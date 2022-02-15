观看视频3 分钟
F1

时尚的 AT03 – Scuderia AlphaTauri 为 F1 新时代而设计

Scuderia AlphaTauri 的新款 AT03 是一款彰显科技、创新和时尚元素的赛车，将 F1 与 Red Bull 的高级时尚品牌 AlphaTauri 结合在一起。
作者 Paul Keith
4 min read发布于
作为F1赛道上最引人注目的车队，Scuderia AlphaTauri 进入了多年来最受期待的赛季之一。在 2021 年获得车队有史以来的最高分并获得第六名之后，来自意大利法恩扎的车队希望他们凭借赛车、车手和专业知识，能够在 2022 年奉献一些激动人心的比赛。
在驾驶舱内，大奖赛冠军Pierre Gasly不断壮大。 2021 年是他迄今为止最好的赛季，因为他不断有分数进账，在阿塞拜疆获得第三名让他收获了领奖台。 “AT03 与我们的赛车涂装相得益彰，”这位身穿经典奶油白色套装参加汽车发布会的法国人说道。
彻底的规则变化预示着 F1 的新时代，赛车从根本上重新设计，车队之间的竞争更激烈，比赛过程也更精彩。 “显然，与 2021 年相比，外观和设计方面发生了巨大变化。团队必须根据这些新规定从头开始。这将是一个巨大的变化。”
Yuki Tsunoda fra Japan og Pierre Gasly fra Frankrig under Scuderia AlphaTauri AT03 Livery Reveal.
Den nye Scuderia AlphaTauri AT03
© Daniele Molineris/Red Bull Content Pool
测试于 2 月 23 日在西班牙巴塞罗那开始，这将是 AT03 首次与来自Oracle Red Bull Racing、梅赛德斯、法拉利、迈凯轮、雷诺和阿斯顿马丁的赛车共享赛道。 “一旦我们开始测试 AT03，我们将更好地了解我们的竞争力以及新赛季的可能性，”Gasly补充道。 “很明显，在过去的两三年里，我一直在为 AlphaTauri 进步，而就个人而言，我想继续推动车队前进，不断取得更好的成绩，并将他们推到发车区的前列。”
一张熟悉的面孔在车库的另一边等待着法国人，他就是Gasly的队友角田裕毅。角田在巴林取得了令人印象深刻的处子秀，并以个人最佳战绩结束了过去的一个赛季，角田正以一年的 F1 经验为基础。对车队的熟悉应该有助于他在 2022 年为 Scuderia 收集更多积分。
对于新赛季，角田也早已迫不及待：“我期待能够有更多超车。今年的赛车旨在增加超车机会，并为后面的赛车提供更干净的空气。这对观众来说，观赛感官会更佳，对我们来说，在比赛中进行更多的战斗和更近距离的角逐也会更好。”
在新车发布会上，他选择了一件 3D 针织衬衫和相配的裤子，这很适合他在汽车发布会上轻松的“街头风格”。 “我很高兴能加入 AlphaTauri 时尚团队，”他补充道。
Den nye Scuderia AlphaTauri AT03-racer
Den nye Scuderia AlphaTauri AT03-racer
© Protesa/Red Bull Content Pool
我们一定会在新赛季有强势的表现。
Franz Tost – Scuderia AlphaTauri Team Principal
根据车队负责人Franz Tost的说法，车手和车队的连续性意味着 AlphaTauri 将非常适合这个 F1 的新时代。 “我预计这辆车会很快，因为我们有一个强大的团队，我们在机械和空气动力学方面做了很多工作。我们有两位出色的车手：Pierre Gasly 经验丰富，而角田也已经是第二年了，所以我期待他有出色的表现。我们一定会在新赛季有强势的表现。”
对于负责设计和制造 AT03 的技术总监 Jody Egginton 来说，新规定是一项挑战，他需要依靠他的世界顶级工程师、机械师和车手组成的团队齐心协力。 “新的空气动力学规则对所有车队都提出了挑战。这是一个非常有趣的练习；赛车的概念与新规定有很大不同。”
”直到我们真正做到了，我们才会知道我们现在的位置，但从我们投入的工作来看，我们认为我们已经找到了一些好的发展方向，希望这能让我们在本赛季处于有利位置。”
在页面顶部的播放器中观看 Scuderia AlphaTauri AT03 的展示。 F1 测试于 2 月 23 日至 25 日在西班牙开始，3 月 10 日至 12 日在巴林开始。 3 月 18 日至 20 日，2022 F1 新赛季揭幕战将在巴林打响。
随时随地体验RedBull.com的精彩内容，欢迎点击下载Red Bull TV iPhone和安卓平台的手机应用程序。
关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！
F1
Formula Racing