F1 的每一个新赛季都伴随着对即将到来战役的兴奋感，但我们认为 2023 年将把这高潮发挥到了极致。 以下是本季迎接史诗般战役的七个原因……
奥地利Red Bull车队自 2014 年以来首次双冠王卫冕
这是一次巨大的挑战。 自 2014 年以来，我们还没有以捍卫车手和车队冠军的身份进入F1新赛季。当时转向复杂的混合动力装置以及由此造成的棘手，导致车队的命运迅速下滑，防守也步履蹒跚。 这次不一样了。 我们拥有一个基本稳定的团队，RB19 是由极具主导力18 演变而来，我们现在有一个非常强大的车手阵容。 车队的竞争对手用了一年的时间来解决 F1 新时代可能给他们带来的任何问题，届时竞争将会更激烈，但这只会为即将到来的赛事增添更多趣味。
里卡多回来了
在离开车队四年之后，珀斯浪子丹尼尔·里卡多回到了奥地利Red Bull车队，这段时间有一些极佳的表现（他在 2021 年蒙扎赛事赢得光荣的胜利）和一些令人沮丧的低谷。“蜜獾”不仅是车库中一股积极的力量，也是 F1 中最有趣、真正优秀的车手之一，他还是一位经验丰富的 F1 活动家，他无与伦比的反馈将有助于推动 RB19 从仿真到任务报告汇整的发展。我们非常欢迎他归来。
美国风情
2023 年将是我们在美国举办最盛大的一年。 RB19 在纽约的发布（以及我们未来与Ford PU 合作的宣布）定下了基调，但我们在今年的三场美国比赛中再次升级，邀请车迷为迈阿密、奥斯汀及首役拉斯韦加斯设计定制的涂装 。我们迈阿密涂装设计的竞赛已经开始。 只需点击此处注册我们的独家忠诚度计划 The Paddock，下载模板即可尽情发挥创意。
好戏上场
今年的行程可能是迄今为止最大的，但即使有 23 站，世界各地仍有许多人没有机会近距离亲眼看到 F1 车手和赛车的工艺。 我们一直试图借由表演赛将 F1 的爆发力带到大家的面前，而在 2023 年，我们将再次这样做。 我们已经制定了一些壮观的执行计划，敬请期待，因为 F1 可能会来到您附近的城市、海滩或白雪皑皑的山峰。
佩雷兹的第 250 场比赛
在 F1 的整个历史中，只有 10 位车手参加过 250 场或更多的比赛。 到 2023 年，佩雷兹将成为第 11 名成员，届时佩雷兹将开始他的第 250 场比赛，比赛地点会是 F1 最著名的赛点之一——蒙扎。 对于我们的墨西哥车手来说，这是一个巨大的里程碑，我们希望他能够在 La Pista Magica 以时尚的方式庆功。
回家最好
每场比赛，我们都从看台获得了非常多的支持，但没有什么能比得上主场氛围。 从维斯塔潘在赞德沃特收获的广大粉丝制造的橙色烟雾墙到 Autódromo Hermanos Rodríguez 墨西哥人为 佩雷兹欢呼的沸腾场景，我们车手的主场比赛始终是赛季的亮点。 不过，在 2023 年，随着 维斯塔潘寻求荷兰大奖赛的三连胜，佩雷兹寻求在墨西哥第三次登上领奖台，以及车队第 10 次在奥地利本土比赛，并且这是自奥地利Red Bull创办人 Dietrich Mateschitz 去世以来的第一次。 这将会是一场悸动感性的一场赛事。
拉斯维加斯大奖赛
如果不提及拉斯维加斯，这份清单将是不完整的。 F1 自 1982 年以来首次重返“罪恶之城”，而且表现得非常时尚与高端。 我们将自 1985 年以来首次在周六比赛（是的，F1 并非总在周日比赛），我们将在传奇的大道上竞赛，而且我们将在拉斯维加斯耀眼的光芒下进行。 闪闪耀眼的灯光震慑全场，开始时间为晚上 10 点。 这可能是有史以来最耀眼、最华丽的娱乐圈大奖赛。 我们已经迫不及待了。
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