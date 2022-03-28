卫冕世界冠军维斯塔潘在沙特终于为Oracle Red Bull车队扳回一城。他与法拉利的勒克莱尔激烈交锋了全场，最终不负众望率先冲线站上最高领奖台。

今年的F1注定有着全新的面貌。维斯塔潘的冠军卫冕之路在揭幕战中失望起步后，于一周后的沙特得到了弥补。这位卫冕世界冠军车手在比赛后段展现出惊人的速度和驾驶技术，终场赢得了沙特阿拉伯大奖赛的冠军。这也是Oracle Red Bull车队卫冕冠军职业生涯的第21 个分站冠军。

维斯塔潘与法拉利车队的勒克莱尔之间的你来我往，在超快的吉达滨海赛道上酝酿了一整晚，在最后 10 圈大爆发。当比赛临近尾声，维斯塔潘终于稳稳超越长期占据第一的勒克莱尔，并将领先优势保持到终点。

2022 年F1一级方程式的新规则手册承诺，将让赛车在比赛中更具彼此缠斗的能力，事实证明确实如此。当维斯塔潘和勒克莱尔相互展开攻防战时、双方势均力敌，而这也让比赛最后赛段的冲刺充满悬念。荷兰车手最终在最后阶段超越了劲敌摩纳哥车手，并稳住了 25 个关键的车手积分。

Expect Verstappen vs Leclerc to rumble on in 2022 © Getty Images/Red Bull Content Pool

这是一场激烈、撼动人心且公平的比赛，冠亚军在减速圈上并排驶回到维修站时，互相竖起大拇指表示肯定。 在 50 圈令人窒息的圈速之后，维斯塔潘 的最后领先优势（仅 0.549 秒），显示 2022 年的竞争只会比上赛季最后一幕的戏剧性结果更具爆发力。

但维斯塔潘的队友佩雷兹可谓是周日吉达赛道上的苦主，这位墨西哥车手在获得了个人首个F1杆位后，起步稳定并且领先了小半场。 不幸的是，他的第一次进站刚刚完成就在赛道上遭遇了安全车，不得不退到第四名，这也是他最终完赛的位置。

法拉利连续第二场比赛占据颁奖台两个位置，塞恩斯获得第三，而勒克莱尔目前以两站45分在车手排行榜占据领头羊位置。维斯塔潘25分暂居第三。

以下是周日在沙特阿拉伯戏剧性结局的历程。

维斯塔潘抓住机会

这是一场速度与耐力一样重要的胜利。维斯塔潘从第四位发车，起步就超越塞恩斯率先进入比赛的第一个弯道。 然后，佩雷兹的第一次换胎出站没多久，威廉姆斯车手拉提菲就上墙引发了安全车。而这也改变了前四的顺序。

勒克莱尔和维斯塔潘之间上演了一场猫捉老鼠的游戏，两位车手都保存了他们倍耐力硬胎的实力，以便有足够时间在最后赛段进行对抗。 这种智慧在第 36-37 圈被证明是至关重要的，阿隆索和里卡多先后在赛道上出现机械故障问题，这也再度引发了安全车。

这是一场很艰难但很棒的比赛 马克斯 维斯塔潘

比赛在第 41 圈重新开始，勒克莱尔与维斯塔潘之间的攻防战也正式进入高潮。两人你来我往，几次互换位置。第46圈，维斯塔潘躲在勒克莱尔身后吃到DRS再次完成超越。最后一圈的最后一个弯道，维斯塔潘在 27 号弯的剎车恰到好处，在他率先看到方格旗帜时，没让对手嗅到任何反击的机会。

Verstappens tålmodighed var med til at sikre ham sejren i Jeddah © Getty Images/Red Bull Content Pool

在本赛季的第一场比赛中退赛后，维斯塔潘终于如释重负，为自己赛季开张欣喜若狂。

他笑着表示：“这是一场非常艰难但很棒的比赛。”

“我们在前排奋力对抗，我们只想打一场持久战。（法拉利）在弯道上真的很快，我们在大直道上也很快。轮胎在这磨损得严重。你可以感觉到我们在最后赛段速度与节奏都有稍微加快了一些，所以我只是勉强过去了。这真的不容易，在最后一个弯道上玩了一些小聪明，但最终，我还是取得了领先。”

“我真的很高兴我们终于正式开始了这个赛季。”

Oracle Red Bull车队负责人霍纳表示：“最后几圈真是令人兴奋，但我们有足够的信心夺冠胜出。”

“维斯塔潘进行了一场非常有耐心的比赛。他在比赛结束时照顾好了轮胎，并在最后一辆安全车之后，全力以赴。”

“法拉利有一辆很棒的车，他们也有很棒的车手……如果这是我们在接下来赛季里所设定的对手，那将会是一场史诗般的对决。”

佩雷兹被安全车耽误

维斯塔潘的喜悦与 Oracle Red Bull Racing 车库另一边的失望形成鲜明对比，因为杆位出发的佩雷兹最终没能登上领奖台。

佩雷兹在他的第 215 场比赛中首次赢得 F1 杆位，成为自 1961 年同胞里卡多·罗德里格斯在蒙扎获得意大利大奖赛杆位以来， 61 年后第一位获得杆位的墨西哥籍车手。

佩雷兹笑着说：“我花了好几场比赛才有这样的成绩。”

“这太不可思议了……我可以跑 1000 圈，但我认为我无法超越那一圈。”

Pérez war der Star nach dem Qualifying am Samstag. © Getty Images/Red Bull Content Pool

发车后，佩雷兹保持起步领先，领先优势一直保持到墨西哥人率先选择进站。在拉提菲引发安全车后，他又不得不将第三名位置交还让给塞恩斯。后者在进站换胎重新回到赛道上时，以微乎其微的优势抢在了佩雷兹之前。

7天前他在巴林没能完成比赛后，本站的12分和总排名的第7名至少给佩雷兹提供了一些安慰。

务实的佩雷兹赛后耸了耸肩表示：“这就是比赛。”

“比赛本来看起来对我们非常有利，但不幸的是，对我来说，拉提菲在不对的时间撞墙了。这就是比赛，胜利总有一天会到来的，但这等待的过程很痛苦，因为我们一直在尽全力。”

霍纳了解他麾下车手的感受，但每场比赛两辆车的速度都让他感到非常鼓舞。

霍纳表示：“对佩雷兹来说，运气太差了，因为他在比赛开始阶段就已经全力以赴了。”

“安全车在不对的时间出现，你真的无能为力。但对他来说这是一个美好的周末。他整个周末都表现得非常出色。”

加斯利抢分，角田无缘正赛

加斯利在比赛的大部分时间里周旋在前 10 名的边缘，终场冲线拿下第八名，同样首次获得本赛季积分。

从第 9 位发车，加斯利在第一圈就被哈斯车手马格努森超越，此后他为保住前 10 名全程苦苦挣扎。这位法国人最终在最后的安全车结束后超越了丹麦人，获得第八名拿下 4 分。

Gasly kämpfte sich nach einer verpatzten ersten Runde zurück. © Getty Images/Red Bull Content Pool

不幸的是，今年的第二场比赛对加斯利的队友角田裕毅来说不是一场美好的赛事。 在 Q1 发现给水系统问题后，日本车手排在第 20 位发车，也是最后一位。但他也没能在比赛中完成一圈，一个传动系统的小问题，导致他的 AT03 赛车在他的暖胎圈时被迫停止离开赛道。

内斗外斗眼花缭乱

随着奥地利Red Bull和法拉利在吉达再次成为佼佼者后，从第五名开始的积分争夺战可谓百家争鸣，这其中Alpine的队友阿隆索和奥康之间的内斗更是最为抢眼。

阿隆索虽然在比赛后段退赛，但比赛初期，他与队友进行了激烈的战斗，在狭窄的沙特赛道有许多次险些擦枪走火。经验丰富的阿隆索最终脱颖而出。虽然阿隆索没能完赛，但奥康在与麦克拉伦的兰多·诺里斯的对抗中获胜，以0.107秒的优势抢下第六名。

其他方面，米克·舒马赫在周六Q2时发生严重撞车意外。当时哈斯车手在时速 270 公里的情况下撞上护墙，之后被空运到医院进行预防性检查，幸运的是，这位 23 岁的德国车手毫发无伤。

由于他的赛车无法修复，哈斯周日只有马格努森独挑大梁，丹麦籍车手以第九名的成绩连续第二场比赛收获积分。

隔周再战澳大利亚大奖赛

从一个相对较新的 F1 场地到一个 F1 很久没去过的旧场地——澳大利亚（4 月 10 日）是 23 场比赛行程中的下一站。自 2019 年墨尔本大奖赛以来，这条重新启用的阿尔伯特公园赛道，等待着车队和车手们的到来。

自 1996 年墨尔本首次进入赛事以来，这条赛道首次重新修整。赋予赛道一个全新的高速第二赛段，并移除了两个弯角，使单圈时间缩短 5 秒，这一直是很难超车的赛段，就让我们拭目以待一场紧张万分的大赛吧。

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