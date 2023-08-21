奥地利Red Bull RB7赛车在拉斯维加斯康庄大道飙速巡礼

在奥地利Red Bull 车队公路之旅系列的这一章中，霍纳和佩雷兹玩了一场异想天开的猫鼠游戏，在此回顾了佩雷兹在拉斯维加斯的最后24 小时，最终他以丢失了RB7告终。幸运的是，车队不需要拉斯维加斯的运气就能找到它——霍纳知道关于赛车的一切，包括佩雷兹的位置——在这种情况下，赛车摇摇欲坠地停在赌场的屋顶上。