Toyota车手Sébastien Ogier拿下第5站的胜利，进一步巩固了他在世界拉力大赛积分榜上的优势。

Sébastien Ogier 思考后回复。 他有一个更好的主意，更能好好善用他的时间。 这就是这位7座冠军车手对自己名次和世界级位置清松面对的态度，关于世界拉力大赛的问题对他来说毫无所惧。

身为一位先锋者，在意大利拉力赛的第1天，撒丁岛对这位法国籍车手在夏季第1个周末的优先事项列表上，夺冠机会并不高。 在回答这个问题时……不，他对这场第5回合的赛事，可以说并没有太多的期待。

他表示：这将会是一个糟糕的周末。 我应该待在家里。

到了周日下午，显然他的看法略有改变。

他略带腼腆的表示： 很高兴我来到这里。

近年来，撒丁岛并非是 Ogier 最快乐的狩猎场。 自从 2013 至 2015 年与Volkswagen车队在这曾有3连胜的佳绩后，这位法国籍车手就没有再赢过。 而这一次，他并没有将成功视为一种选择。 但他居排名领先的地位，意味着他将会是第一位车手于周五赛段在奥尔比亚率先起跑的人。 他预测，这将会是一场灾难。

随着路面重铺并铺上松散的碎石，他的Toyota Yaris WRC 将充当高速道路上的开路清扫车。 痛苦是双重的：Ogier车下的抓地力受到阻碍，扫除顶层松散的砾石，意味着进一步提高对手在抓地方面的优势。

周五集锦

Ogier 在意大利站的精湛表现

Toyota车手Ogier在面对逆境时仍旧保持在最佳的状态并小心翼翼。 周五我们看到他的表现绝对是最好的一面。 在奥尔比亚阳光普照的海岸线内陆山丘上，他对当地的风和他的 Yaris WRC 赛车谨慎面对。

领先是不可能的，他仅希望最好保持一定的距离。 他做到了。而且 做得更好。

Hyundai车队的 Ott Tänak 可谓是周末撒丁岛上的特快车。 在Ogier身后的四辆赛车中，这位爱沙尼亚籍车手以最快的速度冲到了他5年前赢得一项赛事的前方。 随着领先优势的扩大和周六午餐时间接近，Tänak 让 i20 Coupe WRC 快速左转，与一块石头撞个正着。 一个轮子从Hyundai赛车侧边爆裂，领先的优势就此破灭。

即使没有 Tänak的威胁，Ogier 仍有很多事要做。蝉联意大利拉力赛冠军的Dani Sordo 仍然在前方，仍然为Hyundai汽车提供了六年内第五次赢得岛屿赛事的希望。 但Ogier无与伦比的爆发力很快就超越了西班牙籍车手，Sordo在周六下午因失速摔出了赛道。

周六集锦

这让Ogier率先队友 Elfyn Evans 冲线夺冠。 这位英国籍车手的Toyota赛车赛事第1天就出现了状况，但随着周末的行进，他的速度也变得越来越快。 两名 Yaris 车手的唯一潜在问题出现在最后赛段，当时人造水花的溅洒，造成Evans 的车子短暂没有了动力，进而导致拉力赛的这位领先者车子熄火。

两位车手在三周内为Toyota贡献了第2次胜利佳绩。

Toyota的收获程度比Hyundai的损失要多

在连续第2轮的世界锦标赛中，Tänak 因车轮问题失去了领先优势。 对于连续的第2个事件，这并非爱沙尼亚车手的过错。 在接下来的第2场比赛中，Tänak 眼睁睁地看着他重返冠军之路被阻断了。

在接下来的几个小时里，这位i20 的车手对媒体的访问已没有了心情，Hyundai赛车车队的负责人Andrea Adamo 看来也非他平时清醒的样子。

当被问及他的车手在 SS12 赛段之后告诉了他什么时，Adamo承认在紧接的后果中没有做太多的讨论。

当被问及有关他的冠军挑战有渐趋劣势的状况时，他表示：我们现在希望在稳定中求进步。这位意大利人说：当他平静下来时，我们会与他谈谈，我们会努力了解实际的状况。现在问他发生了什么事，对我来说不是明智之举。 当然，他那辆车少了一个轮子。

周日集锦

进入奥尔比亚后情势变得非常不利，在前5场比赛中错过了第3场得高分的契机，Tänak 知道从这里到 11 月日本的赛季封关站，完美的表现将足以让他重返争夺第2的头衔。

而且，对 Adamo 而言，同样重要的是，争取制造商冠军头衔，目前对Hyundai汽车开始显得有点不稳了。 意大利站Toyota取得领先，目前转进非洲，韩国队暂以 49 分落后。 对于 Tänak 来说，情况更糟。 他与Ogier分差达57分。

当被问及有关他的冠军挑战有渐趋劣势的状况时，他表示：我们现在希望在稳定中求进步。

在连续第2场的拉力赛中，只有一辆 i20 Coupe WRC 在典型的撒丁岛夏季条件下完成 20 个赛段和 303 公里的全程路线。

这回是Thierry Neuville。 在一场乏善可陈的拉力赛之后，这位比利时籍车手登上颁奖台的殊荣，在意大利拉力赛中，他及时发现自己已经站稳了脚步，这让他清楚地意识到，追赶前方的Toyotas赛车不失为一种选择。

与Hyundai一样糟的还有M-Sport Ford 车队，在撒丁岛的比赛更不理想。 Teemu Suninen 的失误让这位芬兰车手在开场赛段就被淘汰出局，而 Gus Greensmith 的姐妹队 Ford Fiesta WRC 则持续受到技术问题表现受阻。

周五早上，Adrien Fourmaux的 Ford Fiesta Rally2 MkII 左前悬架发生故障，这让他辉煌的赛季略显疲态。 这位法国籍车手将在这个月稍晚，返回非洲肯尼亚顶级赛事时，期待蓄势待发，再创佳绩。

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