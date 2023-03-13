Josep García在2022年法国ISDE
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越野机车职业选手都如何进行训练？车手教练告诉你这3个关键

世界级的超级越野赛车手都有什么训练技巧？这次我们从了解美国和法国超级越野赛车手Ryan Dungey及Marvin Musquin的训练方式开始。
作者 Mr.David
3 min read发布于

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Marvin Musquin

French supercross star Marvin Musquin is not just known for his grit and determination, but also for his incredibly smooth riding style.

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在你的脑海中是否认为越野摩托车手只要胆子大就可以？其实，越野摩托车手的训练是十分精细且严苛的！如果你看过Ryan Dungey与Marvin Musquin在一场激烈的比赛结束，休息一晚就可以神采奕奕的再进行另一场比赛后，你就可以知道越野摩托车手的体能是多么的惊人；当然这也跟他们都是由最优秀的职业车手教练Aldon Baker的训练息息相关。
为了能更了解越野摩托车手日常的训练，我们询问了Aldon Baker有关Dungey和Musquin在赛前都会进行哪些重要的关键训练。
Dungey and Marvin Musquin

Dungey and Marvin Musquin

© Cubdy S./Red Bull Content Pool

关键的训练方法

针对越野摩托车手的训练，Aldon Baker表示最重要的就是有氧运动！其中又可以透过游泳、慢跑和骑自行车这三种运动方式来进行强化。然而，Aldon最喜爱采用骑自行车的有氧训练，来维持Ryan Dungey、Marvin Musquin及其余顶尖越野摩托车选手的体能状态。
虽然说跑步与游泳也是训练有氧能力非常好的运动项目，但对于越野摩托车选手来说，骑自行车的训练方式是他们能最快进入状况的项目，尤其他们对于骑车这件事完全是得心应手，不需要再有任何的磨合与过渡期，因此我便选择采用自行车来对他们进行有氧训练。
Ryan Dungey and Marvin Musquin: The methods

Ryan Dungey and Marvin Musquin: The methods

© DomDaher/Red Bull Content Pool

训练量的制定

由于每个运动员的体能状态都不一样，所以在训练计划开始前，Baker都会针对每位运动员进行一些评估，以便制定出适合个人的训练计划；训练的期间Baker也会随时依据个人身体状态进行调整，以确保这些运动员都会安全顺利的完成计划而不会受伤。
整个赛季期间的训练量都会有所不同，这一切都取决在于他们参加比赛所承受的负荷有关，但基本上他们都会维持每周一次的固定心肺功能练习。对此，Baker表示，当这些运动员在进行自行车训练时，通常他们都不会去设定要骑多少的里程，因为身体只会记住时间，这跟越野机车的赛事十分有关联。在比赛淡季时，我们会安排较多的训练时间，一般来说都会安排1~2.5小时左右；比赛旺季则会安排一次1小时的训练时间，以维持这些运动员的基本体能状态。
另外，我也会在比赛的当天随时监测他们的心律状态，无论是在激烈的比赛中或是比完赛休息的时间；因为我必须要收集他们在比赛中身体所承受的压力。你们可能不清楚，越野摩托车选手参与的比赛及训练量有多惊人！Baker表示，他负责的运动员每个月必须要完成大约1000圈左右的训练量，所以他们能快速的用身体适应环境，以便能完成一整年的赛事及训练需求，就变得格外的重要。
Ryan Dungey and Marvin Musquin: The workload

Ryan Dungey and Marvin Musquin: The workload

© Cubdy S./Red Bull Content Pool

训练的平衡性

要训练一个健康又全方位的运动员，就必须要为他安排他这个领域所有必需的训练。然而，任何一位有在关注越野摩托车赛的人都会知道，比赛时选手身体所必须要承受的心律有多高。Baker表示，当我们在进行有氧训练的时候，都会针对一些比较低的区域来进行，例如在130~145 BPM（心脏收缩跳动次数）左右的训练强度，当然还会在必要的时后加入一些高强度训练，但这通常每周只会有一次，毕竟他们在比赛的过程中，身体都不断的承受极高强度的压力。
Ryan Dungey and Marvin Musquin: Balance

Ryan Dungey and Marvin Musquin: Balance

© Cubdy S./Red Bull Content Pool

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French supercross star Marvin Musquin is not just known for his grit and determination, but also for his incredibly smooth riding style.

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