关于Sebastien Toutant 的纪录片：这一切是如何开始的。

Sebastien Toutant 用 Backside 1080 和 Cab 9 赢得了那场比赛（顺便说一下，他甚至能够踩到 Cab 10）。即使对于年长的选手来说也具有相当大的挑战性。当他 16 岁时，他开始做 Double Cork。

Sebastien Toutant 用 Backside 1080 和 Cab 9 赢得了那场比赛（顺便说一下，他甚至能够踩到 Cab 10）。即使对于年长的选手来说也具有相当大的挑战性。当他 16 岁时，他开始做 Double Cork。

Sebastien Toutant 用 Backside 1080 和 Cab 9 赢得了那场比赛（顺便说一下，他甚至能够踩到 Cab 10）。即使对于年长的选手来说也具有相当大的挑战性。当他 16 岁时，他开始做 Double Cork。

仅仅两年后，Seb Toots 加入了他的朋友兼加拿大同胞 Mark McMorris，加入了这群特殊而独特的选手群体，他们成功地攻克了 Triple。从那以后，Seb 在 2011 年的 Slopestyle X Games 中获得了金牌，并在同一个版本的 Big Air 中获得了银牌。 2012 年，他赢得了 TTR 和 Dew Tour Slopestyle 冠军，以及美国公开赛 Slopestyle 冠军。

仅仅两年后，Seb Toots 加入了他的朋友兼加拿大同胞 Mark McMorris，加入了这群特殊而独特的选手群体，他们成功地攻克了 Triple。从那以后，Seb 在 2011 年的 Slopestyle X Games 中获得了金牌，并在同一个版本的 Big Air 中获得了银牌。 2012 年，他赢得了 TTR 和 Dew Tour Slopestyle 冠军，以及美国公开赛 Slopestyle 冠军。

仅仅两年后，Seb Toots 加入了他的朋友兼加拿大同胞 Mark McMorris，加入了这群特殊而独特的选手群体，他们成功地攻克了 Triple。从那以后，Seb 在 2011 年的 Slopestyle X Games 中获得了金牌，并在同一个版本的 Big Air 中获得了银牌。 2012 年，他赢得了 TTR 和 Dew Tour Slopestyle 冠军，以及美国公开赛 Slopestyle 冠军。