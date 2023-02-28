F1 的每一个新赛季都伴随着对即将到来战役的兴奋感，但我们认为 2023 年将把这高潮发挥到了极致。 以下是本季迎接史诗般战役的七个原因……

奥地利Red Bull车队自 2014 年以来首次双冠王卫冕

这是一次巨大的挑战。 自 2014 年以来，我们还没有以捍卫车手和车队冠军的身份进入F1新赛季。当时转向复杂的混合动力装置以及由此造成的棘手，导致车队的命运迅速下滑，防守也步履蹒跚。 这次不一样了。 我们拥有一个基本稳定的团队，RB19 是由极具主导力18 演变而来，我们现在有一个非常强大的车手阵容。 车队的竞争对手用了一年的时间来解决 F1 新时代可能给他们带来的任何问题，届时竞争将会更激烈，但这只会为即将到来的赛事增添更多趣味。

A Double Title To Defend © Getty Images

里卡多回来了

在离开车队四年之后，珀斯浪子丹尼尔·里卡多回到了奥地利Red Bull车队，这段时间有一些极佳的表现（他在 2021 年蒙扎赛事赢得光荣的胜利）和一些令人沮丧的低谷。“蜜獾”不仅是车库中一股积极的力量，也是 F1 中最有趣、真正优秀的车手之一，他还是一位经验丰富的 F1 活动家，他无与伦比的反馈将有助于推动 RB19 从仿真到任务报告汇整的发展。我们非常欢迎他归来。

Honey, He's Home! © Getty Images

美国风情

2023 年将是我们在美国举办最盛大的一年。 RB19 在纽约的发布（以及我们未来与Ford PU 合作的宣布）定下了基调，但我们在今年的三场美国比赛中再次升级，邀请车迷为迈阿密、奥斯汀及首役拉斯韦加斯设计定制的涂装 。我们迈阿密涂装设计的竞赛已经开始。 只需点击此处注册我们的独家忠诚度计划 The Paddock，下载模板即可尽情发挥创意。

Mark Your Mark © Oracle Red Bull Racing

好戏上场

今年的行程可能是迄今为止最大的，但即使有 23 站，世界各地仍有许多人没有机会近距离亲眼看到 F1 车手和赛车的工艺。 我们一直试图借由表演赛将 F1 的爆发力带到大家的面前，而在 2023 年，我们将再次这样做。 我们已经制定了一些壮观的执行计划，敬请期待，因为 F1 可能会来到您附近的城市、海滩或白雪皑皑的山峰。

Bringing The Noise Around The World © Getty Images

佩雷兹的第 250 场比赛

在 F1 的整个历史中，只有 10 位车手参加过 250 场或更多的比赛。 到 2023 年，佩雷兹将成为第 11 名成员，届时佩雷兹将开始他的第 250 场比赛，比赛地点会是 F1 最著名的赛点之一——蒙扎。 对于我们的墨西哥车手来说，这是一个巨大的里程碑，我们希望他能够在 La Pista Magica 以时尚的方式庆功。

Checo Is Set To Celebrate A Special Milestone © Getty Images

回家最好

每场比赛，我们都从看台获得了非常多的支持，但没有什么能比得上主场氛围。 从维斯塔潘在赞德沃特收获的广大粉丝制造的橙色烟雾墙到 Autódromo Hermanos Rodríguez 墨西哥人为 佩雷兹欢呼的沸腾场景，我们车手的主场比赛始终是赛季的亮点。 不过，在 2023 年，随着 维斯塔潘寻求荷兰大奖赛的三连胜，佩雷兹寻求在墨西哥第三次登上领奖台，以及车队第 10 次在奥地利本土比赛，并且这是自奥地利Red Bull创办人 Dietrich Mateschitz 去世以来的第一次。 这将会是一场悸动感性的一场赛事。

Heading Home © Getty Images

拉斯维加斯大奖赛

如果不提及拉斯维加斯，这份清单将是不完整的。 F1 自 1982 年以来首次重返“罪恶之城”，而且表现得非常时尚与高端。 我们将自 1985 年以来首次在周六比赛（是的，F1 并非总在周日比赛），我们将在传奇的大道上竞赛，而且我们将在拉斯维加斯耀眼的光芒下进行。 闪闪耀眼的灯光震慑全场，开始时间为晚上 10 点。 这可能是有史以来最耀眼、最华丽的娱乐圈大奖赛。 我们已经迫不及待了。

The Bulls Hit The Strip © Getty Images

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