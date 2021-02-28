专访MarcMárquez和他的新队友PolEspargaró，并进一步了解西班牙Repsol Honda车队二人组对2021 MotoGP™赛季的雀跃之情与期许。

Marc Márquez相信，因右手肱骨受伤后，当医生终于为他开了绿灯可以参赛许可后，他将对2021 MotoGP™赛季产生一定的影响力；而其西班牙籍的新队友 Pol Espargaró 则从Red Bull KTM厂队转战Repsol Honda。

Márquez 28岁和29岁的Espargaró可谓一起在赛事中打拼成长，从西班牙地方冠军争夺赛到世界一流赛事的殿堂，他们计获得184项登上颁奖台殊荣、109次杆位及97次胜利的佳绩。

O Marc Márquez θέλει να μπει ξανά στη μάχη © Repsol Honda Team/Red Bull Content Pool

对Márquez来说不幸的是，在连续7年获得6项世界大冠之后，在2020赛季前哨战西班牙大奖赛的稍后赛段，他在3号弯的出口处，发生严重摔车意外（高倾角落地），当时重伤了他的手臂，这也让他的2020年赛季一笔勾销。

Márquez历经了3次手术的奋战，让自己有机会再次重回Honda RC213V厂队效力，因为Repsol和Honda继续保持成功的伙伴关系，已为他们赢得在顶级赛事180场的光荣战绩、447次颁奖台殊荣及15项世界冠军的荣耀。

2021年车队仍然保持着相同标志的涂装与外貌，他表示：“离开好长一段时间后，很高兴再次看到我的摩托车并穿上我的皮革车服。2020年对每个人来说都是艰难的一年，但对我来说尤其深刻，伤病并且只能在家观看比赛，我一直与医生和我的车队保持密切联系，我自己也不断在复健，终于现在能够重返MotoGP™。当然，我希望更早点回来，但听取医生和我身体的回馈非常重要，直到我完全康复为止。”

"Να είμαι rider της Repsol Honda είναι το όνειρο κάθε rider," Espargaró © Repsol Honda Team/Red Bull Content Pool

2013年Moto2世界冠军Espargaró在去年MotoGP赛事14场比赛中获得5次登上颁奖台殊荣，并拿下他在MotoGP™赛季总排名第5的佳绩，这也是他职业生涯以来在顶级赛季最好的成绩。

Espargaró在2020年也获得两次杆位荣耀，他表示：“这个赛季的领先一直是我职业生涯中最激动人心的时刻，就像等待我的第1个赛季或我的MotoGP首次亮相一样。这是每位车手的梦想，也是最让他们真正感到骄傲的事情。这种兴奋之情，促使我更要好好的加强训练。”

这个赛季的领先是我职业生涯中最激动人心的时刻。 Pol Espargaró Repsol车队的Ana Camps解释说道：“Marc是一位非凡且独特的车手，具有克服一切的强大能力；毫无疑问，很快他会再次以实力让我们惊艳。Pol是一位伟大专业且成熟的车手，现在有机会以行动证明他惊人的才华与爆发力。” Honda赛车公司的Tetsuhiro Kuwata补充说：我们即将进入另一个充满期待和渴望的赛季。在经历了艰难的2020年之后，我们将继续学习并努力回到冠军之巅。HRC一直在努力，并始终不断改进RC213V至完美的极致。