关于Sebastien Toutant 的纪录片：这一切是如何开始的。

Sebastien Toutant 用 Backside 1080 和 Cab 9 赢得了那场比赛（顺便说一下，他甚至能够踩到 Cab 10）。即使对于年长的选手来说也具有相当大的挑战性。当他 16 岁时，他开始做 Double Cork。
仅仅两年后，Seb Toots 加入了他的朋友兼加拿大同胞 Mark McMorris，加入了这群特殊而独特的选手群体，他们成功地攻克了 Triple。从那以后，Seb 在 2011 年的 Slopestyle X Games 中获得了金牌，并在同一个版本的 Big Air 中获得了银牌。 2012 年，他赢得了 TTR 和 Dew Tour Slopestyle 冠军，以及美国公开赛 Slopestyle 冠军。
到目前为止，Seb Toots 的荣耀之路一直是金色的，这部纪录片告诉你这一切是如何开始的：就在他 13 岁时的第一场比赛。在那次大爆炸之后，他很快被邀请加入电影公司，工作人员并与他们一起拍摄视频部分。从他的第一个 9s 和 10s 到最后的街道铁路部分，我们通过他自己的眼睛和过去几年帮助他取得成果的所有人的话语发现了这个世界。
自从那次Shakedown比赛获胜后，虽然时间不长，但这位魁北克居民在滑雪视频制作方面也已经走了很长一段路。例如，看看他的最后两个技巧：Cab 1080 Double Cork，以及最后一个，那个疯狂的 Backside 1440 Triple Cork！