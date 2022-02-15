时尚的 AT03 – Scuderia AlphaTauri 为 F1 新时代而设计

作为F1赛道上最引人注目的车队，Scuderia AlphaTauri 进入了多年来最受期待的赛季之一。在 2021 年获得车队有史以来的最高分并获得第六名之后，来自意大利法恩扎的车队希望他们凭借赛车、车手和专业知识，能够在 2022 年奉献一些激动人心的比赛。

在驾驶舱内，大奖赛冠军Pierre Gasly不断壮大。 2021 年是他迄今为止最好的赛季，因为他不断有分数进账，在阿塞拜疆获得第三名让他收获了领奖台。 “AT03 与我们的赛车涂装相得益彰，”这位身穿经典奶油白色套装参加汽车发布会的法国人说道。

彻底的规则变化预示着 F1 的新时代，赛车从根本上重新设计，车队之间的竞争更激烈，比赛过程也更精彩。 “显然，与 2021 年相比，外观和设计方面发生了巨大变化。团队必须根据这些新规定从头开始。这将是一个巨大的变化。”

Den nye Scuderia AlphaTauri AT03 © Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

测试于 2 月 23 日在西班牙巴塞罗那开始，这将是 AT03 首次与来自Oracle Red Bull Racing、梅赛德斯、法拉利、迈凯轮、雷诺和阿斯顿马丁的赛车共享赛道。 “一旦我们开始测试 AT03，我们将更好地了解我们的竞争力以及新赛季的可能性，”Gasly补充道。 “很明显，在过去的两三年里，我一直在为 AlphaTauri 进步，而就个人而言，我想继续推动车队前进，不断取得更好的成绩，并将他们推到发车区的前列。”

一张熟悉的面孔在车库的另一边等待着法国人，他就是Gasly的队友角田裕毅。角田在巴林取得了令人印象深刻的处子秀，并以个人最佳战绩结束了过去的一个赛季，角田正以一年的 F1 经验为基础。对车队的熟悉应该有助于他在 2022 年为 Scuderia 收集更多积分。

对于新赛季，角田也早已迫不及待：“我期待能够有更多超车。今年的赛车旨在增加超车机会，并为后面的赛车提供更干净的空气。这对观众来说，观赛感官会更佳，对我们来说，在比赛中进行更多的战斗和更近距离的角逐也会更好。”

在新车发布会上，他选择了一件 3D 针织衬衫和相配的裤子，这很适合他在汽车发布会上轻松的“街头风格”。 “我很高兴能加入 AlphaTauri 时尚团队，”他补充道。

Den nye Scuderia AlphaTauri AT03-racer © Protesa/Red Bull Content Pool 我们一定会在新赛季有强势的表现。 Franz Tost – Scuderia AlphaTauri Team Principal

根据车队负责人Franz Tost的说法，车手和车队的连续性意味着 AlphaTauri 将非常适合这个 F1 的新时代。 “我预计这辆车会很快，因为我们有一个强大的团队，我们在机械和空气动力学方面做了很多工作。我们有两位出色的车手：Pierre Gasly 经验丰富，而角田也已经是第二年了，所以我期待他有出色的表现。我们一定会在新赛季有强势的表现。”

对于负责设计和制造 AT03 的技术总监 Jody Egginton 来说，新规定是一项挑战，他需要依靠他的世界顶级工程师、机械师和车手组成的团队齐心协力。 “新的空气动力学规则对所有车队都提出了挑战。这是一个非常有趣的练习；赛车的概念与新规定有很大不同。”

”直到我们真正做到了，我们才会知道我们现在的位置，但从我们投入的工作来看，我们认为我们已经找到了一些好的发展方向，希望这能让我们在本赛季处于有利位置。”

在页面顶部的播放器中观看 Scuderia AlphaTauri AT03 的展示。 F1 测试于 2 月 23 日至 25 日在西班牙开始，3 月 10 日至 12 日在巴林开始。 3 月 18 日至 20 日，2022 F1 新赛季揭幕战将在巴林打响。

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