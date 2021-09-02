周日，Toyota车队 20 岁芬兰籍车手在塔尔图成为世界拉力大赛有史以来最年轻的分站冠军。赛车运动记者David Evans报导了这个故事。

改写历史纪录。简单。

非常简单。 Kalle Rovanperä成为世界拉力大赛有史以来最年轻的冠军车手，全世界都为之疯狂不已。 20 岁（又290 天），但他显得若无其事的。不过，很难找到另一种方式来描述驾驶Toyota的芬兰车手对爱沙尼亚拉力赛的看法。

当他周围的人陷入疯狂之际，Rovanperä 在赛段取得胜利，并为自己赢得WRC 的首胜佳绩。

Rovanperä 不夸张。但周日下午在塔尔图的赛事并没有改变。

他表示：这真是一种很棒的感觉。

口罩戴上，任何情绪几乎都无法察觉。

他补充道：我当然有这个梦想。现在我做到了。这真是一种很棒的感觉。

Rovanperä 停顿了一下，还有更多。

他表示：我想要它快一点，尽快。

突然之间，站在你面前的这位年轻人。他才成年291 天，充满了不耐烦。 但他现在就在这里。

为量化他的成就，他打破记录超前了两年零 23 天——这是他的老板、Toyota车队负责人 Jari-Matti Latvala 所保持的记录。

两位芬兰人中，年长车手表示：我知道这会发生。我从很多年前就知道，当 Rovanperä 于 2017 年首次参加WRC赛事时。我想我们都知道我的记录迟早会被打破。 我很轻松。这是第一个，我认为未来还会有更多。

Kalle Rovanperä 赢得WRC爱沙尼亚站

他是如何做到的呢？

Hyundai的本土英雄、2019 年世界冠军Ott Tänak因两次爆胎被迫退出开幕赛，而他的 i20 Coupe WRC 上只有一个备胎，这让 Rovanperä 在爱沙尼亚的胜利之路变得更加简单。

当爱沙尼亚城市塔尔图洋溢着气息，并应付在地英雄—去年 9 月在 WRC 首秀上取得其梦想的爱沙尼亚拉力赛成功，本次却出局而深感失望时，Rovanperä冲锋在前并稳住前方领先地位。

周五整个下午，Yaris WRC 和 Tänak 的队友 Craig Breen 之间一直处在夹缝中。 星期六早上第一件事发生了变化。

Peipsiääre 赛段开启了周末的比赛，是本次拉力赛中最长的赛段，全长 23.53 公里。在一定程度上，这也是最棘手的一段路程。

爱沙尼亚拉力赛的特点是穿越波罗的海乡村的超高速道路，起伏不定的人工跳跃坡度，让地表上最快的拉力赛车飘忽不定。

Peipsiääre 与此相反。狭窄、粗糙、非常非常曲折，它沿着曲折的刀锋边缘引导着车手；节奏必须保持尽可能快，提供爱沙尼亚在其他任何地方都没有的危险氛围。

每个人都在学习在这个赛段付出更多的努力。 但没有人发现比 Rovanperä 更快的速度。

第1天赛程的十分之一后，Rovanperä 在 SS10 赛段将 Breen 和他的其他对手击溃。他比任何人都快了10秒。

爱尔兰籍车手面无表情地评论说：他在那里把我们的车门给撞坏了。

随着领先优势逐渐接近半分钟，领先者现在控制了全局。这就是整件事情变得更加令人印象深刻的地方。

他没有被车外越来越多的喧闹声所干扰，“完成了他的工作”，将车开到拉力赛的终点。

凭借这一点，他不仅成为有史以来赢得 WRC 比赛最年轻车手并创下历史纪录，而且还是同一家族中第１位在最高级别拉力赛中获胜的车手。 二十年前，Kalle 的父亲 Harri 庆祝了他在瑞典拉力赛中的第１次也是唯一一次的胜利。

愛沙尼亞Ott Tänak 的拉力之旅

Breen的最佳绩

Breen的第２名，不会像第１名成为头条新闻，但他连续第２次拿下爱沙尼亚亚军的位置几乎同样值得庆贺。Breen的表现很棒。 自从 10 个月前的这次拉力赛以来，他就没有参加过碎石世界拉力赛。

Craig Breen in Estonia © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

上周末他和Rovanperä有什么不同？

Breen 表示：一份全职合约。就那么简单。

Thierry Neuville 的第３名意味着Hyundai赛车运动多年来第２次两位车手登上爱沙尼亚的颁奖台。比利时籍车手的速度比上一个赛季提高了一点，但车队负责人Andrea Adamo并不满意。

意大利人对提供既快速又可靠的赛车不屑一顾。

“我们要赢”，这是实事求是的评价。

Sébastien Ogier精于获胜，但不是本周末。 第４名与排名第１的Toyota Yaris WRC 一样好。

这位法国人在结束时很有哲理说道：这不是一个完美的周末，但我们扩大了领先优势，老实说，这是唯一重要的事情。 我还没有算一下，但我认为最多 37 [分]。 我只需要继续这样做即可。

Elfyn Evans 駕駛另一輛Toyota賽車進入前５名，而 Teemu Suninen 在他的福特嘉年華 WRC 賽車中排名第6。

Elfyn Evans驾驶另一辆Toyota赛车进入前５名，而 Teemu Suninen 在他的福特嘉年华 WRC 赛车中排名第6。

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