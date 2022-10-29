Rhiannan Iffland of Australia dives from the 21m platform on Stari Most during the Red Bull Cliff Diving World Series in Mostar, Bosnia and Herzegovina on September 8, 2018.
© Romina Amato/Red Bull Content Pool
冒险

如何克服悬崖跳水身心压力的负荷

你是否曾经想过如何从一位普通人蜕变成为一位专业的悬崖跳水选手？五座悬崖跳水世界冠军Rhiannan Iffland或许是这一转变的完美诠释。
作者 Oliver Pelling
3 min read发布于
澳大利亚籍的Rhiannan Iffland在短短五年内从默默无闻中崛起，并成为五座悬崖跳水的世界冠军。但是，她究竟是如何开始训练？如何面对身体和精神上的挑战，做到以时速超过 85公里的速度从 23米的悬崖高台一跃而下？
赢得她在奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛五座冠军后，在澳大利亚，可能没有人比 Rhiannan 更有资格解析悬崖跳水世界的内幕了。
你是如何开始受训成为一名悬崖跳水选手？
嗯，身体健康是必须的。 随着旋转和对水的冲击，你的身体真的必须为它做好准备。当然，你需要从较低的高度开始，这样一旦你开始向更高高度进发，你的身体就不会受到影响。在进行第一次“高”跳水之前，你已经训练很长一段时间。 我们没有那么多年轻人从事高空跳水，因为你必须先打好基础，而且你必须先适应较低的高度。到达那里需要一段时间，而且你事实上是需要从头开始做起的！
For Rhiannan, flexibility and core strength are key.
For Rhiannan, flexibility and core strength are key.
© Red Bull Content Pool
你需要做什么才能确保你能承受冲击并保持最佳状态？
灵活性是关键。很大程度上与适当的身体控制有关，所以当你跳跃时，你不会无力。重量训练也很重要，建立全方位良好的身体力量与核心。
Rhiannan learns to deal with the fear one dive at a time.
Rhiannan learns to deal with the fear one dive at a time.
© Red Bull Content Pool
谁教你的准则？
我的男朋友，事实上，他是一位高空跳水员，我们在法国一起工作，他教会了我大部分关于高空跳水的知识，以及如何确保自己的安全，最重要的是如何度过美好时光！
你认为悬崖跳水者需要一定程度的心理韧性来做他们所做的事情吗？
哦，绝对的。 你不会爬上去后被吓呆了，如果你在精神上不够坚强，那么你就不敢跳下去。
你如何应付这项运动的恐惧和压力？
这很有趣。 很难……真的很难。 我想您会在进行过程中学会处理它，并且做得越多，就越容易。在走向平台之前，我会做一些正念冥想，这样会更容易。
Rhiannan hat noch nie in Sisikon gewonnen
Rhiannan hat noch nie in Sisikon gewonnen
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
你具体做了些什么？
每次我踏上平台时，我只会想到两件事，而我会阻止其他所有事情进入我的思绪。有两件事与我正在做的任何跳水有关。我认为它可以阻止其他一切进入我的脑海。
不管你做了多少次跳水。克服那些（恐惧）的感觉，并感受肾上腺素激增是你前进的动力。
Rhiannan Iffland
我有一个几乎每次都会做的小习惯。我踮起脚尖，伸展双脚，凝视远方，我忘记了一切。 只是把别的东西放在我的脑海里，这样我就忘记了我要做什么。这样让我更放心。
你之前说过，你站在那里的时间越久，就越困难，你就越焦虑。为什么这么说？
这绝对是逐渐的积累。 最糟糕的部分是起跳前的积聚，比如一个小时前，或者当你刚到一个地方时——这是对未知的恐惧。 你在想它，你让所有的想法涌入你的脑海，直到你第一次在任何新的地方跳水，感觉总是这样。 不管你做了多少次跳水。克服这些感觉，下水，感受飞行，感受肾上腺素的激增，是你前进的动力。
Rhiannan Iffland springt zur Frauenführung.
Rhiannan Iffland springt zur Frauenführung.
© Dean Treml/ Red Bull Content Pool
另一方面，你通过跳水，心理上获得了什么？肾上腺素的快感？
这始终是一个挑战，并且每次完成一天的跳水总是感觉非常好。我不知道……克服这些挑战并克服总体上的恐惧真的很有意义。这真的很难解释。
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