F1

2020 F1巴林萨基尔大奖赛战报 - Alex Albon第6名完赛

© Getty Images/Red Bull Content Pool
这个周末在巴林萨基尔国际赛道举行的大奖赛上，灯灭起跑的第1圈，Max Verstappen就遭遇晴天霹雳，而他的队友Alex Albon则以第6名完赛。
作者 James W Roberts发布于
F1背靠背在巴林国际赛车场进行了第二站比赛。赛道虽然做了变化，但这次使用外围替代的萨基尔国际赛道；宛如上周赛事的重演，在灯火通明的夜晚，第1圈就再次出现戏剧性的转折。
值得庆幸的是，这回第1圈的状况远不及上个周末那么严重，当时Haas车队的Romain Grosjean幸运地躲过了这数十年来，本项赛事最惊险的撞车事故。
这次的状况发生在 Aston Martin Red Bull 车队Max Verstappen的身上，起跑阶段，大量赛车鱼贯奔驰。而Verstappen因闪避Ferrari车队Charles Leclerc与本站优胜者Sergio Pérez之间的擦撞，意外滑出赛道，进而撞进了护墙，此举，也让这位荷兰籍车手的第二站巴林大奖赛提前结束。
Verstappen称之为“鲁莽”的举动，使这位 70 周年大奖赛的优胜者 ，不得不在两辆车的间隙中滑出一大段并冲出了赛道，这也导致他在赛道的缓冲区失去了控制力，撞上护墙后车体受损，最后只能退赛收场。
Daniil Kvyat leads Alexander Albon and Pierre Gasly during the F1 Grand Prix of Sakhir at Bahrain International Circuit on December 6, 2020.
The Scuderia AlphaTauri cars battled Albon throughout the race
© Getty Images/Red Bull Content Pool
在萨基尔国际赛道短短3.5公里外环配置中，整场比赛从原本的50圈调整到87圈，各圈以令人惊叹的速度加速前进，Mercedes车手George Russell替换了Lewis Hamilton因病未能出战的席位，表现十分抢眼，领先队友Valtteri Bottas及McLaren车队的Carlos Sainz取得领先地位。
在后方， Scuderia AlphaTauri车队的 Daniil Kvyat，持续他在周末高昂的士气，抢进第4名。他的队友Pierre Gasly也加足马力晋升至第6名。
第2轮进站之后，Aston Martin Red Bull车队的Alex Albon 从起跑的第12名推升至第6位，因采两次进站策略，Kvyat 与 Gasly仍然保持取得积分进帐的位置，分别位于第9及第10名。
第61圈时，改变了现况，F1首次亮相的Jack Aitken在进入最后一个弯道，因失速旋转造成他的Williams赛车失去控制，进而撞毁了前翼，赛道黄旗，安全车登场。
随后一连串抢着进站换胎的结果，导致排名第2的Bottas，因轮胎问题在维修区耽误了大量时间，紧接着又是领先者Russell被强制进站，此刻，车队将两辆车的指定轮胎搞混，浪费了不少时间。
在一阵混乱中，Sergio Pérez取得领先地位。再往后方，Albon超越了Gasly进入第9位，并很快又领先Kvyat，推升至第8位，直到终场冲线取得第6名佳绩。
Daniil Kvyat of Scuderia AlphaTauri on track during the F1 Grand Prix of Sakhir at Bahrain International Circuit on December 6, 2020.
Daniil Kvyat finished one place behind Albon in 7th
© Getty Images/Red Bull Content Pool
倒数8圈，稍早的领先者Russell获胜的机会就此告终，他的左后方轮胎穿刺爆胎，这也让Pérez顿时取得巨大的领先优势，并在其194场比赛和10年的F1职业生涯后，第一次赢得分站赛冠军。
终场，在方格旗的挥舞下，Pérez成为F1最新的分站冠军得主，同时也为Racing Point车队赢得有史以来第1座冠军荣耀。Esteban Ocon为Renault车队拿下第2名，也是其F1职业生涯第1次登上颁奖台。Pérez的队友获得第3名的位置。Aston Martin Red Bull车队的Albon全程韧性十足取得第6名，领先Scuderia AlphaTauri车队的 Kvyat（第7），而Gasly（第8）也为车队争得积分进帐的好成绩。
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