地利红牛劲能饮料）, 除了深耕运动界，齐结数百名国际知名运动员，也在世界上发起过众多比赛、学院，发掘各路天才、为他们搭建舞台。Red Bull奥地利红牛中国区市场主管Leslie Zhu表示，“奥地利红牛作为全球勇敢者的乐园，我们也乐于见到电音文化在中国的生根与成长，并将不遗余力地帮助中国的电音赢得更多国际听众。”

Billboard Radio China在新兴的夜生活之都——成都。创始人Shaun Bowers说道：“BRC梦想成为中国音乐走向世界的桥梁，成都给予我们的热情和支持让我们对未来充满希望。 “