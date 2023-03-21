2023 F1沙特阿拉伯大奖赛战报-佩雷兹夺冠 奥地利Red Bull一二带回

沙特阿拉伯向来是佩雷兹的福地：在 2022 年的吉达，他在这里职业生涯中首次获得杆位，但一次不合时宜的安全车事件，让他错失了登顶机会。

你通常不会立即获得弥补的机会，但在周日的 2023 赛季第二轮比赛中，墨西哥车手牢牢抓住了他的第二次机会。

这是佩雷兹在 F1 的第五个分站冠军，也是他在街头赛道上的第四次胜利（2021的阿塞拜疆、2022的摩纳哥和新加坡）。 虽然墨西哥车手在紧靠红海的赛道上冲向 P1 相对顺利，但队友维斯塔潘得来的第二名在第 15 名发车后并非一帆风顺——不过在 2023 年，车队第二次在低垂的夜空下以1-2名完赛。

Pérez's win was his 5th in F1, four of those coming on street tracks © Getty Images/Red Bull Content Pool

在还剩 25 圈时，维斯塔潘超越阿斯顿马丁车队的阿隆索获得第二名，这对奥地利Red Bull 二人组占据了相当靠前的位置，比赛后期的期待集中在哪一位将在两轮比赛后登顶车手积分榜。

两位车手都在比赛后期报告了问题——佩雷兹有车踏板问题，维斯塔潘疑似传动轴出现问题——荷兰车手将自己的最佳状态留到最后，最后一圈 1 分31.906 秒，凭借最后一圈取得最快圈速一分，荷兰人在两轮后力压队友排名车手榜榜首。

在连续第二场比赛中，阿隆索与奥地利Red Bull车队一起登上了领奖台，但结果直到几个小时后才得到确认。 这位西班牙老将因为在第一次进站时错误地执行了之前的判罚而被罚 10 秒，让他跌至第四位，落后于梅赛德斯车队的拉塞尔，但经过调查后他恢复了领奖台位置。 这是阿隆索以戏剧性方式第 100 次登上 F1 的主席台。

以下是周日在宽阔的吉达街道上沙特阿拉伯大奖赛的精彩关键纪实。

佩雷兹一路领先

记录簿将显示佩雷兹在沙特阿拉伯的杆位发车和第1名完赛，但这并不是一场没有困难度或后期毫无戏剧性的一场胜利。

排位赛后，墨西哥车手将老将阿隆索形容为“狮子”，而西班牙人在灯灭起跑发车后即一马当先呼啸而过，在第一个弯道超越佩雷兹，这是他这十多年来首次领跑的比赛。 不久之后，这种优势的来源就变得很清楚了。 阿隆索因发车时没有正确排在他的发车位而受到调查于是被判罚 5 秒。

佩雷兹没有等到阿斯顿马丁执行判罚，在第 4 圈果断地超越阿隆索进入第一个弯道，直到第 18 圈，斯特罗尔的阿斯顿马丁赛车在第 13 号弯因剎车失灵慢慢靠边停了下来，此时，胜利看起来正朝他而来。

Alonso denied Pérez off the line, but the Mexican soon pushed past © Getty Images/Red Bull Content Pool

安全车出动了，12 个月前在吉达失去领先优势后，佩雷兹的心脏肯定又跳了一下，当时一次类似的暂停让他不幸因进站时间从第一名跌至第四名。 但这一次，没有这样的担忧。 墨西哥车手在赛道中从领先位置进站，在比赛恢复后保持领先并以 5.355 秒的优势取得胜利，尽管在圈数倒数时，报告对“长”制动踏板有了一些质疑。

“事实证明，这比预期的要艰难，”佩雷兹谈到沙特阿拉伯的一场比赛时说，这场比赛只有一次安全车。 之前在吉达举行的两场比赛共有八次安全车出动。

“我们在第一赛段确实做得很好，但那辆安全车试图在吉达再次夺走我们的胜利，但这次门都没有。”

佩雷兹保持着最快圈速——并且有机会在可追溯到 2011 年的职业生涯中首次领跑世界锦标赛——直到维斯塔潘在最后的最快速圈，但他知道他有一辆可以在未来的比赛中争取更多作为的赛车。

“车队表现得非常出色，他们在周末非常努力，”他在 50 圈中领先 47 圈后说道。 “我们遇到了很多机械问题，而这些人一直在解决这些问题。所以我真的为他们感到高兴。

“我们会继续全力以赴，我们是今天最快的赛车，我为此感到高兴。”

维斯塔潘充分利用了周末的情势

在一个安静的时刻，维斯塔潘肯定会回顾他在沙特阿拉伯的第二名表现，成为充分打好一手烂牌的案例，因为本赛季的第二场比赛接连不断地出现问题，导致未能让他抢得先机。

维斯塔潘的问题在他到达吉达之前就开始了，一周前的胃病使他无法准时到达沙特阿拉伯，直到第一次练习赛的前一天，然后在驱动轴故障结束了他在 Q2 的排位赛后，他未能获得杆位。 排位第 15 名的成绩对于他在所有三个练习赛都赢得领先的惊人速度来说，简直不值一提。

为了让自己获得最大的战略灵活性，维斯塔潘开跑使用倍耐力中性胎，在自 2021 年首场沙特阿拉伯大奖赛以来一直混乱不堪的赛道上安全行驶，并且在比赛中期安全车出动后处于有利位置，在还剩 25 圈时进站，出站后的他上升到了第二位。 但是与奥地利Red Bull 赛车维修站的热烈讨论——维斯塔潘说他觉得传动轴问题在比赛后期又出现了：于是大家看到他停止追逐佩雷兹的战斗——尽管他确实有足够的储备能量来跑出最快圈速，最终，在世界冠军排行榜仍保持领先的地位。

Verstappen pushed on the final tour to take fastest lap © Getty Images/Red Bull Content Pool

“一路过关斩将并不容易，”维斯塔潘表示，“通过（赛道的）第一个部分，试图跟随是很困难的，周围有很多挑战。一旦我一个一个地清除它们，我就进入了节奏，所以我很高兴能登上领奖台。”

“直到终点……我排在第二位，我们之间的差距很大，所以我们决定收工并拿下第二名，这是一个非常好的反击。最后我试了一下 ，所以幸运的是它成功了。”

虽然第二名对于两届世界冠军来说并不理想，但维斯塔潘至少保持了他在吉达的完美领奖台记录，他在多次访问赛事中获得了三座奖杯，同时他也消除了一段不受欢迎的历史。 在周日之前的 165 场比赛中，他之前仅从第 15 位发车两次，两场比赛（巴林 2015 和巴林 2018）都以退赛告终。

角田裕毅的痛苦，De Vries 的数据

Scuderia AlphaTauri 的车手角田裕毅在沙特阿拉伯2023 积分成绩有点离谱。 这位日本车手是第 18 圈安全车暂停后的大赢家之一，曾跃升至前 10 名，但最终仍没有收获理想的结果。

角田在最后几圈与哈斯车手马格努森顽强拼搏，争夺最后的世界冠军积分，最终在还剩四圈时在第一个弯道失去了位置，并以令人沮丧的两秒名列第 11 名。

Tsunoda battled ferociously with Magnussen in the final laps © Getty Images/Red Bull Content Pool

荷兰新秀 Nyck De Vries 获得第 14 名，这意味着 AlphaTauri 继续等待车队在今年的第一分绩分。

阿隆索迟来的世纪庆典

阿隆索充满活力的开局和强劲的完赛，让这位西班牙籍车手跻身 100 次登上 F1 领奖台的精英行列——此前只有路易斯·汉密尔顿、迈克尔·舒马赫、塞巴斯蒂安·维特尔、阿兰·普罗斯特和基米·莱库宁实现过这一壮举。他在起跑线的错误，又因第二次判罚变得更加复杂，当时他的车队认为，在他进站的五秒判罚结束之前已经对他的赛车进行了维修，但赛后调查发现并非如此。

阿隆索事后沉思道：“我认为今天对车迷来说并不好，因为你有 35 圈的时间来应付判罚并告知判罚的结果。”

“但我真的很高兴登上领奖台。我有奖杯，有照片，我开着香槟庆祝。”

在其他方面，法拉利决定让勒克莱尔在比赛开始时使用软胎，摩纳哥车手因更换发动机部件而降级 10 个发车位，但没有取得成果。勒克莱尔获得第七名，落后队友塞恩斯7秒，塞恩斯排名第六。

是时候在澳大利亚重返荣耀了吗？

接下来的 F1 之旅是今年最长的旅行之一，将于 4 月 2 日前往墨尔本参加澳大利亚。说到漫长，奥地利Red Bull车队在此间隔时间太久了。塞巴斯蒂安·维特尔在2011 年的胜利是车队最后一次（也是唯一一次）夺冠。希望这次能从阿尔伯特公园领奖台的最高台阶上向粉丝们致敬。

维斯塔潘在澳大利亚首次亮相（2015 年代表奥地利Red Bull二队），并在 2019 年登上领奖台（获得第三名），但澳大利亚以及新加坡，是自他的新秀赛季以来一直赢不了的赛事……。 一年前，他以第二名的成绩退赛。

佩雷兹和这一代车手中的许多其他车手一样，也在阿尔伯特公园完成了首次亮相，早在2011年就代表索伯车队登场。去年在墨尔本第三发车以第二名完赛，是赛季 11 个领奖台中的第一个，这是他在 F1 中迄今为止的最强表现 。

关注奥地利Red Bull新浪微博 @奥地利Red Bull ，官方微信公众号“奥地利Red Bull”获取一手前沿资讯！