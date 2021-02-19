2021年2月19日，Scuderia AlphaTauri红牛第二车队在奥地利萨尔茨堡揭幕2021赛季的全新AT02赛车以及车队新涂装。法国车手皮埃尔·加斯利与日本车手角田裕毅首次作为队友同时亮相，并亲身展示奥地利红牛旗下高端时尚品牌AlphaTauri的2021秋冬季新款服装。

在2020赛季以AlphaTauri新面孔取得好成绩后，这支意大利车队希望能够在新赛季从竞争无比激烈的第二集团中脱颖而出。为此二位车手被给予了更加明确的角色：在蒙扎赛道上拿下首胜、为个人以及车队都创造了里程碑后，25岁的加斯利将担任队长；而20岁的角田裕毅作为2014年之后F1赛场上的首位日本车手，车队对他给予厚望。

当被问及他的训练方式时，大多数车手都谈到自行车、马拉松和在健身房里挥汗如雨，但是对于F1赛道上最年轻的车手而言，训练的必要性并不是他的首要任务。 角田裕毅确认：“我不喜欢训练，所以没有'最好的东西'-有很多无聊的地方。 如果你说骑自行车或跑步，我必须选择一个，那我必须选择骑自行车，因为我的脚板很平，没有太大的弧度，所以当我跑步时，很容易脚疼。”

角田表示：“我有一个明确的目标，就是第一场比赛要尽自己最大的努力。 我不担心反促，我只是想从那里学习如何尽可能快地适应赛车。 如果我犯了错误，我必须向他们学习。 努力尝试并尽我最大的努力，然后将我所有的努力都投入到每一站中，不停的学习。”

而加斯利也在上赛季夺得了个人和车队职业生涯第一个分站冠军。加斯利只有25岁，但在他三个完整的F1赛季中，他经历了起起伏伏，见证了他成为真正的战斗机和比赛获胜者。

赛车就像一头野狮。 皮埃尔·加斯利 他带领着Scuderia Toro Rosso过渡到Scuderia AlphaTauri，承担着车队领军人物的职责，而出生于Rouen的法国车手远不是一个疲惫不堪的老职业赛车手。 加斯利充满热情地说道：“我总是很激动，这辆车就像野狮，一旦你带着如此猛兽回到笼子里，就会带来许多肾上腺素和激动，这是其他赛车与F1所无法比拟之处。 您可以驾驶世界上所有的超级跑车，但没有什么能真正与您加速制动或转弯的感觉相匹配。 他们是世界上最快的汽车。 “当您第一次离开维修区时，它会产生很大的冲击。 我想念这种加速，然后需要大概两，三圈才能真正恢复到您惯常的状态。 前几圈总是令人印象深刻。 我想不出其他什么能像开这些车一样使我笑容灿烂。”

New team-mates check out their fresh ride © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool 01 / 10

Scuderia Toro Rosso在2021年的阵容凸显了一点：现代F1如何成为年轻人的比赛。 加斯利只有25岁，而队友角田裕毅更是只有20岁。

加斯利强调：“显然，我们希望比去年取得更好的成绩，去年我们车队最终排名第七。我认为这也很棒，认为车队在F1历史上的最好成绩是第六名，并且会做得更好。

“重要的是要尽量避免犯错误，而一致性是关键-这就是我们要努力做到的最重要的一点，并且，像往年一样，我们要抓住一切机会。”

队友角田裕毅也印证了这点：“转弯速度与其他水平相比有很大不同。 F1快得多，您需要一个非常好的结实脖子。 我第一次开车F1，五圈后我的脖子已经累了，那是最大的不同，力量和下压力完全不同。”

加斯利表示：“在接下来的几周中，将会有更多的时间和时刻去发现和了解彼此。” 法国人对自己的新队友充满信任：“我开始听到关于他的消息，是去年他参加F2比赛时，那个情景还近在眼前，就像在前几场比赛中非常非常快而且非常令人印象深刻。 我总是在周末跟随F2和F3，所以我看了他的比赛，我认为他很棒。 他非常有才华，是的，我真的希望我们能够在团队中建立成功的关系，真正使AlphaTauri进入冠军车队行列。”