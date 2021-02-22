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2021 Scuderia AlphaTauri 车队前景可期

当Scuderia AlphaTauri车队，于2月份向全世界新装亮相时，他们承诺将为F1赛车带来令人振奋的新风格。历经轰轰烈烈、激动人心的一年之后，可以肯定地说，他们确实做到了。
作者 Matt Ogborn发布于
Scuderia AlphaTauri车队，系沿袭Red Bull高级时尚品牌的名称，并在F1一级方程式赛车世界魅力十足的领域中，度过了令人难忘的首秀赛季。 目前尚有3场比赛，以下是至今为止，最令人难忘的7个时刻。

1. 所有目光的焦点

2月14日，包括好莱坞明星Patrick Dempsey在内的500多位嘉宾和媒体代表，齐聚奥地利萨尔茨堡的7号机库(Hangar-7)， 争相目睹全新的赛车涂装和车队服饰。当天盛会由传奇车手David Coulthard主持，主要聚焦在车队未来将要带入赛事的创新方法。 法国籍车手 Pierre Gasly仍续留Scuderia Toro Rosso车队，他表示：我绝对相信我们会是最酷的一支车队。在服装方面，不但样式新颖，且舒适合宜。

2. AT01的首发测试

车队醒目的蓝白色设计，在季前测试大受好评，于F1官方民意票选活动中，还获得车迷评选为“年度最佳赛车”的美誉。 Gasly和俄罗斯籍队友Daniil Kvyat ，在巴塞罗那的第1次测试，共完成了384圈。 一周后在同一地点进行的第2次测试，也让车队迈出了自信的节奏，从稍早迹象显示，他们将会是赛道上不容小觑的竞争者。
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F1 Scuderia AlphaTauri 赛车车队赛季首航测试直击

3. 灯灭起跑漫长的等待

受全球疫情流行影响造成的延后，奥地利大奖赛终于在7月5日拉开2020赛季的序幕。 本赛季开始，Gasly 和 Kvyat在排位赛分获12和13名。 法国籍车手在正赛表现出色，终场冲线拿下第7名-仅落后Mercedes车队的优胜者Valtteri Bottas 16秒–并为车队在开幕战赢得6分关键积分。
The Red Bull Racing team prepare for a pitstop during Project Istanbulls in Istanbul, Turkey on November 10, 2020.
Pierre Gasly of France and Scuderia AlphaTauri drives on 15 July Martyrs Bridge over the Bosphorus during the Red Bull Istanbulls show run on November 11, 2020 in Istanbul, Turkey.
Yuki Tsunoda getting used to an F1 cockpit
A view of the Scuderia AlphaTauri garage during practice for the F1 Grand Prix of Styria at the Red Bull Ring on July 10, 2020 in Spielberg, Austria.
Pierre Gasly proudly holds the winner's cup at the F1 Italian Grand Prix at Autodromo di Monza on September 6, 2020 in Monza, Italy.
The stage seen during the launch of the Scuderia AlphaTauri Formula 1 team and AlphaTauri SS20 and AW20–21 clothing lines in Hangar-7, Salzburg, Austria on February 14, 2020.
Scene inside Hangar-7 during the launch of the Scuderia AlphaTauri Formula 1 team and AlphaTauri SS20 and AW20–21 clothing lines in Hangar-7, Salzburg, Austria on February 14, 2020.
A photo of Daniil Kvyat wearing his latest Scuderia AlphaTauri team kit
Daniil Kvyat of Scuderia AlphaTauri on track during the F1 70th Anniversary Grand Prix at Silverstone on August 09, 2020.
Project Istanbulls on the road
© Nuri Yilmazer/Red Bull Content Pool
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4. Open The Doors 的幕后花絮

《Open The Doors》纪录片，是在施蒂里亚大奖赛 Red Bull环道后发行，该赛事中，车队的Kvyat挤进前10名行列，拿下1个积分。 受全球疫情影响，导致本赛季迟迟未能举行。 车队负责人Franz Tost谈到，因澳大利亚墨尔本大奖赛临时取消，造成长途飞行回家的不确定性，同时观众也窥见追求完美进站艰辛训练的时间表。而从技术总监Jody Egginton的角度来看，意外事件也体现了团队中沟通的重要性。
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Open the Doors

5. Gasly在意大利大奖赛写下历史纪录

Gasly以其优质的精湛实力，在9月份的意大利大奖赛赢得其F1职业生涯的首场胜利，并震惊了赛车界。 这是车队自2008年在蒙扎车队主场比赛中意外获胜以来的第1次，当时他们被称为Scuderia Toro Rosso车队。 Gasly掌握了机会优势，并熟练地将自己赛车的节奏与速度掌握得宜，率先冲线赢得冠军。 Gasly随后即收到国家总统的恭贺电话。 他表示：“老实说，这真的太神奇了。 在过去的18个月中，我经历了太多事情，这比我预期的要好很多。”

6. Yuki Tsunoda的第1次测试

日本新秀车手 Yuki Tsunoda ，于11月初有幸参与该车队2018年赛车的试车，并且第1次有机会参与F1赛车的测试竞赛。 Red Bull和 Honda的合作，目前在2020 Formula 2积分榜中排名第3，他在伊莫拉(Imola)潮湿及干燥环境中完成了300公里的行驶，并获得F1的超级驾照。 他表示：“与我今年驾驶的F2赛车完全不同，特别是在提升动力和刹车性能方面。我并不担心圈速时间，我仅专注于熟悉F1赛车。我为此做了很多体能方面的锻炼。”

7. 伊斯坦堡街头的时尚之旅

为庆祝F1重返土耳其，高级时尚品牌AlphaTauri特别精选在Vakkorama店中首次亮相，Gasly和他Aston Martin Red Bull Racing车队的同事Alex Albon走上伊斯坦堡的街头，他们驾着赛车驰骋在–分隔欧亚大陆-博斯普鲁斯海峡上方的7月15日烈士桥上 –为我们提供令人叹为观止的壮观美景。 Gasly和Albon沿着这条长1,560公尺的悬索桥驾车奔驰，成为在一个城市横跨两大洲，首次展现进站换胎和烧胎画甜甜圈的车手。 Gasly表示：“任何时候你能够在标志性的地标上驾驶F1一级方程式赛车，都是非常特别的事。在博斯普鲁斯海峡大桥上开车真是令人难以置信，因为在眨眼间，你就能跨越两大洲的边界， 真是太惊人了！”
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