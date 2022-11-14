事实证明，那句老话是对的：你真的无法赢得所有人。Oracle Red Bull Racing车队以创纪录的F1分站赛连胜数和领奖台数来到圣保罗大奖赛，但在维斯塔潘和佩雷兹在巴西站分别获得第六和第七名后，车队在巴西空手而归。

Oracle Red Bull Racing车队带着九连胜来到巴西，与塞巴斯蒂安·维特尔在 2013 赛季结束时的九连胜相当，而车队已经连续 19 次登上领奖台，与车队之前在 2010-11 赛季的最佳表现持平。但是一场有安全车和后期戏剧性不断上演的比赛中，这一连胜势头被打破，好在，下周末在阿布扎比举行的本赛季最后一场比赛中，这一切仍有待发挥。

以第七名完赛，佩雷兹现在车手积分榜上以 290 分与法拉利车队的勒克莱尔持平，摩纳哥凭借本赛季的三场比力压佩雷兹的两场比赛，超过墨西哥人排名第二。尽管维斯塔潘于 10 月在日本获得了车队的第六个车手冠军头衔，但由于Oracle Red Bull Racing车队在其历史上第一次尝试在车手积分榜上以 1-2 完赛，最后一轮，佩雷兹势必将同勒克莱尔展开激烈交锋。

梅赛德斯车手拉塞尔在队友汉密尔顿之前，在圣保罗赢得了他的首场 F1 胜利，这是梅赛德斯本赛季的首场胜利，车队以 23 分的优势领先于法拉利，在车队积分榜上排名第二。法拉利车队的卡洛斯·塞恩斯以第三名的成绩登上讲台，这是西班牙人在引擎被罚获得第七名后的强势回归。

马克斯的三连胜停止

维斯塔潘在周六的 24 圈冲刺赛中，已经隐隐感受到了在圣保罗的挣扎，他在比赛的前半段领先，随后因轮胎磨损而跌至第四位。

这场比赛的重点是在周日五盏红灯齐灭后立即攻击首排发车的拉塞尔和汉密尔顿，但在迈凯轮车手里卡多和哈斯车手马格努森之间的第一圈撞车，导致安全车后，荷兰人不得不继续等待时间。

在比赛恢复的第 7 圈，维斯塔潘和汉密尔顿在 1-2 号弯的塞纳“S”综合体发生了冲突，维斯塔潘因碰撞而被认定为过错方，并被处以 5 秒的罚时，他在接下来的比赛中被罚进站。

Verstappen nakon kontakta sa Hamiltonom © Getty Images/Red Bull Content Pool

维斯塔潘在比赛的后半场不断上演超车，看起来将在前 10 名的下半区完赛，但兰多·诺里斯在第 52 圈时造成的另一辆安全车将比赛变成了 11 圈的冲刺。

最终维斯塔潘第六个冲线，队友佩雷兹落后4秒，获得第七。

佩雷兹面临挑战

诺里斯在比赛后期的事故对佩雷兹来说是不幸的，在维斯塔潘/汉密尔顿的比赛之后，他在比赛的大部分时间里都在前三名之内，看起来很有机会在他已经获得的第 11 个领奖台上增加最成功的 F1 赛季。

墨西哥人在最后一次冲上国旗的比赛中排名第三，但他是当时唯一一辆使用中型复合轮胎的赛车，这让他很容易受到更快、更软橡胶的响。塞恩斯在第 63 圈超越了佩雷兹，而随着圈数的不断增加，急剧下降的轮胎性能导致他几乎没有机会防守勒克莱尔和Alpine的阿隆索。

最终佩雷兹不得不在比赛的大部分时间里，处于领先集团的情况下，最终获得第七名。

Pérez na Interlagos stazi © Getty Images/Red Bull Content Pool

加斯利、角田运气不佳

在巴西度过了一个毫无意义的下午之后，Scuderia AlphaTauri 在车队积分榜上仍然排在第九位，皮埃尔·加斯利（第 14 位）和队友角田裕毅（第 17 位）没能获得积分。

加斯利第因在维修区超速而被处以 5 秒的罚款，他的位置也随之落到 14 。在与Scuderia AlphaTauri车队的倒数第二场比赛后，他在车手积分榜上保持第 14 位。

Gasly konnte auch in Brasilien keine Punkte einfahren. © Getty Images/Red Bull Content Pool

与此同时，角田在他第二次访问圣保罗时经历了一段艰难的时光。在周六的冲刺后，车队对他的赛车进行了改动，安装了新的地板、尾翼和前翼，这位日本车手从维修区开始了周日的比赛。在与整场比赛中撞击碎片造成的伤害作斗争后，他最终位列第17。

在还剩一场大奖赛的情况下，AlphaTauri 在车队积分榜上追逐第八名，落后 Haas 两分。

马格努森痛失好局，队友内斗频频上演

周末最大的惊喜是在周六冲刺赛前的周五排位赛，当时马格努森获得了杆位，这是他在第 140 场 F1 比赛中的首个杆位和哈斯的第一个杆位。

马格努森在失去 2021 年的席位后，今年才被哈斯召回，重返F1.他充分利用了在正确的时间使用正确的轮胎，丹麦人在冲刺中获得第八名，在本赛季的许多冲刺比赛中都取得了三分，但在周日的首圈与里卡多的碰撞使他失去了优势。

其他方面，周六的冲刺赛因两次队友之间的友好交火而引人注目。当德国人试图在跑到 4 号弯时超越加拿大人时，阿斯顿马丁的斯特罗尔因将塞巴斯蒂安·维特尔推到草地上而被罚 10 秒，而 Alpine 的阿隆索则因与车队的两次开场小冲突而被罚 5 秒-队友奥康在第二次冲突中，撞破了阿隆索的前翼，使得西班牙车手需要进行计划外的进站维修。

阿布扎比收官

亚斯码头赛道所处的阿布扎比大奖赛是本赛季的第22轮，也是今年的最后一轮。

去年的阿布扎比，维斯塔潘最后一圈惊险夺冠的一幕还历历在目，如今，荷兰人已经手握冠军，但对他而言，目标仍旧是冠军。

与此同时，佩雷兹将目光投向了他在阿布扎比的第一座奖杯。在之前的 11 次访问中，墨西哥人在 F1 的履历中排名第五（2015 年为印度力量队效力），而一年前他在维斯塔潘与刘易斯·汉密尔顿的冠军争夺战中发挥了至关重要的战略作用。

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