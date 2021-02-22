当Scuderia AlphaTauri车队，于2月份向全世界新装亮相时，他们承诺将为F1赛车带来令人振奋的新风格。历经轰轰烈烈、激动人心的一年之后，可以肯定地说，他们确实做到了。

Scuderia AlphaTauri车队，系沿袭Red Bull高级时尚品牌的名称，并在F1一级方程式赛车世界魅力十足的领域中，度过了令人难忘的首秀赛季。 目前尚有3场比赛，以下是至今为止，最令人难忘的7个时刻。

1. 所有目光的焦点

2月14日，包括好莱坞明星Patrick Dempsey在内的500多位嘉宾和媒体代表，齐聚奥地利萨尔茨堡的7号机库(Hangar-7)， 争相目睹全新的赛车涂装和车队服饰。当天盛会由传奇车手David Coulthard主持，主要聚焦在车队未来将要带入赛事的创新方法。 法国籍车手 Pierre Gasly仍续留Scuderia Toro Rosso车队，他表示：我绝对相信我们会是最酷的一支车队。在服装方面，不但样式新颖，且舒适合宜。

2. AT01的首发测试

车队醒目的蓝白色设计，在季前测试大受好评，于F1官方民意票选活动中，还获得车迷评选为“年度最佳赛车”的美誉。 Gasly和俄罗斯籍队友Daniil Kvyat ，在巴塞罗那的第1次测试，共完成了384圈。 一周后在同一地点进行的第2次测试，也让车队迈出了自信的节奏，从稍早迹象显示，他们将会是赛道上不容小觑的竞争者。

F1 Scuderia AlphaTauri 赛车车队赛季首航测试直击

3. 灯灭起跑漫长的等待

受全球疫情流行影响造成的延后，奥地利大奖赛终于在7月5日拉开2020赛季的序幕。 本赛季开始，Gasly 和 Kvyat在排位赛分获12和13名。 法国籍车手在正赛表现出色，终场冲线拿下第7名-仅落后Mercedes车队的优胜者Valtteri Bottas 16秒–并为车队在开幕战赢得6分关键积分。

Project Istanbulls on the road © Nuri Yilmazer/Red Bull Content Pool 01 / 09

4. Open The Doors 的幕后花絮

《Open The Doors》纪录片，是在施蒂里亚大奖赛 Red Bull环道后发行，该赛事中，车队的Kvyat挤进前10名行列，拿下1个积分。 受全球疫情影响，导致本赛季迟迟未能举行。 车队负责人Franz Tost谈到，因澳大利亚墨尔本大奖赛临时取消，造成长途飞行回家的不确定性，同时观众也窥见追求完美进站艰辛训练的时间表。而从技术总监Jody Egginton的角度来看，意外事件也体现了团队中沟通的重要性。

Open the Doors

5. Gasly在意大利大奖赛写下历史纪录

Gasly以其优质的精湛实力，在9月份的意大利大奖赛赢得其F1职业生涯的首场胜利，并震惊了赛车界。 这是车队自2008年在蒙扎车队主场比赛中意外获胜以来的第1次，当时他们被称为Scuderia Toro Rosso车队。 Gasly掌握了机会优势，并熟练地将自己赛车的节奏与速度掌握得宜，率先冲线赢得冠军。 Gasly随后即收到国家总统的恭贺电话。 他表示：“老实说，这真的太神奇了。 在过去的18个月中，我经历了太多事情，这比我预期的要好很多。”

6. Yuki Tsunoda的第1次测试

日本新秀车手 Yuki Tsunoda ，于11月初有幸参与该车队2018年赛车的试车，并且第1次有机会参与F1赛车的测试竞赛。 Red Bull和 Honda的合作，目前在2020 Formula 2积分榜中排名第3，他在伊莫拉(Imola)潮湿及干燥环境中完成了300公里的行驶，并获得F1的超级驾照。 他表示：“与我今年驾驶的F2赛车完全不同，特别是在提升动力和刹车性能方面。我并不担心圈速时间，我仅专注于熟悉F1赛车。我为此做了很多体能方面的锻炼。”

7. 伊斯坦堡街头的时尚之旅

为庆祝F1重返土耳其，高级时尚品牌AlphaTauri特别精选在Vakkorama店中首次亮相，Gasly和他Aston Martin Red Bull Racing车队的同事Alex Albon走上伊斯坦堡的街头，他们驾着赛车驰骋在–分隔欧亚大陆-博斯普鲁斯海峡上方的7月15日烈士桥上 –为我们提供令人叹为观止的壮观美景。 Gasly和Albon沿着这条长1,560公尺的悬索桥驾车奔驰，成为在一个城市横跨两大洲，首次展现进站换胎和烧胎画甜甜圈的车手。 Gasly表示：“任何时候你能够在标志性的地标上驾驶F1一级方程式赛车，都是非常特别的事。在博斯普鲁斯海峡大桥上开车真是令人难以置信，因为在眨眼间，你就能跨越两大洲的边界， 真是太惊人了！”