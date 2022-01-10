Sam Sunderland挑战地表最高建筑物

对Sam Sunderland来说，通往 2022 年达喀尔拉力赛的旅程真的太壮观了。

这位 2017 年的比赛冠军，在他的新电影《亚拉》中为“越野骑行”一词带来了全新的涵义。

对Yalla（在阿拉伯语中意思是“快点”或“我们走吧”）来说，Sunderland获得迪拜的允许，他可以在任何他喜欢的地方骑行他的 KTM 450 SX-F 越野摩托车，没有任何禁地。

当他骑着摩托车抵达世界最高建筑—830米160 层高的哈利法塔的大门口时，Sunderland下车，在剩下的 90 分钟内爬上了顶端。

欢迎点击观看下方视频，认识一下Sam Sunderland，并了解他在 2017 年达喀尔拉力赛胜利的荣耀：

Ko je Sam Sunderland?

亚拉(Yalla) 的灵感来自何处

当Sunderland刚开始他的拉力赛生涯时，Yalla的想法就已经浮现了。 当时居住在迪拜的英国人和他的朋友们惊叹于这座城市众多完美无瑕的高尔夫球场，并幻想着骑着越野摩托车四处驰骋，还要将其完美呈现在大家的面前。

有一天，他们在球场球打到一半，在完赛前不得不放弃，对Sunderland来说，那次经历让他不禁心生遐想：“想象如果你能真正奔驰在高尔夫球场上会有多酷啊？”

Sunderland的想法在 2019 年再次被激发，当时他看到Kriss Kyle 乘坐他的 BMX 从直升机上降落，降落在帆船饭店(Burj Al Arab) 的直升机停机坪上，然后继续骑行，将迪拜的地标变成了自己的 BMX 公园。

Sam Sunderland fliegt über eine Brücke im Emirates Hills Golf Club © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

大片重温！观看Kriss Kyle探索迪拜地标

阿联酋高尔夫球场只是Sunderland影片中拍摄的众多独家地点之一，他解释了这项项目的想法是如何迅速成行的。

“我可以自由自在地在这些梦想之地奔驰我的摩托车。天空才是极限“。

“最后结果是，无论我想去哪里，我都可以去。还有一些地方我甚至没有想过要去，比如哈利法塔的顶端。那绝对是一次疯狂的经历。”

Sunderland auf dem höchsten Gebäude der Welt, dem 828 m hohen Burj Khalifa © André Kunze

Sunderland如何登上哈利法塔的顶端

天空是极限，世界上最高的建筑必须在影片中出现。Sunderland登上了摩天大楼的顶端。 虽然空间对他来说太窄了，无法将他的摩托车带上去，但这就像他在达喀尔拉力赛中可能遇到的任何一片贫瘠、孤独和荒凉的沙漠一样的可怕。

On the Burj of greatness: Sam climbed the building for the final shot © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

“老实说，攀登哈利法塔真是太吓人了！ 我们乘电梯扺达160楼，然后爬梯子大约花了一个半小时，到顶时天还黑着。 我们在凌晨两三点左右出发，以便及时赶在日出前到达。”

“当你到达最高点时，有一个小舱口。他们打开了它，我从边缘向外看，我想：'不，我不想与它产生任何关系。'”

最后，Sunderland身着全套骑行装备挤进了这个小平台上，镜头是从直升机上拍摄的。他谈到开拍当日时表示：“那绝对是太令人难以置信了。”

Sunderland在拍摄过程中还要对抗疾病

拍摄过程中真的很有趣，也极具挑战性。连续八天的拍摄工作，通常持续长达 14 小时，在此之前，Sunderland的项目项目开始时并不顺利。

Sam Sunderland ræser gennem klitterne i Dubais ørken © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

他表示：“我参加了两周的摩洛哥拉力赛，但在倒数第二天食物中毒。我飞回家一天，然后直接飞到迪拜，第二天我们就开始拍摄的工作。”

事实上，Sunderland骑的是越野摩托车而非他常规的耐力赛规格车款，这意味着在第一天有一些适应需要熟悉，当然，隐蔵在他背后不言而喻的担忧是——每个人关于拍摄的过程中——都要注意：受伤的风险。

Gegen den Strom: Sam am Hinterrad vorbei an heimischen Kamelen © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

然而，最大的挑战是以最意想不到的形式出现。它不是在哈利法塔的顶楼，也非全速飞越 La Mer 海滩，也不是奔驰在高尔夫球场的沙坑上。

他回忆表示：“老实说，拍摄中最令人害怕的事情是在帆船饭店前最微小的跳跃。我们想在那里做一些以迪拜塔为背景的事情。只是这桥一跳，当下我们意识到没有地方可以落地。我一落地后，正好有一棵棕榈树和一大堆灌木丛，此时我以90 度急右转通过。”

Die größte Challenge: Der Brückensprung vor dem Burj Al Arab © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

这一跳可能是拍摄中最小和最微不足道的一跳，但当我必须这样骑行时，我真的很害怕会出事！

La Mer 海滩是Sunderland,在影片中一个真正的亮点，这个地点非常引人注目。

Sam in der Nachbarschaft von La Mer, wo er auf ein Boot springen musste © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

“那真的是太酷了。他们还为我建造了一艘单桅帆船。这也太疯狂了，但真的很有趣，当我们到了那里并且都准备好了，准备好好展示这个旅游海滩并且准备跳越一艘船。但有人告诉我，做跳跃动作时不能损坏任何花朵植物！所以我们不得不即兴创作一些灌木和树木之间的道路。不过，最后一切都变得非常酷。”

这是Sunderland职业生涯中最喜欢的影片（迄今为止）

Sunderland之前也有过很多次拍摄的机会，但期望的负担让Yalla这部影片成为他迄今为止最有价值的挑战。

所有的重担都在我的肩上 Sam Sunderland

“Yalla又是另一个层次！ 我很幸运能参加一些疯狂的拍摄工作，例如达喀尔的 Red Bull Gardians of the Dakar 与 Kamaz 卡车和Peugeot汽车的影片，但这次真的大不同。”

“所有的重担都在我的肩上，庞大的设置和众多的工作人员。现在轮到我。我需要做些我的事！ 但这一切都能落实到位并且进行得非常顺利——工作人员真的非常有经验，而且是一群非常了不起的人。”

相较之下，Sunderland的下一个挑战相对简单多了：没有保持世界纪录的建筑物可以攀登，没有高尔夫球场必须导航，也没有鲜花必须突然急转向。 他只需要赢得达喀尔拉力赛。

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