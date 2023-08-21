F1
奥地利Red Bull RB7赛车在拉斯维加斯康庄大道飙速巡礼
维加斯发生的事情并不总是停留在维加斯，尤其是奥地利 Red Bull车队的领队克里斯蒂安·霍纳与塞吉奥·佩雷兹联袂同行在城里时，一切都改观了– 请点击视频继续看下去……
距离备受期待的首届F1 Heineken Silver拉斯维加斯大奖赛仅剩三个月， 而奥地利Red Bull、车队领队兼首席执行长霍纳和车手佩雷兹以及荣获冠军的RB7 F1 赛车以娱乐为目的前进内华达州。
请观赏上方的视频，佩雷兹回顾前一天晚上驾驶 RB7 从熙熙攘攘的拉斯维加斯大道到炎热的内华达沙漠以及其间历经之处的足迹。
在奥地利Red Bull 车队公路之旅系列的这一章中，霍纳和佩雷兹玩了一场异想天开的猫鼠游戏，在此回顾了佩雷兹在拉斯维加斯的最后24 小时，最终他以丢失了RB7告终。幸运的是，车队不需要拉斯维加斯的运气就能找到它——霍纳知道关于赛车的一切，包括佩雷兹的位置——在这种情况下，赛车摇摇欲坠地停在赌场的屋顶上。
让我们一起加入佩雷兹和霍纳，并与猫王模仿者、维加斯歌舞女郎、蓝人乐团和拉斯维加斯先生本人Wayne Newton见面。 RB7 与Bryce Menzies巨型卡车间的沙漠对决由Emilia Hartford担任评审，这场穿越罪恶之城的嬉戏充满了内华达州标志性的时刻。
深入了解 佩雷兹难忘的夜晚，并为奥地利Red Bull车队将于 11 月访问拉斯维加斯参加F1一级方程式Heineken Silver 拉斯维加斯大奖赛蓄势待发。
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