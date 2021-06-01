踏入夏初﹐南方很多地方开始雨水不断。想做带氧运动，又不宜外出，做什么运动好呢？大家不妨试下跳绳，只因跳绳不单可以消脂减肥，还有4大优点，今天就由夺得3次花式跳绳世界冠军的文家驹与大家拆解跳绳的独特之处！

文家驹示范 © 徐嘉怡

跳绳可以消脂减肥众人皆知。美国有研究指出，以1分钟跳120次的速度跳绳10分钟，相等于缓步跑1小时的热量消耗。可是，跳绳岂止可以消脂？还有4大优点，让人加倍喜爱，读完下文，大家或会蠢蠢欲动，拿绳一跳！

1）解决场地问题．只需3米

对于上班族而言，想随时随地做有氧运动谈何容易？跳绳就打破限制，只需3米空间，身体前后各有1.5米，就能起动，随时随地锻炼心肺功能和肌力。跳绳占地少，安全系数高。运动前要确保地面平坦，路见不平、路面湿滑或有碎石等都易生意外，除了地面，就要抬头一看和瞻前顾后，确保附近没有吊灯、玻璃或风扇等，远离高风险物品，自然跳得放心。

跳绳好处多多 © Red Bull

2）协调．平衡力．敏捷度．肌力．心肺耐力，全部都能练

良好体适能不止是肌肉力量，还有心肺耐力、身体协调、平衡力和敏捷度等元素，跳绳就一次过锻炼到上述5项。跳绳是带氧运动能改善到心肺功能、左右脚交替着地练到平衡力与敏捷度、脚要配合手的摆绳，练到手脚协调、持续跳跃和摆绳则能练到腿与手臂肌肉，简简单单的跳绳动作，练到的项目，超出你想象。

Red Bull运动员、两届跳绳世界杯冠军何柱霆.jpg © Red Bull

3）装束简单．装备便宜

轻便服装、跑鞋和绳，跳绳装备就是如此简单！服装只需短衫短裤，避免衫裤太长缠到绳，跑鞋够柔软，让脚掌容易屈曲，方便跳跳绷就足够，而最重要的装备就是绳，无论市面最常见的胶绳、初级花式跳绳用的拍子绳或专家选手用的钢丝绳，价钱均只需几百元， 装备十分便宜和简单。

绳分3类，功能略有分别，胶绳较轻，可以减少摆绳所需力度，令跳绳者更易掌握讲求速度的动作，例如速度跳和多重跳（跳起并在空中完成多于一次的摆绳）等等。 拍子绳落地时会发出“啪啪”声，声响让人更易掌握节奏，它较胶绳重，所以不易被风吹歪，提升稳定性，加上能任意配搭颜色，让跳绳增添美感。钢丝绳则是高手之选，比胶绳更轻，追求极速就要靠它，但钢丝在凹凸不平的地面容易折断，加上摆绳时打到自己会非常痛，建议大家不要轻易选它。

跳绳好处多多 © Red Bull

4）老少咸宜．解锁技能

疫情之下少运动，人愈来愈懒，身形愈来愈胖，不止是上班族通病，也是家长烦恼，眼见课外活动减少，又不是每项运动都适合小朋友，父母更加苦恼。跳绳老少咸宜，小学生至成年人都可跳个痛快，一家人可以一起做运动，担心单调乏味？跳绳可以逐步提升难度，例如握交叉绳、开合脚和侧摆侧摆开等，每做到一项都是成就解锁，持续解锁技能，持续获得成功感！

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