北京时间2020年12月16日，奥地利红牛旗下AlphaTauri F1车队宣布日本车手角田裕毅成为正式车手，将与Pierre Gasly搭档征战2021年赛季。

角田裕毅此前参与了Red Bull Junior Team红牛青训队以及本田的年轻车手项目，并在今年的国际汽联二级方程式锦标赛中代表卡林车队取得年度季军，使得这位来自日本神奈川的20岁车手拿到F1超级驾照的资格，成为首位00后F1车手，也是自2014年阿布扎比大奖赛上小林可梦伟出战后，首次有日本车手重返F1赛道。

在2018年获得F4日本冠军后，角田在2019年前往欧洲参加重组的F3赛事，取得赛季第九名的成绩，三次登上领奖台并赢得一次胜利。角田的2020 F2赛季非常成功，获得了7次领奖台、两场常规赛胜利以及一场冲刺赛胜利。角田近期在伊莫拉的测试上驾驶2018年的F1赛车超过300公里，并在12月15日的阿布扎比新秀测试上为AlphaTauri出战。

届时，他将成为起跑线上最年轻的车手，并在几个月后成为第18位参与F1赛事的日本车手，以下是这位来自日本相模原市（Sagamihara）车手的内幕新闻。

奋斗历程

每位有抱负的赛车手都有梦寐以求的''那个''时刻。对角田裕毅来说，那是在2004年，他才4岁，他看着父亲参加金卡纳（Gymkhana）赛车运比赛。当时，他就着迷了。 他很快就驾驶起卡丁车来，但参加公开赛事仍要等待，因为在日本，卡丁车赛车必须满16岁才能够升级至其他赛车，比欧洲晚了两年。

一旦他够格驾驶赛车后，角田裕毅便正式开启车手生涯。2018年在布达佩斯的Hungaroring进行了为期3天的测试后，角田裕毅成为了Red Bull 少年队的车手。他记得：“那次的测试，是目前为止我一生中最重要的时刻。”

战绩

2019年事情进展得非常迅速。第一次移居至欧洲后，他必须学习新的文化，让自己的英文赶上进度，并在F1车库后方参加F3的赛事竞争。 在赛季后半段，他连续5次进入前6名，其中包括在蒙扎赛道的冲刺比赛中赢得胜利，之后顺理成章晋升至F2赛事。

在本赛季第3场的Red Bull 环道中获得杆位并登上颁奖台之后，角田裕毅又创了新佳绩，在比利时和巴林赛事赢得冠军的荣耀，并在银石赛道的冲刺赛获得胜利，还夺得另外两个登上颁奖台的殊荣，并在年度锦标赛拿下第3名荣耀。

The new office © Josh Kruse/Scuderia AlphaTauri/Red Bull Content Pool 01 / 05

F1初体验

他在F1赛车的初次尝试是在意大利的伊莫拉（Imola），这才使Ayrton Senna的车迷们更为满意。自2006年以来，这处代表性赛道就再也没有举办过F1赛事，但今年却被用于短程的赛事活动。 1994年，在这位巴西传奇车手不幸丧生的赛道上，角田裕毅首次驾驶Scuderia AlphaTauri赛车。并在这项运动中最具代表性的赛道之一跑了72圈，他知道该期待些什么，并且想要更多。

他表示：“F2式和F1差异非常大。这是一个完全不同的世界。驾驶起来更容易，但在体能方面也更加艰难。”

专家评论

Scuderia AlphaTauri车队负责人Franz Tost，也对这项测试记忆犹新。Tost 在谈到伊莫拉赛道测试时表示：当时早晨有点潮湿，所以我们那天开始选择全雨胎。角田裕毅很快就熟悉了这辆车，这意味着当我们换上干胎时，他立即就能改进他的单圈时间。真的让人印象深刻。他提供了有关赛车性能的宝贵技术回馈。奥地利红牛已经观察角田有些时日了，我确信他将是我们团队的一个宝藏。此外，他与本田工程师们的合作非常顺畅，这无疑非常重要。在本周的阿布扎比测试赛中，他学习得很迅速，证明了他已经为加入F1做好了准备。

角田裕毅：“非常期待！”

2019年，在F3赛事前，角田裕毅就明白表示:他的目标就是在那段时间内成为一位F1车手。现在任务已经达成，他对即将到来的新赛季有何期许？角田裕毅表示：“我真的很期待，而且我有信心在F1一级方程式赛车中表现优异。”

“我想要感谢AlphaTauri车队、奥地利红牛以及马尔科博士给我的机会，当然也要感谢本田每一位从我入行开始就支持我的人。我也必须感谢帮助我走到这一步的团队，尤其是今年一起并肩作战的卡林车队。”

“就像大多数赛车手一样，参加F1一级方程式赛车一直是我的目标，我对这项消息感到非常高兴。我了解，明年我将怀抱着许多日本F1车迷的希望，我也会尽我所能为他们做到最好。”

后续规划

短期，重点置于本周在阿布扎比举行的官方F1青年车手测试。 从那里出发，将参观位于法恩扎(Faenza )Scuderia AlphaTauri车队的总部，在前往澳洲墨尔本大奖赛进行F1的首次战役之前，将先到巴塞罗那进行为期3天的季前测试。角田裕毅还会将在10月10日做他的心灵日记-那天Suzuka赛车学校的毕业生将首次在自家车迷面前。使用Honda 动力引擎参加比赛。自2014年小林可梦（Kamui Kobayashi）以来，铃鹿忠实的车迷再次有了为之振奋的主场英雄。