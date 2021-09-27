Red Bull Racing Honda 的明星车手，在比赛后段雨中，充份展现优异的超车技术与驰骋的实力，从起跑后排一路过关斩将，最后冲线赢得俄罗斯站颁奖台上第2名佳绩。

选择后就继续前进；这是Red Bull Racing Honda 在周日于索契举行的俄罗斯大奖赛之前的非官方座右铭，因为该车队在7年中仅登上过一次颁奖台（Max Verstappen去年的第2名），而他们的主要冠军竞争对手Mercedes车队早已成为本赛道上的常胜军。

为了公平对待Red Bull Racing车队，Mercedes车队这个周末全员警戒，自 2014 年首次亮相索契赛道以来，就是本赛道上的领先者，在这处5.8 公里的海滨赛道上赢得了所有7场比赛的胜利。 因此，如果 Verstappen在周日能够控制失误与损失，那么他和车队即可在赛季结束前，与该车队还有再战的实力与空间。

周日比赛结果显示，Mercedes车队在俄罗斯取得了另一项的胜利——Lewis Hamilton成功拿下史上第1位100 场大奖赛胜利的车手——而Verstappen的第2名也完成了限损的终极任务。2021 赛季的故事中，失控的一级方程式领跑者终场以前两名的比分完赛看似很平常，但与今年世锦赛引人注目的程度保持一贯，这是前所未见的场景。

Verstappens später Angriff im Nassen brachte ihm das Podium ein. © Getty Images/Red Bull Content Pool

本赛季每场比赛都从前3名起跑，但Verstappen在周日排位却从另一端发车，在Red Bull Racing车队选择在本赛季引入3个全新的Honda动力单元之后，Verstappen必须从最后一位开始。以长期战略性比赛则需伴随着短期的发车位判罚。 使用倍耐力硬胎，Verstappen 的计划是不犯错、严阵以待，耐心等待契机出现，当最后5圈索契灰色的天空在赛道上倾盆大雨时，这项策略奏效了。

一开始的绵绵细丝变成了倾盆大雨，比赛的杆位车手Lando Norris (McLaren)选择留在外面，并勇敢面对使用于干燥天气的轮胎条件，而Hamilton和他后方的车手则陆续进站换上中性胎。最后3圈，从杆位凝视赢得首座大奬的Norris，最后不慎跑偏，终于雄心未能如愿，而Hamilton则横扫千军，并获得自英国大奖赛后的首场胜利，重新站回排名领先的位置。

起初，随着雨势的加剧，Verstappen还不愿意进站，直到最后4圈，终于进站换上雨胎出战，然后超越了许多在光头胎上争夺抓地力的竞争对手，终场获得第2名——落后他的主要冠军对手 53.2 秒，虽陷入了困境 ，但 18 分的积分进帐，所谓任何的得分都是一大奖励。

Norris在方格旗的挥舞下沮丧的拿下第7名，而Ferrari的 Carlos Sainz虽在开场前12 圈领先Norris，但在后来的第1弯道被Norris超越，但最终他还是站上了颁奖台的殊荣。

索契赛道的其他关键纪实让我们继续看下去…

第2名对 Max来说就是胜利

Max Verstappen 赛后的脸色可谓是一种解脱，一半是喜悦的表情。Hamilton在一场激烈的排位赛后排名第4，而荷兰籍车手了解，能在比赛的中段接近他的冠军对手才是高竿的表现，第2名的成绩完全超出了车手和车队负责人Christian Horner的预期。

Hamilton以两分的优势重回系列赛领先地位，但在Horner的眼里，第2名与夺冠一样棒。

Horner笑着表示：从排位 20到 第2名，如果你在当天开始时向我们表明，我们绝对会欣然接受。今天对我们来说感觉就像是一场胜利。我们认为可能前5名，所以能登上颁奖台，这是非常可贵的成绩。

“我们了解Mercedes在最后两个场站例年来的表现都是非常强大。在此要恭贺Lewis赢得第100场的胜利，但对我们在冠军赛中仅落后两分，还受到更换引擎的判罚，这都是一个好消息。”

Verstappen startete als letzter - und holte sich überraschend 18 Punkte. © Getty Images/Red Bull Content Pool

本站是Verstappen在本赛季第 11 次登上颁奖台，可谓是一个惊喜，正如他所说：因为我们受到判罚，基本上只丢掉一个位置（输给Hamilton）绝对不是太糟糕的成绩。今天早上我醒来时，我绝对没想到会是这个结果。我们决定在正确的时间进站，因为如果我们早１圈，你就会破坏最后一个区段内部的组合。

“从后方起跑，很多事情都发生在第１圈，甚至在第１次进站时，其他赛车互相对抗……你只需要远离麻烦并等待契机。我们把这一切都处理得很好。与车队的关键通话才是王道。”

Checo 错失良机

当 Red Bull Racing Honda 车库的一侧正确读到落雨的信息，另一侧却掷骰子付出了惨痛代价，终场Sergio Pérez 获得第9名，这位墨西哥籍车手在最后5圈，从可能的颁奖台位置掉了下来。

是否挤进前 10 名就像其他对手，感觉无关痛痒并不在意，但Pérez选择在下雨时挺身而出，这最初是一个合理的决定，因为赛道的部分地区仍然非常干燥。所以，中性胎无疑是最后几圈使用的标准轮胎，Pérez最终完成了他在 24 小时前排位赛的位置，获得两分积分，以保持他在冠军积分榜上第5名的位置。

Pérez fuhr auch in Sotschi wertvolle Punkte ein. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Horner赛后谈到Pérez表示：Checo认为他可以度过难关，但那是一个错误的决定，但无论如何未到最后不下定论。Max 受益匪浅，而 Checo 则输了很多，所以对 Max 在车手排名没有太大影响，但对于车队排名我们考虑较多，不过Sergio并不孤单，因为后方有一大群人，也试图在接近终点时勇敢地坚持下去。

Mercedes车队拿下35 分，来自Hamilton及队友Valtteri Bottas的第5名成绩，后者在周日比赛开始前几个小时，起跑顺位遭到第2次引擎更换的判罚。Red Bull在Verstappen 与 Pérez之间仅拿下 20 分，这也让车队在车队的竞赛中落后银箭 33 分。

AlphaTauri 的失败

俄罗斯站是 Scuderia AlphaTauri 车队的第 300 场比赛（从 2006 年开始以 Scuderia Toro Rosso 的名称参赛），但受到大雨毁了排位赛和 Pierre Gasly的比赛成绩之后，已没有什么值得庆祝。

由于周六湿地排位赛未果，法国车手没有进站换上第二套新的中性胎，这也让他非常不开心。从第 11 位起跑，Gasly 凭借硬胎在马拉松式比赛进入前 10 名，但在比赛后期的混乱中再次落后，在大雨中行经第 9 弯时，与 Lance Stroll（Aston Martin）发生撞车意外。他最终获得第 13 名，不过，在车手积分榜上仍保持第 9 名位置。

Ein frustrierter Gasly nach einem punktelosen Wochenende. © Getty Images/Red Bull Content Pool

队友 Yuki Tsunoda是 12 个月前在俄罗斯参加F2赛车，并登上颁奖台的车手，这是他在过去的6场比赛中，拿下最好的排位赛位置，以第 13 位发车，但却在首圈中场混乱的第 2 弯陷入困境，终场在方格旗的挥舞下拿下第 17 名。

Norris的信心险被摧毁

索契对Lando Norris来说是一个如此接近但又遥不可及的地方，他整个周末的表现都无可挑剔，直到下雨，因为他在最后赛段被一名获得 99 场比赛胜利的车手追击。

之后，这位 21 岁的年轻人表示，无法突破首胜契机——以及无法为McLaren连续第２次夺冠的机会——从他的指缝间溜走，他不怪任何人。

他表示：我想我们的车队通话是最后关键。今天结束时证明这是错误的，但我和车队一样做出了决定。事实上，更多的是，他们认为我应该（进站）而我决定留在外面。所以这是我的决定。今天这样的结果，是错误的结果。

53 圈中Norris领跑了30 圈，在第 39 圈写下比赛最速圈，并被车迷评选为“今日最佳车手”，但这显然没有什么欣慰，因为事后以泪洗满、懊悔不已。

队友Daniel Ricciardo终场获得第4名 – 这位澳大利亚车手上次在蒙扎夺冠之后 ，现在看到McLaren车队进一步领先Ferrari，在车队积分榜上排名第３，享有 17.5 分的优势。

期待土耳其站的表现

对10 月 10 日的土耳其大奖赛来说，从索契到下一站伊斯坦堡的比赛相对较短（按照Ｆ１一级方程式的标准），车手将在那里享受一年中扳回这项运动最令人满意布局之一的机会，更有利于充分发挥他们赛车的性能与爆发力。

去年是自 2011 年以来，在土耳其的第1场大奖赛，也是1场低抓地力挫折的考验：11 月中旬的日期，一条新铺设的赛道，严寒的天气和持续的毛毛细雨相结合，开始了一场比赛，赛车似乎花了更多的时间侧向滑行而不是指向前方，终场，Hamilton赢了 58 圈的比赛，并因此获得他的第7座世界冠军。

很少有车手在这个赛道上拥有超过一场 F1 比赛的经验。去年，Pérez为Racing Point 车队赢得第２名，而Verstappen仅拿下第6名——这是 2020 年荷兰车手唯一一次在比赛中看到方格旗而未能登上颁奖台的赛事。

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