2020 F1巴林萨基尔大奖赛战报 - Alex Albon第6名完赛

F1背靠背在巴林国际赛车场进行了第二站比赛。赛道虽然做了变化，但这次使用外围替代的萨基尔国际赛道；宛如上周赛事的重演，在灯火通明的夜晚，第1圈就再次出现戏剧性的转折。

值得庆幸的是，这回第1圈的状况远不及上个周末那么严重，当时Haas车队的Romain Grosjean幸运地躲过了这数十年来，本项赛事最惊险的撞车事故。

这次的状况发生在 Aston Martin Red Bull 车队Max Verstappen的身上，起跑阶段，大量赛车鱼贯奔驰。而Verstappen因闪避Ferrari车队Charles Leclerc与本站优胜者Sergio Pérez之间的擦撞，意外滑出赛道，进而撞进了护墙，此举，也让这位荷兰籍车手的第二站巴林大奖赛提前结束。

Verstappen称之为“鲁莽”的举动，使这位 70 周年大奖赛的优胜者 ，不得不在两辆车的间隙中滑出一大段并冲出了赛道，这也导致他在赛道的缓冲区失去了控制力，撞上护墙后车体受损，最后只能退赛收场。

The Scuderia AlphaTauri cars battled Albon throughout the race © Getty Images/Red Bull Content Pool

在萨基尔国际赛道短短3.5公里外环配置中，整场比赛从原本的50圈调整到87圈，各圈以令人惊叹的速度加速前进，Mercedes车手George Russell替换了Lewis Hamilton因病未能出战的席位，表现十分抢眼，领先队友Valtteri Bottas及McLaren车队的Carlos Sainz取得领先地位。

在后方， Scuderia AlphaTauri车队的 Daniil Kvyat，持续他在周末高昂的士气，抢进第4名。他的队友Pierre Gasly也加足马力晋升至第6名。

第2轮进站之后，Aston Martin Red Bull车队的Alex Albon 从起跑的第12名推升至第6位，因采两次进站策略，Kvyat 与 Gasly仍然保持取得积分进帐的位置，分别位于第9及第10名。

第61圈时，改变了现况，F1首次亮相的Jack Aitken在进入最后一个弯道，因失速旋转造成他的Williams赛车失去控制，进而撞毁了前翼，赛道黄旗，安全车登场。

随后一连串抢着进站换胎的结果，导致排名第2的Bottas，因轮胎问题在维修区耽误了大量时间，紧接着又是领先者Russell被强制进站，此刻，车队将两辆车的指定轮胎搞混，浪费了不少时间。

在一阵混乱中，Sergio Pérez取得领先地位。再往后方，Albon超越了Gasly进入第9位，并很快又领先Kvyat，推升至第8位，直到终场冲线取得第6名佳绩。

Daniil Kvyat finished one place behind Albon in 7th © Getty Images/Red Bull Content Pool

倒数8圈，稍早的领先者Russell获胜的机会就此告终，他的左后方轮胎穿刺爆胎，这也让Pérez顿时取得巨大的领先优势，并在其194场比赛和10年的F1职业生涯后，第一次赢得分站赛冠军。

终场，在方格旗的挥舞下，Pérez成为F1最新的分站冠军得主，同时也为Racing Point车队赢得有史以来第1座冠军荣耀。Esteban Ocon为Renault车队拿下第2名，也是其F1职业生涯第1次登上颁奖台。Pérez的队友获得第3名的位置。Aston Martin Red Bull车队的Albon全程韧性十足取得第6名，领先Scuderia AlphaTauri车队的 Kvyat（第7），而Gasly（第8）也为车队争得积分进帐的好成绩。