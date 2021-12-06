Max Verstappen took his 17th podium in 21 races this season
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F1

2021 F1大奖赛沙特阿拉伯战报- Max Verstappen排名仍居领先地位

Red Bull Racing Honda 的车手明星，周末在沙特阿拉伯全新的 Jeddah Corniche 赛道上，全程虽然意外事故连连，充满挑战与不确定性，但终场仍力守获得第二名佳绩，在 2021 年赛季只剩一场比赛的情况下，排名仍居领先地位。
作者 Matthew Clayton
7 min read发布于
Max Verstappen在周日举行的沙特阿拉伯大奖赛中获得第二名，并以世界冠军排名领先的优势，进入2021 年F1一级方程式赛季最后一场扣人心弦的比赛，这位Red Bull Racing Honda的车手明星，在本赛季21 场比赛，拿下第 17 次登上颁奖台的殊荣。
在全新的吉达滨海赛道举行的这项赛事，承诺将有最精采的激战氛围与超车攻势，事实证明确实震撼人心，在50 圈高速行驶间，两次红旗、多辆安全车和持续虚拟安全车等状况，两个半小时内计发生了多起事故与意外，并在其间快速出动人员清除了赛道上的碎片。
待尘埃落定后，终场Mercedes车队的 Lewis Hamilton赢得胜利，并拿下最快速圈佳绩，目前与Verstappen 皆拿下 369.5 分。这位荷兰籍车手进入下周末在阿布扎比举行的赛季封关战中，目前仍居领先地位。
Max Verstappen fra Red Bull Racing Honda ved Saudi Arabiens Grand Prix den 5. december 2021.
Den sæsonlange kamp mellem Verstappen og Hamilton skal afgøres ved finalen
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今年是F1史上最长的赛季，事实上将于下周末在亚斯码头举行的单场比赛，Verstappen 与 Hamilton将正面对决，决胜负见真章。这也是他们在21场大奖赛中第 13 次分别获得第一和第二名。
Verstappen 全程50 圈领先31 圈，但比赛的关键时刻是（这将在未来几年势必常常提起）还剩最后13 圈时，当时赛事裁判判定Verstappen在第一个弯道离开赛道，导致五秒判罚，之后在Hamilton的强烈攻势下取得了优势。
Hamilton在最后一个弯道取得领先，此时还剩 7 圈，随后的判罚，加上 Verstappen 中性胎一直支撑至终点，看到方格旗最终的获胜差距，已扩大到 11.825 秒。
Hamilton的Mercedes队友Valtteri Bottas在终点线前，从Alpine车队的 Esteban Oco手中抢走了第三名，挤上颁奖台的荣耀，这一积分也使Mercedes在车队积分榜上对Red Bull Racing 车队的优势扩大到 28 分。
Red Bull Racing Honda 车队负责人Christian Horner表示：这支车队今年开展了一季非凡的比赛。我们已经赢得了 10 场比赛，我们一路与Mercedes车队对抗直到最后一场赛事。车队（锦标赛），我们处于落后状态，现在赢得胜利需要奇迹，但我们还有一场与 Max 一起赢得冠军的机会，我们会全力以赴面对本季最后一场的赛事。
以下是吉达街道疯狂赛事的关键纪实

Max 即将挑战最后一场硬仗

历经一个比席卷吉达滨海赛道更曲折的赛季，自 3 月的巴林到沙特阿拉伯爆发的激烈缠斗之后，冠军争夺战即将在两位主角之间见真章。
周六晚上令人着迷的排位赛，奋战至最后一个弯道结束后，Verstappen在发车位上排名第三，并谨慎地开始了 50 圈的比赛，排在Hamilton 与Bottas之后。
比赛在相对平淡的开场后第 9 圈停止，Haas车队的 Mick Schumacher失速撞车并引发红旗，此时，Hamilton 与Bottas 相继进站，比赛重新开始时，Verstappen从杆位出发。
重新开始持续进行四个弯道后，在一次多车擦撞事故后再次发出红旗警告， Verstappen被认为在第一个弯道迫使Hamilton拉开距离，起跑从Hamilton 与 Ocon之后的第三位开始比赛。
Max Verstappen fra Red Bull Racing Honda ved Saudi Arabiens Grand Prix den 5. december 2021.
Verstappens 9 sejre i år betyder, at han stadig har føringen
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Verstappen重新开始后取得了优势，他一直待到第 37 圈发生事件时，他被告知将位置还给Hamilton，因为两人行进间发生了擦碰，Verstappen放慢了速度，造成Mercedes车手撞到了Red Bull赛车的后方，幸运的是两辆车都无大碍。
最后７圈，Hamilton取得领先，虽然 Verstappen 后来被这项运动的粉丝投票为当日最佳车手，但在一场比大多数完整赛季发生的事故更多的比赛之后，他还有很多事情要做。
Verstappen低调地表示：这非常重要。发生了很多我不完全同意的事情，但事实就是这样。至少我在赛道上尝试过全力以赴了。我不确定轮胎是否能坚持到最后，但我想，这对最后一站的开始是好事，就是在最后阶段少了一点橡胶的磨擦力。不过，仍然是第二名。
Verstappen 12 个月前在阿布扎比获胜，并且非常了解下周末的利害关系。
他表示：一切都将在那里见分晓。整个赛季起起落落，我们有过美好的时刻，也有糟糕的时刻。现在我们进入最后一场比赛，积分相同，所以基本上我们是如何开始这个赛季的。这将会令人非常兴奋。

Checo被迫退赛

Verstappen的队友Sergio Pérez，并非自己犯错而遭受池鱼之殃，墨西哥籍车手在第一次重新开始后，夹在两个对手之间，并从第八名被迫摔出赛道。
Pérez起跑时排名第五，但在Schumacher发生失速事故后，退后了三个位置，但在重新开始的比赛中取得良好的开局，不过之后，在进入弯道时，又发现自己被困在Ferrari车队Charles Leclerc 和 AlphaTauri车队Pierre Gasly 两人为争夺位置之间。
Leclerc 擦撞了 Pérez 的赛车，墨西哥籍车手遂撞上护墙，在第 15 圈被迫退赛出局。
Sergio Pérez fra Red Bull Racing Honda ved Saudi Arabiens Grand Prix den 5. december 2021.
Sergio Pérez var uheldig og fik et tidligt exit
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Pérez 表示：这是一次非常不幸的事件。Charles也是无心之过。当我们在拐角处时，我们被迫相撞在一起，不幸的是，这种状况我们无法排除。
Bottas获得第三名，McLaren车队的 Lando Norris第十名，这也证实了Pérez在Red Bull Racing Honda车队的第一年，即在世界锦标赛中拿下第四名，这也是他在车手积分榜上的最高成绩。

AlphaTauri 两位车手喜忧参半

考虑到其他地方的所有混乱情况，对AlphaTauri的 Pierre Gasly 来说，这是一场相对简单的纸上比赛，他以第六名的成绩开始和结束。
法国籍车手显得非常沮丧，排位赛仅仅落后Pérez 0.002 秒，并在第 1 圈让位给了Norris 和 Ocon，然后在Schumacher分流事件后的第二场比赛开始时，重新排位至第七位。当Pérez退赛事件发生后，重新开始时，他领先Leclerc，之后就保持在第六位，在还剩一场比赛的情况下保持积分榜第九名的位置。
Pierre Gasly of Scuderia AlphaTauri at the Saudi Arabian Grand Prix on December 5, 2021.
Pierre Gasly belegte für AlphaTauri den sechsten Platz
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Gasly的队友 Yuki Tsunoda 从第 8 位起步，但在开场第一圈遭遇混乱情况后跌至第 12 位，后来又在第 23 圈将Aston Martin车队的 Sebastian Vettel擦撞造成失速旋转被判罚 5 秒，结果进站换上一个新的前翼并落至最后方。终场，这位日本新秀获得第 14 名。

Alpine车队表现亮眼，Ricciardo回神

Esteban Ocon 在为 Alpine 车队效力的多场比赛中几乎两次登上颁奖台，本站最后一圈第三名，后来被 Bottas超越，芬兰籍车手在Fernando Alonso上一场卡塔尔赛事获得第三名后，以 0.102 秒的成绩挡下法国队连续第二次获得第三名的契机。
在其他方面，McLaren车队的 Daniel Ricciardo连续三场比赛后，再次以第五名完赛，但Ferrari搭档Leclerc 和 Carlos Sainz的意大利车队在车队积分榜上几乎获得了第三名。领先英国籍对手 38.5 分。

一个熟悉的地方，将带来不同的结果

F1一级方程式有史以来最长的赛季将于 12 月 12 日在阿拉伯联合酋长国结束，阿布扎比大奖赛将于 12 月 12 日在亚斯码头赛道举行，这是该赛道自2009年首次亮相以来，13 年来第 10 次举办赛季的封关战。
今年等待车队和车手的是不同的赛道配置；其中显著的变化包括在 7 号弯处取消了减速弯并加宽了通往 1.2 公里大直道后的发夹弯，11-14 号弯的四个尖角被倾斜弯角所取代。新的布局将使赛道长度缩短了 273公尺（现在为 5.281 公里），为比赛距离增加额外的一圈（现在为 58 圈），并且改善车手的超车机会，这通常是难得的安排。
2020 赛季末，Verstappen 在阿布扎比赢得胜出，并在该赛道上获得另外两次颁奖台的佳绩，而Pérez在阿联酋首都的最佳表现是在 2015 年，当时他效力于Force India获得第五名。
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