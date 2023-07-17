Seb Ogier：肯尼亚夺冠总是令人欣喜

上周肯尼亚拉力赛开始之前，我读到了一些关于现今赛事不再像 20 年前那样具有挑战性的文字。我知道这个。我也明白这一点。一切都在变化，世界必须进化。但老实说，上周仍然是独一无二的。肯尼亚野生动物拉力赛与其他赛事大不同，为了赢得这场比赛，我真的必须奋力拼搏。

无论您在肯尼亚野生动物拉力赛参加的是哪一年或哪一场比赛，在非洲比赛的挑战都极高，当您登上领奖台并庆祝胜利时，这是很特别的。这对我来说更意义深远。

Ogier always likes racing in Kenya © Team Sebastien Ogier

我必须面对很多小问题，我要修理汽车并进行更多的修理和准备。整个拉力赛就是一场战斗，但最后一天的表现令人难以置信。首先，我们在奥塞里安赛段的第一轮比赛中失去了后挡板。这真的很奇怪——我们一定是以错误的角度擦撞了汽车，但实际上没有什么感觉。

看到车后部的所有东西都消失了，真是令人惊讶。这并不是一个大错误，但却带来了严重的后果。老实说，当它第一次发生时，我并没有立即察觉到。我在赛段上非常努力并且非常专注。

这个赛段的地面是松软的，会出现大凹槽，这些凹槽会给你一些抓地力； 汽车有点陷入其中，并且可能对空气动力损失不太敏感。它并没有花费太多时间，事实上，我在赛段结束时速度更快——我肯定能感觉到一些东西，因为我在直道上有更快的速度。这就像一个极端的减少空气阻力系统(DRS)！

This edition of the Safari rally was packed full of action for Ogier © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

我们还有一个赛段要像这样行驶，所以Vincent [（Ogier的副驾驶Landais）和我都知道，我们必须尽力防止灰尘进入汽车。我们拿走了我们所拥有的东西来封住后挡板所在的区域。幸运的是，回路的最后一段是潮湿的，所以我们没有遇到尘土的问题。这辆车有点转向过度，但驾驶这辆车确实还不错。

对我来说最担心的是最后赛段的比赛。我已经提到过这些凹槽，但是当它们在第二遍时变得更深时，你就无法再决定你的路线了。你必须遵循充满尘土的凹槽。基本上，车头驶入地面会将灰尘收集到冷却器中。

The mechanics had their hands full with repairs © Team Sebastien Ogier

这阻挡了空气进入冷却发动机并导致严重的过热问题，我必须在公路模式下完成一半的赛段。试图控制温度会降低性能——基本上，你无法在几乎全速行驶的情况下行驶。我不会告诉你具体数字是多少，但我的引擎温度非常高！

通常情况下，到了这个时候你就必须停下来，但我决定继续。我不确定这个引擎是否还可使用！我们都收到了高温警报，但我先收到了警报——那是一个重大而可怕的时刻。在这些条件下驾驶，很难集中注意力，但由于这个问题，你也无法全速行驶。

Ogier was pushed hard by Kalle Rovanperä for the win © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

显然，我们还与 Kalle Rovanperä（Ogier在 Toyota GAZOO的队友）发生了缠斗与追逐的状况。 Rovanperä再次表现出色，且非常强劲。他能够毫无问题地完成整个肯亚拉力赛，这对于如此艰难的赛事来说是非常了不起的——尤其是当你考虑到我遇到的问题数量时！

人们正在谈论到他周日早上在第一赛段的表现。他能在如此艰难的赛段上奋力拼搏，是我没想到的。当然，我也没指望他能让我轻松获胜——我开始了解他，我知道他和任何优秀的车手一样会这样做。但最令我惊讶的是，他决定在最艰难的路段这样做。

Celebrating the win © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

当然，这给我带来了更大的压力。这场对抗持续了三天。正是这样的事情帮助我们取得了最令人满意的胜利。而车队在肯亚也连续第二年取得前四名的成绩，绝对是一项了不起的表现。

除了这次拉力赛之外，我决定回到肯尼亚还有其他原因。就是这个地方：你到达后立即再次看到野生动物，但当你来到比赛现场时，你开始担心你看到的动物数量！你希望他们不要上路。我认为今年周围的动物比平常更多。而且长满绿色的植物，太美丽了。

Kenya brings in different sights and sounds than any other WRC rally © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool The wildlife was exotic © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

最重要的是，这个国家的人文故事。在这个世界上我们并不都是平等的，有能力的人需要帮助那些不幸的人。

我去参观了一个村庄，那里的人们为水而奋战。为了水！我的意思是，这是人类生存所需的第一件事。今年我再次与well:fair 慈善机构合作，进行捐款并尽我所能提供协助。

As ever Sebastien Ogier made time to meet the fans in Kenya © Team Sebastien Ogier

我一直想帮助这个国家，支持这些美丽的人民，他们总是带着灿烂的微笑欢迎我们，即使他们拥有的并不多。它让我们真正理解谦卑，并提醒我们，你不需要太多就能快乐。当您赢得比赛并登上领奖台时，所有这些都结合在一起 - 来到这里是正确的决定。

谢谢你，肯尼亚。 现在，我花一些时间与家人在一起——这对我来说是暑假时间！

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