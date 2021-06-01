瑞典 freerider Simon Johansson跟两位专业山地单车手Emil Johansson及Martin Söderström演出了电影（The Old World），他跟我们分享整个拍摄过程的趣事。

当你跟Emil Johansson及MartinSöderström两位星级车手一同骑车时，你可能会有无比压力，但对于谦虚又有才华的Simon Johansson来说，这是在两位大明星前面耍大刀的好机会。

Johansson的知名度可能比不上Söderström及Emil，但他在电影及摄影界绝不是新人，你可能曾经在电影《Ride With The Swedes 》第2季第4集看过他跟Söderström一起在沙特尔上演跳跃一幕。 而这次演出2020年最大山地单车电影之一《The Old World》，对他来说无疑是一种新体验。

Simon Johansson © Julian Mittelstädt/Tillmann Brothers

Martin Söderström explores Stranda

西蒙如何在斯特兰达出现

Johansson形容自己为「半专业」车手，整个冬天都在做奇怪事，等待到夏天可以激发出自己对骑车的热情。他自小跟Söderström一起骑车，到后来认识上Emil。

Johansson兴奋地说：「可以见到Martin同Emil达上人生高峰是一件很有型的事，由年轻车手到今时今日的专业人士。我觉得自己总在他们身边，一起骑车但从来没有真正竞争过，每当他们不外游，我们尽可能都会相约骑车。」

Martin Söderström and Simon Johansson go way back © Julian Mittelstädt/Tillmann Brothers

对三个骑手来说，一起拍摄是超级自然的事，Johansson发现自己经常在镜头前面向Söderström或Emil炫耀技能。Johansson知道《The Old World》这个计划时，是Söderström问他有没有兴趣在2019年夏天在挪威参与这件事。

Johansson忆述：「当Andy Tillmann打电话问我是否想成为工作人员一份子时，我很兴奋，几周后我发现已经身处Stranda。」

Simon flying high © Julian Mittelstädt

第1课：计划总是赶不上变化

拍摄时工作人员遇上可谓最坏的情况，因为制定的路线在挪威难以推测的天气下受到巨大打击，根本无法骑行，而没有路线意味着无法拍摄电影。

Johansson坦言：「挪威的峡湾很美，但那里的天气极难预测，所以路线在大雪及下雨的冲撃下完全崩溃。」

The crew at work trying to make the line happen © Julian Mittelstädt

Johsnsson透露：「比起灰心我们开始重新掘路，你会感受到每一个人都想尽自己最大努力、保持最高士气去实现这件事。我们重塑设计，重建跳跃及移动整个场地，我们更在最后一刻得到Velosolution那边帮忙挖掘，我想我们最终连续掘了六天。」

Simon and Martin on a pre-ride workout © Julian Mittelstädt/Tillmann Brothers

第2课：总有方法在镜头前面施展魔法

Johansson坦言：「这次经历确实令我对过去多年看过的电影更为尊敬及欣赏，在整个骑车过程有太多因素是你无法在沙发上看到或体验得到的。」

As far as locations go, Stranda is one of the most stunning © Julian Mittelstädt

工作人员希望第六天就开工，但不得不略过一些原定计划，当中更有其他因素如缓慢的磨合及强风，也令车手感到棘手。

但凭住Johansson多年来跟Söderström一起拍摄的经验，他知道即使在最艰难的情况下，也总有方法在镜头前面施展魔法。

Johansson说：「Söderström是一个可以神奇地从无变有的王者，他超有创意，可能原定路线看起来没甚么好骑，但他总会想到一些跳跃或特色动作，令整个画面看起来很不错。」

Söderström is the king of content © Julian Mittelstädt

第3课：激发自己的极限

当这三个骑车手的总和达到110％时，你肯定会看到一些神奇事情发生。

Johansson表示：「我认为我们作为车手总可以展现一些东西，及互相鼓励大家。我们三人都各自有喜欢风格及花式，而这就是我们能够相辅相成的原因。」

The Tillmann Brothers crew catching every second of gold © Julian Mittelstädt/Tillmann Brothers

Emil Johansson following Simon Johansson down a line © Julian Mittelstädt/Tillmann Brothers

Teamwork and good vibes are important during big film shoots © Julian Mittelstädt/Tillmann Brothers

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