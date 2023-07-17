Sebastien Ogier and Vincent Landais of TOYOTA GAZOO RACING WRT as seen during the World Rally Championship Kenya in Naivasha, Kenya on 25 June, 2023
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
冒险

Seb Ogier：肯尼亚夺冠总是令人欣喜

八届世界冠军Sébastien Ogier在世界拉力大赛( WRC)肯尼亚野生动物拉力赛中获胜，但正如他在最新博客中解释的那样，这绝非易事。
作者 Sébastien Ogier
4 min read发布于

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Sébastien Ogier

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上周肯尼亚拉力赛开始之前，我读到了一些关于现今赛事不再像 20 年前那样具有挑战性的文字。我知道这个。我也明白这一点。一切都在变化，世界必须进化。但老实说，上周仍然是独一无二的。肯尼亚野生动物拉力赛与其他赛事大不同，为了赢得这场比赛，我真的必须奋力拼搏。
无论您在肯尼亚野生动物拉力赛参加的是哪一年或哪一场比赛，在非洲比赛的挑战都极高，当您登上领奖台并庆祝胜利时，这是很特别的。这对我来说更意义深远。
Sebastien Ogier as seen at the WRC Safari Kenya Rally round of the World Rally Championship in Kenya.

Ogier always likes racing in Kenya

© Team Sebastien Ogier

我必须面对很多小问题，我要修理汽车并进行更多的修理和准备。整个拉力赛就是一场战斗，但最后一天的表现令人难以置信。首先，我们在奥塞里安赛段的第一轮比赛中失去了后挡板。这真的很奇怪——我们一定是以错误的角度擦撞了汽车，但实际上没有什么感觉。
看到车后部的所有东西都消失了，真是令人惊讶。这并不是一个大错误，但却带来了严重的后果。老实说，当它第一次发生时，我并没有立即察觉到。我在赛段上非常努力并且非常专注。
这个赛段的地面是松软的，会出现大凹槽，这些凹槽会给你一些抓地力； 汽车有点陷入其中，并且可能对空气动力损失不太敏感。它并没有花费太多时间，事实上，我在赛段结束时速度更快——我肯定能感觉到一些东西，因为我在直道上有更快的速度。这就像一个极端的减少空气阻力系统(DRS)！
Sebastien Ogier and Vincent Landais during the World Rally Championship Kenya in Naivasha, Kenya on June 25, 2023.

This edition of the Safari rally was packed full of action for Ogier

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

我们还有一个赛段要像这样行驶，所以Vincent [（Ogier的副驾驶Landais）和我都知道，我们必须尽力防止灰尘进入汽车。我们拿走了我们所拥有的东西来封住后挡板所在的区域。幸运的是，回路的最后一段是潮湿的，所以我们没有遇到尘土的问题。这辆车有点转向过度，但驾驶这辆车确实还不错。
对我来说最担心的是最后赛段的比赛。我已经提到过这些凹槽，但是当它们在第二遍时变得更深时，你就无法再决定你的路线了。你必须遵循充满尘土的凹槽。基本上，车头驶入地面会将灰尘收集到冷却器中。
Sebastien Ogier as seen looking at his car at the WRC Safari Kenya Rally round of the World Rally Championship in Kenya.

The mechanics had their hands full with repairs

© Team Sebastien Ogier

这阻挡了空气进入冷却发动机并导致严重的过热问题，我必须在公路模式下完成一半的赛段。试图控制温度会降低性能——基本上，你无法在几乎全速行驶的情况下行驶。我不会告诉你具体数字是多少，但我的引擎温度非常高！
通常情况下，到了这个时候你就必须停下来，但我决定继续。我不确定这个引擎是否还可使用！我们都收到了高温警报，但我先收到了警报——那是一个重大而可怕的时刻。在这些条件下驾驶，很难集中注意力，但由于这个问题，你也无法全速行驶。
Sebastien Ogier and Vincent Landais of team TOYOTA GAZOO RACING WRT as seen racing at the World Rally Championship in Naivasha, Kenya on June 25, 2023.

Ogier was pushed hard by Kalle Rovanperä for the win

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

显然，我们还与 Kalle Rovanperä（Ogier在 Toyota GAZOO的队友）发生了缠斗与追逐的状况。 Rovanperä再次表现出色，且非常强劲。他能够毫无问题地完成整个肯亚拉力赛，这对于如此艰难的赛事来说是非常了不起的——尤其是当你考虑到我遇到的问题数量时！
人们正在谈论到他周日早上在第一赛段的表现。他能在如此艰难的赛段上奋力拼搏，是我没想到的。当然，我也没指望他能让我轻松获胜——我开始了解他，我知道他和任何优秀的车手一样会这样做。但最令我惊讶的是，他决定在最艰难的路段这样做。
Sebastien Ogier and Vincent Landais celebrate winning the Kenyan round of the World Rally Championship in Naivasha, Kenya, on June 25, 2023.

Celebrating the win

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

当然，这给我带来了更大的压力。这场对抗持续了三天。正是这样的事情帮助我们取得了最令人满意的胜利。而车队在肯亚也连续第二年取得前四名的成绩，绝对是一项了不起的表现。
除了这次拉力赛之外，我决定回到肯尼亚还有其他原因。就是这个地方：你到达后立即再次看到野生动物，但当你来到比赛现场时，你开始担心你看到的动物数量！你希望他们不要上路。我认为今年周围的动物比平常更多。而且长满绿色的植物，太美丽了。
Sebastien Ogier and Vincent Landais during the World Rally Championship Kenya in Naivasha, Kenya, on June 25, 2023.

Kenya brings in different sights and sounds than any other WRC rally

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Sebastien Ogier and Vincent Landais racing through safari plains during the Kenyan round of the World Rally Championship in Naivasha, Kenya, on June 25, 2023.

The wildlife was exotic

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

最重要的是，这个国家的人文故事。在这个世界上我们并不都是平等的，有能力的人需要帮助那些不幸的人。
我去参观了一个村庄，那里的人们为水而奋战。为了水！我的意思是，这是人类生存所需的第一件事。今年我再次与well:fair 慈善机构合作，进行捐款并尽我所能提供协助。
Sebastien Ogier meeting fans before the WRC Safari Kenya Rally round of the World Rally Championship in Kenya.

As ever Sebastien Ogier made time to meet the fans in Kenya

© Team Sebastien Ogier

我一直想帮助这个国家，支持这些美丽的人民，他们总是带着灿烂的微笑欢迎我们，即使他们拥有的并不多。它让我们真正理解谦卑，并提醒我们，你不需要太多就能快乐。当您赢得比赛并登上领奖台时，所有这些都结合在一起 - 来到这里是正确的决定。
谢谢你，肯尼亚。 现在，我花一些时间与家人在一起——这对我来说是暑假时间！
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