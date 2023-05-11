【专访佩雷兹】生涯首胜是我最特别的一场比赛

Q：你好切科（佩雷兹），让我们回到赛季开始的时候，在这个冬天你帮助RB19赛车的提升做出了哪些贡献？在3场F1分站赛过后，对于RB19的赛车整体感受如何？

A：总体感觉不错，我们团队现在的动力十分强劲。我们有个不错的开局，但赛季后面还很漫长，所以我们必须保证我们全神贯注，全力以赴探索赛车的全部性能。

Q：你知道你在中国有一个外号叫做“保胎大师”吗？你在比赛中有什么保护轮胎的秘诀吗？还是你的驾驶风格对轮胎更加友好？

A：我认为是驾驶风格，你需要适应轮胎。你需要根据不同的赛车，让你自己在不同赛道状况下能够适应，这一点非常重要。

Checo Perez wygrywa w Baku sprint oraz wyścig! © Red Bull Content Pool

Q：今年F1将有23场比赛，你认为这个数字合理吗？你更喜欢紧密的F1赛程，还是一个赛季的比赛数量能够少一些？

A：我认为总会是有个我们都能在体力上承受的上限的，你可以想象一下不是车手，而是这个（F1）世界里面的其他人来说。圈外的人经常会低估技师们、负责服务的工作人员们，一年当中会有多长时间远离家乡，这是外面的人看不到的。他们经常周二周三就来到赛道，周一才会离开。所以我认为对于这些工作人员们来说，现在的比赛数量已经足够多了。

Q：非常不幸的是，你在澳大利亚站的三练当中就遇到了一些问题，导致你的排位赛非常挣扎。主要的原因是什么？车队是否已经解决了这个问题？

A：主要是有很多小的问题，三个小问题。但其实都是很小的事情，之后这几个问题同时出现，造成了这样的结果。

Q：对于这个周末（阿塞拜疆大奖赛），我们将会有一个全新的比赛模式，一节排位赛，一节冲刺赛排位赛，当然只有一节练习赛了。你喜欢这种比赛模式吗？为什么？

A：我觉得让我们尝试一下吧，我很喜欢正常的比赛周末模式，我认为这非常好，对于车迷来说也很友好，很好去理解。我认为现在没有人能知道这周会是什么局面。对于F1车迷来说永远不会有最正确的方式，看看这种方式能不能得到认可，这周会发生什么。但就我看来，巴库是尝试这种方式的正确地点。

Sergio Pérez sprint yarışından zaferle ayrıldı © Getty Images / Red Bull Content Pool

Q：作为F1车手来说，准备一场冲刺赛周末和常规比赛周末会有什么不同？

A：当然这会有很多不同，因为你需要习惯于从一练一开始就测试长距离，从第1圈开始就发挥出竞争力。

Q：今年是你的F1生涯第13个赛季了，在你印象当中你最棒的一场比赛是哪一场？

A：这很有趣，我认为我最棒的比赛还没有带来。我的意思是暂时还没有一场对我来说最特别的比赛。如果我现在来选择一场的话，我在巴林的首胜是我最特别的比赛。

Q：我们知道奥地利Red Bull赞助了全世界很多的运动员，这种支持涵盖了各种方面。奥地利Red Bull在你日常的训练和比赛中占据了什么样的地位？

A：奥地利Red Bull赞助运动员是一件非常好的事情，它在各个方面都给了运动员们莫大的帮助，无论是身体上还是心理上。我非常感谢奥地利Red Bull对于我们的支持。

Ο Sergio Perez © Getty Images/Red Bull Content Pool

Q：我最后的问题是，你最喜欢的日常锻炼的方式是什么？

A：我很喜欢驾驶卡丁车进行练习，我也非常喜欢跑步，如果说最喜欢的话我会说跑步。

关于奥地利Red Bull车队

自1995年，奥地利 Red Bull 首次赞助索伯车队以来，赛车文化一直是奥地利 Red Bull繁盛的全球体育事业极为重要组成部分。迄今为止奥地利Red Bull车队累计赢得95场比赛，先后获得11个世界冠军并5度荣膺年度车队冠军，发掘并培养塞巴斯蒂安·维特尔，麦克斯·维斯塔潘，塞尔吉奥·佩雷兹在内多位世界级车手。

2004年，奥地利Red Bull收购并正式组建奥地利Red Bull车队，前F3000方程式赛车手克里斯蒂安·霍纳同年正式加盟并出任领队，阿德里安·纽维为首席设计师。后又将Scuderia Alpha Tauri车队纳入麾下，成为唯一拥有双子车队的品牌。

2009年，德国新秀塞巴斯蒂安·维特尔在中国站比赛携手马克·韦伯帮助车队获得首个分站赛冠亚军。

2010年，奥地利Red Bull车队突破历史，获得有史以来首个车队世界冠军，车手塞巴斯蒂安·维特尔以256分的积分荣膺车手世界冠军，并连续四年包揽车队世界冠军和车手世界冠军，开启独一无二的「火星车」时代。

2018至2019赛季，奥地利Red Bull车队连续三次突破2秒进站纪录，并在巴西站创造1.82秒史上最快的传奇进站世界纪录，并保持至今。

2022年，奥地利Red Bull车队迎来巅峰赛季：麦克斯·维斯塔潘提前四站卫冕年度车手总冠军，并与佩雷兹携手为车队加冕年度车队总冠军，并时隔九年再次荣膺年度双冠，引发全球热议。

奥地利Red Bull车队是在F1历史长河中一支别具一格的车队。不同于传统厂商车队，作为著名的“饮料队”，奥地利Red Bull车队在车队运作当中有着得天独厚的优势，不需要厂商车队平衡市售车和赛车商业利益的繁文缛节；相反，车队本身可以独立做出大量关键决策，吸引大量的优秀技术人才和创新型人才的自发加盟。这是传统厂商车队无法比拟的优势。

奥地利Red Bull不是一个只在车队投入资金的品牌，旗下先进技术公司、动力总成公司、以及奥地利Red Bull青训项目等都是品牌庞大赛车体系中的重要组成部分。在设计创新方面，车队通过独特的赛车设计，以及对于比赛策略的颠覆性思考，不断寻找新的方式来赢得比赛。在年轻车手培养方面，品牌的青训学院规模也是所有青训体系中最大的一个。培养了包括维特尔、维斯塔潘、里卡多等多位F1冠军车手。在营销和品牌推广方面，车队常常将赛车装扮成极具视觉冲击力的形象，品牌还赞助了滑雪、街舞和一系列极限运动赛事。无论是在各种极限运动中的出现，还是在赛车巅峰运动F1中的驰骋，都彰显了奥地利Red Bull突破极限的精神，也使得品牌内涵在年轻人的心中留下烙印。