现任车手亚历克斯·阿尔邦（Alex Albon）仍然是车队的重要成员，并将承担红牛车队的测试和预备车手的角色。通过模拟器工作和轮胎测试，将工作重心转为2022年的赛车开发。

现任车手亚历克斯·阿尔邦（Alex Albon）仍然是车队的重要成员，并将承担红牛车队的测试和预备车手的角色。通过模拟器工作和轮胎测试，将工作重心转为2022年的赛车开发。

现任车手亚历克斯·阿尔邦（Alex Albon）仍然是车队的重要成员，并将承担红牛车队的测试和预备车手的角色。通过模拟器工作和轮胎测试，将工作重心转为2022年的赛车开发。

塞尔吉奥（Sergio）于2011年首次亮相F1赛场。此后，他已成长为赛戴上最稳定和最顽强的车手之一。

塞尔吉奥（Sergio）于2011年首次亮相F1赛场。此后，他已成长为赛戴上最稳定和最顽强的车手之一。

塞尔吉奥（Sergio）于2011年首次亮相F1赛场。此后，他已成长为赛戴上最稳定和最顽强的车手之一。

佩雷兹最近的比赛，以及他在萨基尔（Sakhir）的大奖赛的胜利，使他成为加入红牛车队的理想车手，双方的首份合同为期一年。

佩雷兹最近的比赛，以及他在萨基尔（Sakhir）的大奖赛的胜利，使他成为加入红牛车队的理想车手，双方的首份合同为期一年。

佩雷兹最近的比赛，以及他在萨基尔（Sakhir）的大奖赛的胜利，使他成为加入红牛车队的理想车手，双方的首份合同为期一年。

在花了一些时间评估所有数据和性能之后，我们认为佩雷兹是更适合的在2021年与Max搭档的车手。

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在花了一些时间评估所有数据和性能之后，我们认为佩雷兹是更适合的在2021年与Max搭档的车手。