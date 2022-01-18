There was little margin for error between take-off and landing
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Sebastian Keep：墙是用来骑的!

来自英国的Sebastian Keep，二十年来一直处于巅峰中，他在BMX的付出令人感到敬佩，且不断累积职业生涯的亮点。
作者 Charlie Allenby
2 min read更新于

Summary

  1. 1
    Red Bull Skylines
  2. 2
    Red Bull Quarter Master
  3. 3
    Walls
  4. 4
    More Walls
英国传奇BMX车手 Sebastian 'Bas' Keep 已不需要多做介绍，拥有20年丰富经验的好手，总是不断把自我推向极限。
他的作品 More Walls，是继2017年的脍炙人口的 Walls的续集，在此可以看到Keep 做出无人敢挑战的动作，透过更大的坡道、更狂的着地，以及更大的跳跃落差，这可以说是他迄今为止最危险的影片。
现在，我们一起回温Sebastian Keep在BMX最具标志性的时刻。
01

Red Bull Skylines

bike · 6 分钟
Red Bull Skylines Recap
虽然不是他自己的影片，但在巴黎大皇宫举行的 Red Bull Skylines 赛事，是 Walls 的种子播下的地方。比赛邀请了 24 位世界上最优秀的 BMX 车手，参加由 Nate Wessel 设计的赛道，而Keep 因此产生许多灵感，并着手在街头上展现。
02

Red Bull Quarter Master

BMX · 2 分钟
Quater Master action
2013 年，Keep 和 Kye Forte 透过巧思，让BMX单车能够展现出距地面有13.7 的落差，这个高度是一般双层巴士的两倍，也就是车手在加速后，单车高度在三层楼以上展示特技，并且完美落地。
一年后，Keep举办了比赛，并邀请了一些优秀的车手参与，同时突破自我再创新“高”。
03

Walls

BMX · 4 分钟
Bas Keep: Walls
改变一切的影片!这支非常著名的《Walls》，是在 2017 年 1 月发表，也是近五年来，在观众在首次看到时，无法用任何言语表示感受的经典作品。<Walls>是在没有任何许可证的情况下，以小成本拍摄完成，充份诠释最原始的 BMX精神。
04

More Walls

BMX · 21 分钟
Bas Keep: More Walls
如果《Walls》已经突破你的想象力，那么<More Walls>则是带你到更无法想象的空间，这次有了许可证、施工人员和封锁道路的能力，Keep 可以尝试的东西没有限制，由此展示突破自我的极限。
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