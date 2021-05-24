Simon Andreassen, the big Danish hope in cross-country mountain bike
© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool
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美梦成真的Simon Andreassen

来自丹麦的Simon Andreassen重返捷克站赛道，这是他在2020年World Cup夺冠的幸运地，让他从小以来的梦想成真。
作者 Camilla Henriksen
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Simon Andreassen

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经过在德国Albstadt举办的开幕战后，来自丹麦的Simon Andreassen 将希望放在第二轮的捷克站，希望取得更好成绩。
Simon Andreassen 直言，今年赛季没有一场比赛是容易的，即使去年在捷克赢下冠军，今年重回捷克想赢下比赛，并非易事。
Simon Andreassen Cannondale Factory Racing
Simon Andreassen Cannondale Factory Racing
© Jean-pierre Jacobs

2020年的冠军回忆

Andreassen在2020年捷克站留下深刻回忆，当时在最后一圈设法超越法国选手Maxime Marotte，最后以较相对舒适的优势取胜。
bike · 2 分钟
西蒙·安德里亚森（Simon Andreassen）赢得首个UCI越野世界杯冠军的赛后采访
Andreassen 刚开赛的排位在第四排，过程中他超越许多好手，能够在最后取得冠军，证明绝非幸运。
我之所以成为自行车选手，是因为从小我就对自行车产生热爱，过程一直都乐在其中
Simon Andreassen

新团队、新动力

Andreassen 今年转队到Cannondale Factory车队发展，对Andreassen来说，向世界证明自己很重要，但也要向新团队的管理层证明，他是拥有最佳表现的车手。除此之外，夏季奥运到来，他希望能够代表国家前往参与。
Andreassen 承认赛季初期的状况并非100％，因为今年赛季一路进行至九月份，热机过早很有可能导致后继乏力。
“今年的赛季时间长，给了我极大的动力。”Andreassen 如此表示。
Simon Andreassen performs at the UCI XCO World Cup men's race in Albstadt, Germany on May 9th, 2021.
Andreassen finished 25th at the race in Albstadt last Sunday
© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Andreassen 的经历

对Andreassen而言，每天都能骑越野登山车感到荣幸、愉快。
Andreassen表示，对自行车的巨大热情，来自于小时候的积极投入，而且过程一直都乐在其中，即使我不是职业选手，每天也都会去骑自行车，当然成为职业选手要面临到艰苦训练，但我感到非常棒。
了解更多Andreassen
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绝美的环境，动人心魄的骑行
在2011年时，Andreassen 参加青少年比赛，并获得冠军殊荣。除了越野登山车外，Andreassen 也开始跨足越野公路车，并且在比赛中展现良好能力。
Andreassen 在2014年和2015年赢得了青少年越野登山车的世锦赛冠军，同时于2015年获得了青少年越野公路车的世界冠军。
Simon Andreassen Cannondale Factory Racing
Simon Andreassen Cannondale Factory Racing
© Jean-pierre Jacobs

成功并非保证

在青少年时期取得成功，不过当Andreassen进入U23层级时，他一开始以为能把胜利延续下来，然而事实并非如此，因此这些年对他是个挑战，所以他也为了职业生涯付出了更多努力。
“目前是我职业生涯是最艰难的时期，因为我发现自己处于一个新的形势，有非常多优秀的运动员参加赛事，竞争力更强大。”
Danske Simon Andreassen er en af de helt store stjerner på mountainbike scenen!
Simon Andreassen
© Michele Mondini
这并不是说Andreassen在U23级别失败，他也曾在2017年的Vallnord赢得U23的World Cup单站冠军，也有多次拿下单站亚军或是季军的表现，2020年是他首度参与菁英男子组的比赛，在捷克站取得优胜。

最好的幸运地

现在，Andreassen 感到很高兴，因为他在自行车找到乐趣及对比赛专注的甜蜜点。
Andreassen 认为并不是发现某种神奇感觉，而是这一切是个持续的过程，现在已经完全意识到，该如何扮演职业车手的角色。
Simon Andreassens Cannondale Scalpel in Albstadt, 2021.
Simon Andreassens Cannondale Scalpel für die Saison 2021
© Bartek Woliński
Andreassen 补充指出，最好的运动员是能够在乐趣和专注之间，取得完美平衡。如果想创造良好结果，就不可能只专注于其中一种元素。
Andreassen 直言，许多车迷在青少年时期就开始关注我，车迷持续不断关注我的表现，胜利无疑是最佳的回报。我在去年的捷克站已经证明自已，这也帮助我在未来职业生涯，有更好的发挥。
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