来自丹麦的Simon Andreassen重返捷克站赛道，这是他在2020年World Cup夺冠的幸运地，让他从小以来的梦想成真。

经过在德国Albstadt举办的开幕战后，来自丹麦的Simon Andreassen 将希望放在第二轮的捷克站，希望取得更好成绩。

Simon Andreassen 直言，今年赛季没有一场比赛是容易的，即使去年在捷克赢下冠军，今年重回捷克想赢下比赛，并非易事。

Simon Andreassen Cannondale Factory Racing © Jean-pierre Jacobs

2020年的冠军回忆

Andreassen在2020年捷克站留下深刻回忆，当时在最后一圈设法超越法国选手Maxime Marotte，最后以较相对舒适的优势取胜。

西蒙·安德里亚森（Simon Andreassen）赢得首个UCI越野世界杯冠军的赛后采访

Andreassen 刚开赛的排位在第四排，过程中他超越许多好手，能够在最后取得冠军，证明绝非幸运。

我之所以成为自行车选手，是因为从小我就对自行车产生热爱，过程一直都乐在其中 Simon Andreassen

新团队、新动力

Andreassen 今年转队到Cannondale Factory车队发展，对Andreassen来说，向世界证明自己很重要，但也要向新团队的管理层证明，他是拥有最佳表现的车手。除此之外，夏季奥运到来，他希望能够代表国家前往参与。

Andreassen 承认赛季初期的状况并非100％，因为今年赛季一路进行至九月份，热机过早很有可能导致后继乏力。

“今年的赛季时间长，给了我极大的动力。”Andreassen 如此表示。

Andreassen finished 25th at the race in Albstadt last Sunday © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Andreassen 的经历

对Andreassen而言，每天都能骑越野登山车感到荣幸、愉快。

Andreassen表示，对自行车的巨大热情，来自于小时候的积极投入，而且过程一直都乐在其中，即使我不是职业选手，每天也都会去骑自行车，当然成为职业选手要面临到艰苦训练，但我感到非常棒。

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绝美的环境，动人心魄的骑行

在2011年时，Andreassen 参加青少年比赛，并获得冠军殊荣。除了越野登山车外，Andreassen 也开始跨足越野公路车，并且在比赛中展现良好能力。

Andreassen 在2014年和2015年赢得了青少年越野登山车的世锦赛冠军，同时于2015年获得了青少年越野公路车的世界冠军。

Simon Andreassen Cannondale Factory Racing © Jean-pierre Jacobs

成功并非保证

在青少年时期取得成功，不过当Andreassen进入U23层级时，他一开始以为能把胜利延续下来，然而事实并非如此，因此这些年对他是个挑战，所以他也为了职业生涯付出了更多努力。

“目前是我职业生涯是最艰难的时期，因为我发现自己处于一个新的形势，有非常多优秀的运动员参加赛事，竞争力更强大。”

Simon Andreassen © Michele Mondini

这并不是说Andreassen在U23级别失败，他也曾在2017年的Vallnord赢得U23的World Cup单站冠军，也有多次拿下单站亚军或是季军的表现，2020年是他首度参与菁英男子组的比赛，在捷克站取得优胜。

最好的幸运地

现在，Andreassen 感到很高兴，因为他在自行车找到乐趣及对比赛专注的甜蜜点。

Andreassen 认为并不是发现某种神奇感觉，而是这一切是个持续的过程，现在已经完全意识到，该如何扮演职业车手的角色。

Simon Andreassens Cannondale Scalpel für die Saison 2021 © Bartek Woliński

Andreassen 补充指出，最好的运动员是能够在乐趣和专注之间，取得完美平衡。如果想创造良好结果，就不可能只专注于其中一种元素。

Andreassen 直言，许多车迷在青少年时期就开始关注我，车迷持续不断关注我的表现，胜利无疑是最佳的回报。我在去年的捷克站已经证明自已，这也帮助我在未来职业生涯，有更好的发挥。

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