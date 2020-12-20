官宣：Sergio Perez加盟红牛车队
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官方消息：墨西哥车手塞尔吉奥·佩雷兹（Sergio Perez）将与马克斯·维斯塔潘（Max Verstappen）一起代表红牛车队出征一级方程式赛车2021赛季。
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12月18日，红牛车队正式确认Sergio Perez将加盟车队并与Max Verstappen一起参加2021年的一级方程式世界锦标赛赛季。
现任车手亚历克斯·阿尔邦（Alex Albon）仍然是车队的重要成员，并将承担红牛车队的测试和预备车手的角色。通过模拟器工作和轮胎测试，将工作重心转为2022年的赛车开发。
塞尔吉奥（Sergio）于2011年首次亮相F1赛场。此后，他已成长为赛戴上最稳定和最顽强的车手之一。
佩雷兹最近的比赛，以及他在萨基尔（Sakhir）的大奖赛的胜利，使他成为加入红牛车队的理想车手，双方的首份合同为期一年。
在花了一些时间评估所有数据和性能之后，我们认为佩雷兹是更适合的在2021年与Max搭档的车手。
车队经理克里斯蒂安·霍纳（Christian Horner）表示：“阿尔本是车队的重要成员，我们对这一决定进行了很多考虑。 在花了一些时间评估所有数据和性能之后，我们认为佩雷兹是更适合在2021年搭档Max的车手。我们期待着欢迎他参加红牛车队。”
阿尔本仍然是我们测试和预备车手团队的重要成员，并将特别关注2022年的发展。
塞尔吉奥·佩雷兹（Sergio Perez）说道：“我非常感谢红牛车队，让我有机会参加2021年代表红牛参加F1比赛。” “自从我进入F1以来，我一直希望有机会参加一支为冠军而战的车队。我很自豪能够与红牛车队一起与维斯塔潘一起成为红牛首发。”
“下个赛季我会全力以赴。车队拥有与我相同的胜利心态，而且我知道我在这里表现并帮助车队争取新的冠军头衔。”
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