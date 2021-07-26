俄罗斯卡车巨擘 KAMAZ 在丝路拉力大赛首次展现新款卡车涂装，而Red Bull KTM 厂队今年再次重回制霸之道。另外还有在最后1分钟的修正路线需要应付。

2021 丝路拉力大赛，随着方格旗在赛场上迎风飘扬时，此时，参赛车队正在回想这一场令他们永难忘怀的比赛历程。如果Team KAMAZ Master 车队在主场夺冠是可以预见的，那么他们在规划胜利之路时，有时也会非常不确定。
我们回顾了第 11 届丝路拉力大赛所经历的所有过程，并在尘埃落定之际提供了一些本赛事的关键纪实与大家分享……
路线修正
在西伯利亚城市鄂木斯克举行开幕仪式后，第 11 届丝路拉力大赛在接下来的两天均依计划进行。不过，当车队抵达蒙古边境，由于邻国疫情大流行的情况，比赛主办单位决定本拉力大赛不离开俄罗斯。实施了一项应急计划，决定拉力大赛留在俄罗斯境内举行，以另外3个额外赛段替代。
Sotnikov另一场精彩表现
重新安排的路线，意味着这场丝路拉力大赛最终成为俄罗斯卡车车手 KAMAZ Master 车队的主场比赛。2021 年达喀尔拉力大赛冠军车手Dmitry Sotnikov从第1赛段开始即由蓝色车队取得领先优势。
Sotnikov驾驶着外观焕然一新的 K5 Cab 参加比赛，他让重新设计的卡车首次亮相即有完美地表现，并接连在第1和第2赛段赢得比赛。第4赛段又取得了胜利，第2天他在终点冲线，拿下个人职涯在丝路拉力大赛第3座总冠军殊荣。
拉力赛事一向是团队合作的运动
今年稍早，Sotnikov成为KAMAZ车队第7位不同车手，追随Vladimir Chagin和其他人的脚步，赢得达喀尔拉力大赛卡车类组的俄罗斯人。与他一起在沙特阿拉伯和西伯利亚取得最新胜利的还有副驾驶 Ruslan Akhadeev 及机械师 Ilgiz Akhmetzianov。 K5 Cab 的这3位车手在丝路全程也得到了 KAMAZ 车队队友 Anton Shibalov、Eduard Nikolaev 和 Ayrat Mardeev 的支持，他们也都在卡车比赛中获得前5名佳绩。
Sotnikov在鄂木斯克表示：我们设法证明车队的努力是得偿回报的，几个月来，每个人都非常努力地工作，不分昼夜。因此，这场胜利是属于我们整个车队，属于我们所有的车迷，属于帮忙打造这辆卡车的每个人。比赛期间没有出现任何技术问题。
这场胜利是属于我们整个车队，属于我们所有的车迷，属于帮忙打造这辆卡车的每个人。
Walkner在西伯利亚蓄势待发
在摩托车比赛中，由Matthias Walkner代表 Red Bull KTM 厂队挥旗出征。 Walkner 的队友 Sam Sunderland 在 2019 年赢得丝路有史以来的第1场摩托车比赛，但因前不久受伤，意味着这位英国籍车手无法在俄罗斯捍卫自己的冠军头衔。2018 年达下拉力大赛的冠军Walkner这次能否为 KTM 拔得头筹呢？
拉力大赛稳定的起步，让Walkner在前两个赛段排名第4。到了第3个赛段，这位奥地利摩托车手迈出了一大步，并写下当天最快的时间，同时在总排名中取得领先。在剩下的两天比赛中，Walkner利用他所有的经验和比赛技巧坚守领先优势。最后，终于在俄罗斯赢得胜利，进而让他成为 2021 年 FIM 越野拉力世界锦标赛排名领先的地位。
Walkner 在终点线时表示：很遗憾，拉力赛必须缩短赛程，但主办单位做得很好，为我们提供了一个完整的比赛项目。在丝路大赛赢得著名的老虎奖杯感觉太棒了，我在这里赢得了冠军，我现在也在整个锦标赛取得优势。这真是目前最好的结果。
拿下第1个冠军赛段的胜利？再接再厉！
同样在摩托车比赛中取得成功的还有 GasGas 厂队车手Daniel Sanders。这位澳大利亚籍车手，在俄罗斯比赛的第2天，赢得其首次世界冠军赛段的胜利。Sander同时在第4和第5赛段也创下了最快的时间，进而延续他的整体战绩，终场拿下第4名，距离登上颁奖台仅差不到1分钟。
从这里开始，我的主要重点将放在改进我的导航技能上
积分就是奖项
Walkner能否夺回他在 2015 年首次赢得FIM 越野拉力世界锦标赛的冠军宝座？Sanders会在他的第1个全赛季中登上颁奖台吗？6场冠军赛事，我们现在已经历了两场，从两次结果看来，可能性极高。
2021 FIM 跨界越野拉力世界锦标赛 (两站后的战绩)
|Rider
|Bike
|Points
|1. Matthias Walkner (AUT)
|KTM
|57.5
|2. Skyler Howes (USA)
|Husqvarna
|36
|3. Daniel Sanders (AUS)
|Gas Gas
|32.5
|4. Franco Caimi (ARG)
|Hero
|32
|5. Adrien Van Beveren (FRA)
|Yamaha
|31
随时随地体验RedBull.com的精彩内容，欢迎点击下载Red Bull TV iPhone和安卓平台的手机应用程序。
关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！