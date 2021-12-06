Max Verstappen在周日举行的沙特阿拉伯大奖赛中获得第二名，并以世界冠军排名领先的优势，进入2021 年F1一级方程式赛季最后一场扣人心弦的比赛，这位Red Bull Racing Honda的车手明星，在本赛季21 场比赛，拿下第 17 次登上颁奖台的殊荣。

在全新的吉达滨海赛道举行的这项赛事，承诺将有最精采的激战氛围与超车攻势，事实证明确实震撼人心，在50 圈高速行驶间，两次红旗、多辆安全车和持续虚拟安全车等状况，两个半小时内计发生了多起事故与意外，并在其间快速出动人员清除了赛道上的碎片。

待尘埃落定后，终场Mercedes车队的 Lewis Hamilton赢得胜利，并拿下最快速圈佳绩，目前与Verstappen 皆拿下 369.5 分。这位荷兰籍车手进入下周末在阿布扎比举行的赛季封关战中，目前仍居领先地位。

Den sæsonlange kamp mellem Verstappen og Hamilton skal afgøres ved finalen © Getty Images/Red Bull Content Pool

今年是F1史上最长的赛季，事实上将于下周末在亚斯码头举行的单场比赛，Verstappen 与 Hamilton将正面对决，决胜负见真章。这也是他们在21场大奖赛中第 13 次分别获得第一和第二名。

Verstappen 全程50 圈领先31 圈，但比赛的关键时刻是（这将在未来几年势必常常提起）还剩最后13 圈时，当时赛事裁判判定Verstappen在第一个弯道离开赛道，导致五秒判罚，之后在Hamilton的强烈攻势下取得了优势。

Hamilton在最后一个弯道取得领先，此时还剩 7 圈，随后的判罚，加上 Verstappen 中性胎一直支撑至终点，看到方格旗最终的获胜差距，已扩大到 11.825 秒。

Hamilton的Mercedes队友Valtteri Bottas在终点线前，从Alpine车队的 Esteban Oco手中抢走了第三名，挤上颁奖台的荣耀，这一积分也使Mercedes在车队积分榜上对Red Bull Racing 车队的优势扩大到 28 分。

Red Bull Racing Honda 车队负责人Christian Horner表示：这支车队今年开展了一季非凡的比赛。我们已经赢得了 10 场比赛，我们一路与Mercedes车队对抗直到最后一场赛事。车队（锦标赛），我们处于落后状态，现在赢得胜利需要奇迹，但我们还有一场与 Max 一起赢得冠军的机会，我们会全力以赴面对本季最后一场的赛事。

以下是吉达街道疯狂赛事的关键纪实

Max 即将挑战最后一场硬仗

历经一个比席卷吉达滨海赛道更曲折的赛季，自 3 月的巴林到沙特阿拉伯爆发的激烈缠斗之后，冠军争夺战即将在两位主角之间见真章。

周六晚上令人着迷的排位赛，奋战至最后一个弯道结束后，Verstappen在发车位上排名第三，并谨慎地开始了 50 圈的比赛，排在Hamilton 与Bottas之后。

比赛在相对平淡的开场后第 9 圈停止，Haas车队的 Mick Schumacher失速撞车并引发红旗，此时，Hamilton 与Bottas 相继进站，比赛重新开始时，Verstappen从杆位出发。

重新开始持续进行四个弯道后，在一次多车擦撞事故后再次发出红旗警告， Verstappen被认为在第一个弯道迫使Hamilton拉开距离，起跑从Hamilton 与 Ocon之后的第三位开始比赛。

Verstappens 9 sejre i år betyder, at han stadig har føringen © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen重新开始后取得了优势，他一直待到第 37 圈发生事件时，他被告知将位置还给Hamilton，因为两人行进间发生了擦碰，Verstappen放慢了速度，造成Mercedes车手撞到了Red Bull赛车的后方，幸运的是两辆车都无大碍。

最后７圈，Hamilton取得领先，虽然 Verstappen 后来被这项运动的粉丝投票为当日最佳车手，但在一场比大多数完整赛季发生的事故更多的比赛之后，他还有很多事情要做。

Verstappen低调地表示：这非常重要。发生了很多我不完全同意的事情，但事实就是这样。至少我在赛道上尝试过全力以赴了。我不确定轮胎是否能坚持到最后，但我想，这对最后一站的开始是好事，就是在最后阶段少了一点橡胶的磨擦力。不过，仍然是第二名。

Verstappen 12 个月前在阿布扎比获胜，并且非常了解下周末的利害关系。

他表示：一切都将在那里见分晓。整个赛季起起落落，我们有过美好的时刻，也有糟糕的时刻。现在我们进入最后一场比赛，积分相同，所以基本上我们是如何开始这个赛季的。这将会令人非常兴奋。

Checo被迫退赛

Verstappen的队友Sergio Pérez，并非自己犯错而遭受池鱼之殃，墨西哥籍车手在第一次重新开始后，夹在两个对手之间，并从第八名被迫摔出赛道。

Pérez起跑时排名第五，但在Schumacher发生失速事故后，退后了三个位置，但在重新开始的比赛中取得良好的开局，不过之后，在进入弯道时，又发现自己被困在Ferrari车队Charles Leclerc 和 AlphaTauri车队Pierre Gasly 两人为争夺位置之间。

Leclerc 擦撞了 Pérez 的赛车，墨西哥籍车手遂撞上护墙，在第 15 圈被迫退赛出局。

Sergio Pérez var uheldig og fik et tidligt exit © Getty Images/Red Bull Content Pool

Pérez 表示：这是一次非常不幸的事件。Charles也是无心之过。当我们在拐角处时，我们被迫相撞在一起，不幸的是，这种状况我们无法排除。

Bottas获得第三名，McLaren车队的 Lando Norris第十名，这也证实了Pérez在Red Bull Racing Honda车队的第一年，即在世界锦标赛中拿下第四名，这也是他在车手积分榜上的最高成绩。

AlphaTauri 两位车手喜忧参半

考虑到其他地方的所有混乱情况，对AlphaTauri的 Pierre Gasly 来说，这是一场相对简单的纸上比赛，他以第六名的成绩开始和结束。

法国籍车手显得非常沮丧，排位赛仅仅落后Pérez 0.002 秒，并在第 1 圈让位给了Norris 和 Ocon，然后在Schumacher分流事件后的第二场比赛开始时，重新排位至第七位。当Pérez退赛事件发生后，重新开始时，他领先Leclerc，之后就保持在第六位，在还剩一场比赛的情况下保持积分榜第九名的位置。

Pierre Gasly belegte für AlphaTauri den sechsten Platz © Getty Images/Red Bull Content Pool

Gasly的队友 Yuki Tsunoda 从第 8 位起步，但在开场第一圈遭遇混乱情况后跌至第 12 位，后来又在第 23 圈将Aston Martin车队的 Sebastian Vettel擦撞造成失速旋转被判罚 5 秒，结果进站换上一个新的前翼并落至最后方。终场，这位日本新秀获得第 14 名。

Alpine车队表现亮眼，Ricciardo回神

Esteban Ocon 在为 Alpine 车队效力的多场比赛中几乎两次登上颁奖台，本站最后一圈第三名，后来被 Bottas超越，芬兰籍车手在Fernando Alonso上一场卡塔尔赛事获得第三名后，以 0.102 秒的成绩挡下法国队连续第二次获得第三名的契机。

在其他方面，McLaren车队的 Daniel Ricciardo连续三场比赛后，再次以第五名完赛，但Ferrari搭档Leclerc 和 Carlos Sainz的意大利车队在车队积分榜上几乎获得了第三名。领先英国籍对手 38.5 分。

一个熟悉的地方，将带来不同的结果

F1一级方程式有史以来最长的赛季将于 12 月 12 日在阿拉伯联合酋长国结束，阿布扎比大奖赛将于 12 月 12 日在亚斯码头赛道举行，这是该赛道自2009年首次亮相以来，13 年来第 10 次举办赛季的封关战。

今年等待车队和车手的是不同的赛道配置；其中显著的变化包括在 7 号弯处取消了减速弯并加宽了通往 1.2 公里大直道后的发夹弯，11-14 号弯的四个尖角被倾斜弯角所取代。新的布局将使赛道长度缩短了 273公尺（现在为 5.281 公里），为比赛距离增加额外的一圈（现在为 58 圈），并且改善车手的超车机会，这通常是难得的安排。

2020 赛季末，Verstappen 在阿布扎比赢得胜出，并在该赛道上获得另外两次颁奖台的佳绩，而Pérez在阿联酋首都的最佳表现是在 2015 年，当时他效力于Force India获得第五名。

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