萨姆-桑德兰如何计算拉力赛的风险

01 站在世界之巅

萨姆-桑德兰（Sam Sunderland）深吸一口沙漠中的热气，伸出手臂自拍，同时紧紧握住手机。现在是 2022 年，距离他第一次参加达喀尔拉力赛已经过去了 11 年，现在他刚刚第二次赢得了这场史诗般的比赛。这位英国运动员在世界拉力锦标赛中也是一路高歌猛进，他很快就会在今年年底之前成为第一个冠军。但他现在并不关心这些。

现在，他满脑子想的都是站直身体，不要向下看。他正站在世界之巅，确切地说，是站在世界最高建筑哈利法塔的顶端。我们并不是说他在舒适的观景台上欣赏令人惊叹的美景，因为他正笔直地站在 829.8 米高的天线上。半英里以下，迪拜的居民们熙熙攘攘地忙着自己的事情，因此他紧紧地握着手机。世界就在他的脚下。让我们暂停一下，看看他是如何到达这里的？

7 分钟 Sam Sunderland: 征服哈利法塔 拉力赛顶尖车手Sam Sunderland准备在迪拜标志性建筑哈利法塔上拍摄照片，他能准时赴约吗？

02 达到巅峰状态

虽然桑德兰在英格兰南海岸出生长大，但自 2009 年到迪拜探亲后，他就一直定居在这里。已经是一名成功的越野摩托车手的他意识到，迪拜是他提高技能并成为一名拉力赛突击车手的绝佳地点。这是一个大胆而有趣的举动，因为英国车手很少参与这项运动，而且英国的赞助商也很难对这项运动感兴趣。

十年过去了，迪拜旅游局希望庆祝其养子的成功，在奥地利Red Bull团队的创意投入下，迪拜塔特技得以实现。桑德兰说："很多人认为这不是真的。在视频中，我爬上了塔顶，这很酷。这真的很吓人，非常非常酷。这是一个疯狂、令人兴奋的时刻，但也超级可怕。“

"这不是我的专长。我不是跳伞运动员，也不是攀岩运动员，我只想脚踏实地。"

On the Burj of greatness: Sam climbed the building for the final shot © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

英国人用安全带固定在桅杆上，在他的球衣下面看不见，但这项特技仍然需要钢铁般的意志。"我现在能感觉到塔在移动。 当一名索具师移动得有点快时，你能感觉到它在移动。那也超级吓人。

"我记得那些人说，'嘿，只是想让你知道，如果你的手机掉了，你可能会砸死人'，所以我还记得我死死握住手机的样子。"

Sam Sunderland: Dakar 2024 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

03 无风险，无回报

桑德兰的职业生涯建立在一系列经过深思熟虑的风险之上：从在自制的赛道上学习越野摩托车技术，到搬到迪拜从事体育事业，再到站在世界最高建筑的顶端。

萨姆在单亲家庭中长大，为了养活他，他的母亲 "工作非常努力"，做两份工作才能赚到足够的钱。这意味着萨姆有很多空闲时间，他讨厌被关在室内，于是就骑着自行车出去玩。

"这一切都源于我在普尔骑着我的小轮车在附近跑来跑去，经常撞车，但我也总是在外面"。桑德兰在附近的一家商店看到摩托车，很快就对越野摩托车产生了兴趣。"我的祖父曾在一家奶牛场工作，我的隔壁邻居有一辆小摩托车。有一天他说，'如果我们能在农场骑车，那么你也可以骑车'。就这么说定了。我们在田野里骑车，我总是受伤，总是满身瘀伤、抓痕和牵引痕迹。"

Sunderland in the bivouac with the Red Bull GasGas Factory Racing team © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

04 短暂的越野摩托车生涯

七岁时，桑德兰的家人为他买了第一辆摩托车作为圣诞礼物，他开始骑摩托车越野赛，先是在农场周围骑，然后参加比赛。他回忆说："我骑得非常快，经常摔跤。”他回忆说，"在一些比赛中，我可能会摔下来四五次，但我还是会赢。“

"后来，我逐渐摸索出了一些路子，骑得更稳了，并参加了英国锦标赛，一路高歌猛进。"

桑德兰被一家车队签下，参加欧洲比赛，但就在那致命的一天，他摔了一跤，再也没能站起来。"16岁那年，我出了一场大事故，摔断了双腿、脚踝、膝盖和骨盆。我不得不在轮椅上度过了六个月，体重也增加了很多。”

Ripping through a dune in the Dubai desert © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

05 第二次机会

虽然桑德兰最终恢复了健康，但一年的休养证明他的越野摩托车生涯已经走到了尽头。骑车成了他的业余爱好，他必须出去找一份固定的工作。"后来，我去迪拜度假，看望我的舅舅和舅妈。我去看我的两个小表弟在当地的赛道上骑摩托车。"

当地的 KTM 经销商看到他骑车，建议他留在迪拜参加比赛。那年他 19 岁，世界正从银行危机中挣扎出来。"每个人都告诉我不应该这么做，我有一份很好的工作，但我都放下了，搬了家。"桑德兰重返赛场，赢得了迪拜锦标赛的冠军。"他回忆说，"我以前经常和朋友们一起在沙漠里骑车，因为能在沙丘上自由驰骋太酷了。最后，我在沙漠里骑得越来越多。"

In action at the Rally Du Maroc © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

06 成为拉力赛车手

正是在迪拜周围那些高耸的沙丘上骑行时，桑德兰发现了自己在沙漠赛车方面的天赋，并发现自己非常适合参加拉力突击赛。"我非常喜欢在沙丘上比赛，我一直都觉得沙丘很美。每个沙丘都不一样，你必须适应并四处移动。这也非常消耗体力。“

"我喜欢赛车，也喜欢冒险的一面：你在凌晨三点出发，你不知道今天要去哪里，你只是在你的路书塔上有一张纸卷，你跟着纸条走，沿途会看到一些疯狂的事情。我在创造故事和回忆，这真的很酷。”

Sunderland loves the adventure of desert racing © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

"我表现得很好：有一个赛段我赢了 20 分钟，另一个赢了 8 分钟。当时我骑的是标准赛车，不是原厂赛车。拉力赛生涯就这样开始了。”

21 岁的他还吸引了达喀尔冠军马克-科马（Marc Coma）的注意，后者赢得了 1570 公里的比赛，部分原因是他的骑术，但也因为他的决心，他克服了一些严重的机械故障，最终获得第七名。

科马说："萨姆赢得了两个赛段的比赛，很遗憾他出现了一些机械故障。但他还年轻，我希望他一切顺利。他只需要放轻松--他的时代会到来的。“

Pre-dawn and hundreds of kilometres of desert ahead: Sunderland's dream © Kin Marcin/Red Bull Content Pool 我喜欢赛车和冒险的一面：凌晨三点出发，你不知道要去哪里 Sam Sunderland

07 首次参加达喀尔拉力赛

九个月后，桑德兰作为本田HRC拉力突击队的新成员，首次参加了达喀尔拉力赛--这项运动最著名、最富盛名的比赛。年仅 22 岁的他在第一赛段取得了令人印象深刻的第七名，但在第二天的比赛中，由于电气故障被迫退赛。更好的还在后面。

2014 年，他在第二赛段夺冠，实现了赢得一个赛段的突破，这是自 1998 年以来第一位赢得该赛段的英国人。

Sunderland won his first stage of the Dakar Rally in South America in 2015 © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Dakar champions Sam Sunderland and Toby Price © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

08 达喀尔冠军

桑德兰由此养成了获胜的习惯，他成为第一位赢得丝绸之路拉力赛的摩托车手，并在 2022 年成为越野拉力赛世界冠军和第一位世界拉力锦标赛冠军，同年他第二次赢得达喀尔拉力赛冠军。这两次胜利相隔五年，在不同的大洲举行--2020 年比赛从南美移师沙特阿拉伯--但他与普莱斯、沃克纳和大流行病同场竞技。"在这几年间，我两次获得第三名，但一旦你赢了，你就只想赢。在过去的七年里，只有两个人赢过两次--我和托比。

Sunderland claimed his second Dakar win in Saudi Arabia in 2022 © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool 我喜欢竞争。我喜欢极端和困难的时刻 Sam Sunderland

萨姆-桑德兰的赛车记录 2022 年--世界拉力锦标赛冠军

2022 年--阿布扎比沙漠挑战赛冠军

2022 年--达喀尔拉力赛冠军

2021 年--达喀尔拉力赛--季军

2019年--达喀尔拉力赛--季军

2019年--越野拉力赛世界冠军

2019 - 丝绸之路拉力赛 - 冠军

2017 - 达喀尔拉力赛 - 冠军

2017 - 卡塔尔海林拉力赛 - 冠军

2017 - 阿布扎比沙漠挑战赛 - 冠军

2016 - 卡塔尔海滨拉力赛 - 冠军

2015 摩洛哥拉力赛--冠军

2013 - 梅尔祖加拉力赛 - 获胜者

Sunderland at the Desafio Ruta 40 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

09 与拉力突击赛的风险共存

2023 年，桑德兰在达喀尔拉力赛第一赛段摔车，随后在阿布扎比拉力赛中再次摔车，导致脚踝骨折。这是典型的拉力突击。如果没有登上领奖台，那是因为他撞车或抛锚了。他很有哲理，将受伤视为这项运动的一部分。

"拉力赛有其特殊之处。虽然我们都想打败下一个对手，但我们也知道，如果出了什么问题，那个人可能就是救你一命的人。我想每个车手都经历过这样的情况。"

2019 年，当他的朋友保罗-贡萨尔维斯（Paulo Gonçalves）发生车祸时，桑德兰第一个赶到现场。两人关系密切，2013 年贡萨尔维斯成为越野拉力赛世界冠军时，桑德兰曾是他的队友。"我找到了他，他被遗弃在沙漠中。他手腕骨折，脑震荡很严重。"

他帮助冈萨尔维斯获救，这位葡萄牙车手重返 2020 年达喀尔比赛。然而，这一次贡萨尔维斯的运气不佳，他不幸在另一起车祸中丧生。"桑德兰说："这对我影响很大。"我知道这项运动看起来很危险，但实际上我们恰恰相反。每一位拉力赛车手都是如此精打细算，骑行精准无误。”

他补充道："对保罗来说，这真的是家常便饭，让我很受伤。这让我想了很多，因为在那一刻，你总会问自己为什么？为什么？为什么？他有两个孩子，他不能回家陪他们。“

然而，桑德兰同时认为，他并不想停止比赛。"我喜欢比赛。我喜欢挑战自己。我喜欢冒险。我喜欢极端和困难的时刻"。

10 一系列纹身和危险的爱好

作为父亲，桑德兰面临着另一个十字路口：他怎么能冒着再也见不到女儿的风险呢？女儿一出生，他就在身上纹了一个贝拉的纹身。"她天生丽质，我不傻，我知道我的运动很危险，所以我必须让她在我身边。”

Sunderland's tattooed hand tackles his headache-inducing road book © DPPI/Red Bull Content Pool

"她出生后，我又开始了比赛。我想有某种带着她的感觉。等她长大了，我可能会给她添点头发！"

他的纹身还包括他在达喀尔获胜的日期，"我小腿后面有两个糖骷髅，看起来像墨西哥亡灵节的骷髅。它们的眼睛上横着一辆自行车。一个是男人，一个是女人。这是为我失去的两个朋友准备的。"

还有一个指南针、一头狮子和一条大鱼，以纪念他对鱼叉捕鱼的热爱。"在迪拜，我每周会去两次自由潜水和鱼叉捕鱼。这是我非常喜欢的事情。我的自行车是我完全进入状态的一个地方，另一个地方就是自由潜水时，因为你必须屏蔽一切，专注于保持冷静，忽略呼吸的冲动，努力寻找鱼群。

All on eyes on the Dakar Rally 2024 and the quest for a third victory © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

在经历了受伤和挫折的一年后，桑德兰将在 2023 年剩下的时间里集中精力恢复健康，为重返 2024 年的达喀尔拉力赛做好准备，他将与 丹尼尔-桑德斯（Daniel Sanders ）组成 Gas Gas Rally Raid 车队，去寻求难以实现的第三次胜利。