Sebastian Keep：墙是用来骑的!

英国传奇BMX车手 Sebastian 'Bas' Keep 已不需要多做介绍，拥有20年丰富经验的好手，总是不断把自我推向极限。

他的作品 More Walls，是继2017年的脍炙人口的 Walls的续集，在此可以看到Keep 做出无人敢挑战的动作，透过更大的坡道、更狂的着地，以及更大的跳跃落差，这可以说是他迄今为止最危险的影片。

现在，我们一起回温Sebastian Keep在BMX最具标志性的时刻。

01 Red Bull Skylines

Red Bull Skylines Recap

虽然不是他自己的影片，但在巴黎大皇宫举行的 Red Bull Skylines 赛事，是 Walls 的种子播下的地方。比赛邀请了 24 位世界上最优秀的 BMX 车手，参加由 Nate Wessel 设计的赛道，而Keep 因此产生许多灵感，并着手在街头上展现。

02 Red Bull Quarter Master

Quater Master action

2013 年，Keep 和 Kye Forte 透过巧思，让BMX单车能够展现出距地面有13.7 的落差，这个高度是一般双层巴士的两倍，也就是车手在加速后，单车高度在三层楼以上展示特技，并且完美落地。

一年后，Keep举办了比赛，并邀请了一些优秀的车手参与，同时突破自我再创新“高”。

03 Walls

Bas Keep: Walls

改变一切的影片!这支非常著名的《Walls》，是在 2017 年 1 月发表，也是近五年来，在观众在首次看到时，无法用任何言语表示感受的经典作品。<Walls>是在没有任何许可证的情况下，以小成本拍摄完成，充份诠释最原始的 BMX精神。

04 More Walls

Bas Keep: More Walls

如果《Walls》已经突破你的想象力，那么<More Walls>则是带你到更无法想象的空间，这次有了许可证、施工人员和封锁道路的能力，Keep 可以尝试的东西没有限制，由此展示突破自我的极限。

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