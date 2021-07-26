俄罗斯卡车巨擘 KAMAZ 在丝路拉力大赛首次展现新款卡车涂装，而Red Bull KTM 厂队今年再次重回制霸之道。另外还有在最后1分钟的修正路线需要应付。

2021 丝路拉力大赛，随着方格旗在赛场上迎风飘扬时，此时，参赛车队正在回想这一场令他们永难忘怀的比赛历程。如果Team KAMAZ Master 车队在主场夺冠是可以预见的，那么他们在规划胜利之路时，有时也会非常不确定。

我们回顾了第 11 届丝路拉力大赛所经历的所有过程，并在尘埃落定之际提供了一些本赛事的关键纪实与大家分享……

路线修正

在西伯利亚城市鄂木斯克举行开幕仪式后，第 11 届丝路拉力大赛在接下来的两天均依计划进行。不过，当车队抵达蒙古边境，由于邻国疫情大流行的情况，比赛主办单位决定本拉力大赛不离开俄罗斯。实施了一项应急计划，决定拉力大赛留在俄罗斯境内举行，以另外3个额外赛段替代。

Sotnikov另一场精彩表现

重新安排的路线，意味着这场丝路拉力大赛最终成为俄罗斯卡车车手 KAMAZ Master 车队的主场比赛。2021 年达喀尔拉力大赛冠军车手Dmitry Sotnikov从第1赛段开始即由蓝色车队取得领先优势。

Sotnikov驾驶着外观焕然一新的 K5 Cab 参加比赛，他让重新设计的卡车首次亮相即有完美地表现，并接连在第1和第2赛段赢得比赛。第4赛段又取得了胜利，第2天他在终点冲线，拿下个人职涯在丝路拉力大赛第3座总冠军殊荣。

Team KAMAZ Master's new-look K5 Cab © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

拉力赛事一向是团队合作的运动

今年稍早，Sotnikov成为KAMAZ车队第7位不同车手，追随Vladimir Chagin和其他人的脚步，赢得达喀尔拉力大赛卡车类组的俄罗斯人。与他一起在沙特阿拉伯和西伯利亚取得最新胜利的还有副驾驶 Ruslan Akhadeev 及机械师 Ilgiz Akhmetzianov。 K5 Cab 的这3位车手在丝路全程也得到了 KAMAZ 车队队友 Anton Shibalov、Eduard Nikolaev 和 Ayrat Mardeev 的支持，他们也都在卡车比赛中获得前5名佳绩。

Sotnikov在鄂木斯克表示：我们设法证明车队的努力是得偿回报的，几个月来，每个人都非常努力地工作，不分昼夜。因此，这场胜利是属于我们整个车队，属于我们所有的车迷，属于帮忙打造这辆卡车的每个人。比赛期间没有出现任何技术问题。

Akhmadeev, Akhmetzianov, Chagin and Sotnikov at the finish line © Kin Marcin/Red Bull Content Pool 这场胜利是属于我们整个车队，属于我们所有的车迷，属于帮忙打造这辆卡车的每个人。 Dmitry Sotnikov

Walkner在西伯利亚蓄势待发

在摩托车比赛中，由Matthias Walkner代表 Red Bull KTM 厂队挥旗出征。 Walkner 的队友 Sam Sunderland 在 2019 年赢得丝路有史以来的第1场摩托车比赛，但因前不久受伤，意味着这位英国籍车手无法在俄罗斯捍卫自己的冠军头衔。2018 年达下拉力大赛的冠军Walkner这次能否为 KTM 拔得头筹呢？

拉力大赛稳定的起步，让Walkner在前两个赛段排名第4。到了第3个赛段，这位奥地利摩托车手迈出了一大步，并写下当天最快的时间，同时在总排名中取得领先。在剩下的两天比赛中，Walkner利用他所有的经验和比赛技巧坚守领先优势。最后，终于在俄罗斯赢得胜利，进而让他成为 2021 年 FIM 越野拉力世界锦标赛排名领先的地位。

Walkner 在终点线时表示：很遗憾，拉力赛必须缩短赛程，但主办单位做得很好，为我们提供了一个完整的比赛项目。在丝路大赛赢得著名的老虎奖杯感觉太棒了，我在这里赢得了冠军，我现在也在整个锦标赛取得优势。这真是目前最好的结果。

Matthias Walkner gets his hands on the Silk Way trophy © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

拿下第1个冠军赛段的胜利？再接再厉！

同样在摩托车比赛中取得成功的还有 GasGas 厂队车手Daniel Sanders。这位澳大利亚籍车手，在俄罗斯比赛的第2天，赢得其首次世界冠军赛段的胜利。Sander同时在第4和第5赛段也创下了最快的时间，进而延续他的整体战绩，终场拿下第4名，距离登上颁奖台仅差不到1分钟。

Daniel Sanders makes a splash in Siberia © Kin Marcin/Red Bull Content Pool 从这里开始，我的主要重点将放在改进我的导航技能上 Daniel Sanders

积分就是奖项

Walkner能否夺回他在 2015 年首次赢得FIM 越野拉力世界锦标赛的冠军宝座？Sanders会在他的第1个全赛季中登上颁奖台吗？6场冠军赛事，我们现在已经历了两场，从两次结果看来，可能性极高。

2021 FIM 跨界越野拉力世界锦标赛 (两站后的战绩)

Rider Bike Points 1. Matthias Walkner (AUT) KTM 57.5 2. Skyler Howes (USA) Husqvarna 36 3. Daniel Sanders (AUS) Gas Gas 32.5 4. Franco Caimi (ARG) Hero 32 5. Adrien Van Beveren (FRA) Yamaha 31

关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛 ，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！