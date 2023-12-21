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越野拉力赛
萨姆-桑德兰如何计算拉力赛的风险
萨姆-桑德兰（Sam Sunderland）击败重重困难，成为首位赢得达喀尔拉力赛的英国人，也是史上最伟大的拉力突击车手之一。他是如何做到的？
萨姆-桑德兰（Sam Sunderland）是达喀尔拉力赛的两届冠军得主，也是第二位在两个不同大洲赢得该赛事的车手，他正在拉力赛史上书写自己的传奇。如今，这位 34 岁的英国摩托车手正处于巅峰状态，并在追逐更多的荣耀。说到这里...
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站在世界之巅
萨姆-桑德兰（Sam Sunderland）深吸一口沙漠中的热气，伸出手臂自拍，同时紧紧握住手机。现在是 2022 年，距离他第一次参加达喀尔拉力赛已经过去了 11 年，现在他刚刚第二次赢得了这场史诗般的比赛。这位英国运动员在世界拉力锦标赛中也是一路高歌猛进，他很快就会在今年年底之前成为第一个冠军。但他现在并不关心这些。
现在，他满脑子想的都是站直身体，不要向下看。他正站在世界之巅，确切地说，是站在世界最高建筑哈利法塔的顶端。我们并不是说他在舒适的观景台上欣赏令人惊叹的美景，因为他正笔直地站在 829.8 米高的天线上。半英里以下，迪拜的居民们熙熙攘攘地忙着自己的事情，因此他紧紧地握着手机。世界就在他的脚下。让我们暂停一下，看看他是如何到达这里的？
7 分钟
Sam Sunderland: 征服哈利法塔
拉力赛顶尖车手Sam Sunderland准备在迪拜标志性建筑哈利法塔上拍摄照片，他能准时赴约吗？
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达到巅峰状态
虽然桑德兰在英格兰南海岸出生长大，但自 2009 年到迪拜探亲后，他就一直定居在这里。已经是一名成功的越野摩托车手的他意识到，迪拜是他提高技能并成为一名拉力赛突击车手的绝佳地点。这是一个大胆而有趣的举动，因为英国车手很少参与这项运动，而且英国的赞助商也很难对这项运动感兴趣。
十年过去了，迪拜旅游局希望庆祝其养子的成功，在奥地利Red Bull团队的创意投入下，迪拜塔特技得以实现。桑德兰说："很多人认为这不是真的。在视频中，我爬上了塔顶，这很酷。这真的很吓人，非常非常酷。这是一个疯狂、令人兴奋的时刻，但也超级可怕。“
"这不是我的专长。我不是跳伞运动员，也不是攀岩运动员，我只想脚踏实地。"
英国人用安全带固定在桅杆上，在他的球衣下面看不见，但这项特技仍然需要钢铁般的意志。"我现在能感觉到塔在移动。 当一名索具师移动得有点快时，你能感觉到它在移动。那也超级吓人。
"我记得那些人说，'嘿，只是想让你知道，如果你的手机掉了，你可能会砸死人'，所以我还记得我死死握住手机的样子。"
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无风险，无回报
桑德兰的职业生涯建立在一系列经过深思熟虑的风险之上：从在自制的赛道上学习越野摩托车技术，到搬到迪拜从事体育事业，再到站在世界最高建筑的顶端。
萨姆在单亲家庭中长大，为了养活他，他的母亲 "工作非常努力"，做两份工作才能赚到足够的钱。这意味着萨姆有很多空闲时间，他讨厌被关在室内，于是就骑着自行车出去玩。
"这一切都源于我在普尔骑着我的小轮车在附近跑来跑去，经常撞车，但我也总是在外面"。桑德兰在附近的一家商店看到摩托车，很快就对越野摩托车产生了兴趣。"我的祖父曾在一家奶牛场工作，我的隔壁邻居有一辆小摩托车。有一天他说，'如果我们能在农场骑车，那么你也可以骑车'。就这么说定了。我们在田野里骑车，我总是受伤，总是满身瘀伤、抓痕和牵引痕迹。"
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短暂的越野摩托车生涯
七岁时，桑德兰的家人为他买了第一辆摩托车作为圣诞礼物，他开始骑摩托车越野赛，先是在农场周围骑，然后参加比赛。他回忆说："我骑得非常快，经常摔跤。”他回忆说，"在一些比赛中，我可能会摔下来四五次，但我还是会赢。“
"后来，我逐渐摸索出了一些路子，骑得更稳了，并参加了英国锦标赛，一路高歌猛进。"
桑德兰被一家车队签下，参加欧洲比赛，但就在那致命的一天，他摔了一跤，再也没能站起来。"16岁那年，我出了一场大事故，摔断了双腿、脚踝、膝盖和骨盆。我不得不在轮椅上度过了六个月，体重也增加了很多。”
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第二次机会
虽然桑德兰最终恢复了健康，但一年的休养证明他的越野摩托车生涯已经走到了尽头。骑车成了他的业余爱好，他必须出去找一份固定的工作。"后来，我去迪拜度假，看望我的舅舅和舅妈。我去看我的两个小表弟在当地的赛道上骑摩托车。"
当地的 KTM 经销商看到他骑车，建议他留在迪拜参加比赛。那年他 19 岁，世界正从银行危机中挣扎出来。"每个人都告诉我不应该这么做，我有一份很好的工作，但我都放下了，搬了家。"桑德兰重返赛场，赢得了迪拜锦标赛的冠军。"他回忆说，"我以前经常和朋友们一起在沙漠里骑车，因为能在沙丘上自由驰骋太酷了。最后，我在沙漠里骑得越来越多。"
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成为拉力赛车手
正是在迪拜周围那些高耸的沙丘上骑行时，桑德兰发现了自己在沙漠赛车方面的天赋，并发现自己非常适合参加拉力突击赛。"我非常喜欢在沙丘上比赛，我一直都觉得沙丘很美。每个沙丘都不一样，你必须适应并四处移动。这也非常消耗体力。“
"我喜欢赛车，也喜欢冒险的一面：你在凌晨三点出发，你不知道今天要去哪里，你只是在你的路书塔上有一张纸卷，你跟着纸条走，沿途会看到一些疯狂的事情。我在创造故事和回忆，这真的很酷。”
2011 年，桑德兰的车队怂恿他参加阿布扎比沙漠挑战赛，在那里他将面对马克-科马（Marc Coma）、海尔德-罗德里格斯（Helder Rodrigues）和库巴-普日贡斯基（Kuba Przygonski）等身经百战的拉力赛突击手。他回忆说："参赛的都是大牌车手，我以前从未真正参加过这样的比赛，但我身体非常好，因为我以前训练非常刻苦。“
"我表现得很好：有一个赛段我赢了 20 分钟，另一个赢了 8 分钟。当时我骑的是标准赛车，不是原厂赛车。拉力赛生涯就这样开始了。”
21 岁的他还吸引了达喀尔冠军马克-科马（Marc Coma）的注意，后者赢得了 1570 公里的比赛，部分原因是他的骑术，但也因为他的决心，他克服了一些严重的机械故障，最终获得第七名。
科马说："萨姆赢得了两个赛段的比赛，很遗憾他出现了一些机械故障。但他还年轻，我希望他一切顺利。他只需要放轻松--他的时代会到来的。“
我喜欢赛车和冒险的一面：凌晨三点出发，你不知道要去哪里
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首次参加达喀尔拉力赛
九个月后，桑德兰作为本田HRC拉力突击队的新成员，首次参加了达喀尔拉力赛--这项运动最著名、最富盛名的比赛。年仅 22 岁的他在第一赛段取得了令人印象深刻的第七名，但在第二天的比赛中，由于电气故障被迫退赛。更好的还在后面。
2014 年，他在第二赛段夺冠，实现了赢得一个赛段的突破，这是自 1998 年以来第一位赢得该赛段的英国人。
2015 年，奥地利Red Bull KTM 工厂车队将他招入工厂车队，与马克-科马（Marc Coma）、约尔迪-维拉多姆斯（Jordi Viladoms）和鲁本-法里亚（Ruben Faria）并肩作战。他赢得了首站比赛，但在第四天肩膀受伤，不得不退出比赛。2016 年，他的夺冠形势一片大好：他状态极佳，而科马和统治赛事长达十年之久的西里尔-德斯普雷（Cyril Despres）都没有参赛。然而，在摩洛哥梅尔祖加拉力赛上的严重撞车事故意味着他甚至没能参加比赛，而新队友托比-普莱斯（Toby Price）夺得了他的首场胜利。
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达喀尔冠军
2017 年，桑德兰与普莱斯（Price）和奥地利车手马蒂亚斯-沃克纳（Matthias Walkner）组成新的全明星队 KTM，参加了近年来最艰难、最潮湿、最具挑战性的达喀尔比赛，暴雨和山体滑坡搅乱了南美洲的赛道。虽然他只赢得了一个赛段的胜利，但他在整个比赛中表现稳定，最终领先沃克纳半小时，赢得了他的第一个达喀尔拉力赛冠军。
桑德兰由此养成了获胜的习惯，他成为第一位赢得丝绸之路拉力赛的摩托车手，并在 2022 年成为越野拉力赛世界冠军和第一位世界拉力锦标赛冠军，同年他第二次赢得达喀尔拉力赛冠军。这两次胜利相隔五年，在不同的大洲举行--2020 年比赛从南美移师沙特阿拉伯--但他与普莱斯、沃克纳和大流行病同场竞技。"在这几年间，我两次获得第三名，但一旦你赢了，你就只想赢。在过去的七年里，只有两个人赢过两次--我和托比。
我喜欢竞争。我喜欢极端和困难的时刻
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与拉力突击赛的风险共存
2023 年，桑德兰在达喀尔拉力赛第一赛段摔车，随后在阿布扎比拉力赛中再次摔车，导致脚踝骨折。这是典型的拉力突击。如果没有登上领奖台，那是因为他撞车或抛锚了。他很有哲理，将受伤视为这项运动的一部分。
"拉力赛有其特殊之处。虽然我们都想打败下一个对手，但我们也知道，如果出了什么问题，那个人可能就是救你一命的人。我想每个车手都经历过这样的情况。"
2019 年，当他的朋友保罗-贡萨尔维斯（Paulo Gonçalves）发生车祸时，桑德兰第一个赶到现场。两人关系密切，2013 年贡萨尔维斯成为越野拉力赛世界冠军时，桑德兰曾是他的队友。"我找到了他，他被遗弃在沙漠中。他手腕骨折，脑震荡很严重。"
他帮助冈萨尔维斯获救，这位葡萄牙车手重返 2020 年达喀尔比赛。然而，这一次贡萨尔维斯的运气不佳，他不幸在另一起车祸中丧生。"桑德兰说："这对我影响很大。"我知道这项运动看起来很危险，但实际上我们恰恰相反。每一位拉力赛车手都是如此精打细算，骑行精准无误。”
他补充道："对保罗来说，这真的是家常便饭，让我很受伤。这让我想了很多，因为在那一刻，你总会问自己为什么？为什么？为什么？他有两个孩子，他不能回家陪他们。“
然而，桑德兰同时认为，他并不想停止比赛。"我喜欢比赛。我喜欢挑战自己。我喜欢冒险。我喜欢极端和困难的时刻"。
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一系列纹身和危险的爱好
作为父亲，桑德兰面临着另一个十字路口：他怎么能冒着再也见不到女儿的风险呢？女儿一出生，他就在身上纹了一个贝拉的纹身。"她天生丽质，我不傻，我知道我的运动很危险，所以我必须让她在我身边。”
"她出生后，我又开始了比赛。我想有某种带着她的感觉。等她长大了，我可能会给她添点头发！"
他的纹身还包括他在达喀尔获胜的日期，"我小腿后面有两个糖骷髅，看起来像墨西哥亡灵节的骷髅。它们的眼睛上横着一辆自行车。一个是男人，一个是女人。这是为我失去的两个朋友准备的。"
还有一个指南针、一头狮子和一条大鱼，以纪念他对鱼叉捕鱼的热爱。"在迪拜，我每周会去两次自由潜水和鱼叉捕鱼。这是我非常喜欢的事情。我的自行车是我完全进入状态的一个地方，另一个地方就是自由潜水时，因为你必须屏蔽一切，专注于保持冷静，忽略呼吸的冲动，努力寻找鱼群。
在经历了受伤和挫折的一年后，桑德兰将在 2023 年剩下的时间里集中精力恢复健康，为重返 2024 年的达喀尔拉力赛做好准备，他将与丹尼尔-桑德斯（Daniel Sanders）组成 Gas Gas Rally Raid 车队，去寻求难以实现的第三次胜利。