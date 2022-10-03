佩雷兹在新加坡的胜利可能是他迄今为止最精彩的 F1 胜利。

自 2021 年初效力Oracle Red Bull Racing车队以来，这位墨西哥车手已成为都市赛道的大师，但即便如此，周日的新加坡大奖赛依旧值得大书特书，因为这场比赛意味着佩雷兹达到了新的高度。

周六排位赛，佩雷兹仅以 0.022 秒略逊一筹，排在勒克莱尔之后。星期日的正赛，尽管因为下雨推迟了发车时间，但在灯灭起跑后，佩雷兹就取得了出色的开局。他敏捷的穿过摩纳哥车手进入第一个弯道，然后在滨海湾赛道的灯光下度过一个漫长的夜晚。 这确实是一个漫长的夜晚。一场傍晚的暴风雨过后，比赛已经延迟了一个小时，竞赛在赛道上缓慢燃起热度，大部分时间赛道不够干燥，光头胎派不上用场，但也不够湿，无法充分发挥倍耐力中性胎的性能。

加上两回安全车和三个虚拟安全车时段，难怪比赛无法在分配的两小时时间内达到预定61 圈的距离。当时间一分一秒接近午夜时，佩雷兹在 59 圈后取得领先，最后冲线在方格旗的挥舞下赢得胜利的殊荣。

Pérez holte sich die Führung beim Start und blickte nicht zurück. © Getty Images/Red Bull Content Pool

这场胜利是佩雷兹F1 职业生涯的第四个分站赛冠军，也是他效力Red Bull Racing车队的第三场胜利——去年他在阿塞拜疆夺冠，今年稍早时候又在摩纳哥赢得胜利，加上如今的新加坡，这三场比赛都属街头赛道。这一结果让墨西哥车手成为受人崇敬的好伙伴；周日之前，上一位在同一赛季同时赢得摩纳哥和新加坡的车手是维特尔，他在 2011 年为Red Bull Racing赢得了这两处最受尊崇城市赛道的冠军宝座。

佩雷兹的队友维斯塔潘 带着以数学上来说，可能赢得他的第二座世界冠军的机会来到新加坡——荷兰车手需以超过勒克莱尔22 分的优势才能问鼎世界冠军。 然而，在一场艰难的排位赛中，他仅从第 8 位发车到第 7 名完赛，在剩下的 5 场比赛中，他的优势被削减到仍然安全的 104 分。

以下是佩雷兹在新加坡街头赛道度过漫长、疲惫和赢得胜利夜晚的关键纪实。

佩雷兹的胜利——“我最好的表现”

历经新加坡闷热潮湿的激烈比赛后，佩雷兹从他的 RB18 赛车上缓缓走了下来，这是可以理解的。然而，他的思路很清晰，他毫不犹豫地表示：这当然是我职业生涯中最好的表现。

“我掌控了全局，虽然暖胎非常困难。最后几圈非常激烈且惊险......我在车里并没有感觉到太多，但当我下车时，我感觉到了。

“我全速前进，我为今天的胜利付出了一切。”

佩雷兹在比赛时一次果决的超车——在第一弯道时超越了勒克莱尔——在他出色地应对后，成为赛道上的领跑者，这条赛道的一部分是湿透，而其他部分则完全干燥。 由于抓地力水平一直在变化，佩雷兹保持冷静，让勒克莱尔就在他的后视镜范围内，但当整个场地最终在倒数 23 圈改用干燥天气的光头胎时，他看起来仍然不稳定。

当比赛在第 39 圈安全车后重新开启时，勒克莱尔全力以赴，但佩雷兹也坚持保住了位置，在 10 圈后法拉利车手自己犯错，两人差距才被拉开。最终，佩雷兹以 7.595 秒的优势夺冠成功。尽管赛后收到了加罚5秒（作为安全车带领下的头车，佩雷兹离安全车距离超过了十个车身），但佩雷兹依旧拥有足够优势保住冠军。

Pérez setzte sich von Leclerc ab und fuhr zum Sieg. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Oracle Red Bull Racing车队负责人霍纳在赛后谈到佩雷兹时表示：“他始终掌控了全局。”

“他太酷了。他无法摆脱勒克莱尔的追击，但佩雷兹能够找到自己的节奏与速度。这对他来说是一个巨大的成就。那是世界级的表现，还承受着巨大的压力。”

佩雷兹的胜利是车队本赛季的第 13 场胜利，追平了 2013 年的单季纪录，而他的成功在新加坡引起了人们对统计数据的好奇；之前在这个城市举行的所有 12 场 F1 比赛中，都是由世界冠军赢得的，他们分别是——维特尔（五场胜利）、汉密尔顿（四场）、阿隆索（两场）和罗斯伯格（一场）分别赢得的。

维斯塔潘的连胜之路戛然而止

周五，维斯塔潘抵达新加坡庆祝他的 25 岁生日，但这个周末对他来说，并不够快乐。

排位赛让荷兰车手感到沮丧，因为他必须在Q3的最后一圈中止，因为赛车中缺少必要的燃料来进行赛后检查，而在一个超车机会稀少的赛道上，他在发车位的第八名很快变得更糟。由于起步较晚，在第一圈就跌至第 12 位。

Singapur verlief für Verstappen nicht nach Plan. © Getty Images/Red Bull Content Pool

最终维斯塔潘获得第七，以 104 分的领先优势备战接下来的日本站。 如果能在铃鹿之后，将领先优势扩大到 112 分，那么荷兰人就将提前锁定今年的世界冠军。

维斯塔潘赛后表示：从（排位赛）开始，你把自己放在这样的位置，它要么表现出色，你可以回到前排，要么像我们今天这样，非常令人沮丧。

“这比第八名要好，拥有这样一辆赛车以及我们在练习赛所展示的实力，这不是我来这里的目的。”

AlphaTauri车队排位赛的收获，正赛的痛苦

在加斯利 与 角田裕毅本赛季第三次进入前 10 名并且自 10 场比赛前的阿塞拜疆大奖赛以来，首次进入前 10 名之后，Scuderia AlphaTauri车队看来应该可以在新加坡获得稳固的积分了。

但不幸的是，终场只有加斯利能够在比赛当天转换（获得第 10 名的一分）。 在此同时，斯特罗尔（第六名）和维特尔（第八名）的双积分让阿斯顿马丁在车队积分榜上超越 AlphaTauri 进入第七位，AlphaTauri 降到第八位，与哈斯车队的 34 分排名相同。

Gasly startete und beendet das Rennen in den Top-10. © Getty Images/Red Bull Content Pool

周日只是加斯利在新加坡的第三场比赛，尽管这位法国车手已经是参加过 100 多场 F1 比赛的老手，在过去两年中，疫情大流行缩减了赛程，使得原本赛历上的比赛做出调整。

角田在新加坡的首场比赛，在第 36 圈的第 10 号弯终结了自己的比赛，当时他的成绩刚好在前 10 名之外。在上一场意大利和新加坡的比赛之间，这位日本车手已被确认，将为车队效力第三个赛季。

没能为阿隆索的里程碑庆祝

库宁349 场比赛的记录。 但对于阿隆索 或 Alpine车队来说几乎没有什么可庆祝的，他们在这个晚上造成西班牙车手和队友奥康的引擎出现故障，而迈凯伦则有诺里斯（第四名）和里卡多（本赛季最好的第五名）为车队获得了高分，超越Alpine 车队重新获得车队积分榜第四名的佳绩。

其他方面，维特尔在赛季末退役前的最后一次新加坡比赛中获得第八名，因为自 2008 年首次亮相以来，这位德国车手一直是本赛事中最优秀的车手，总共赢得了五次冠军，并且分别在 2011 年、2012 年和 2013 年三度代表Red Bull赢得胜利。

复古，热爱

F1一级方程式将在下周末继续进行，10 月 9 日举行日本大奖赛； 与新加坡一样，F1 巡回赛自 2019 年以来就没有到访过日本，但这就是赛道之间的相似之处。

新加坡是现代的F1赛事。一座大城市灯火耀眼照亮着赛道，处处富丽堂皇。 相比之下，铃鹿是本州岛乡村的一条老式赛场，建于 1960 年代，是本田公路车辆的试验场。在 F1 赛车中，几乎没有什么挑战可比得上它具有最小径流8 字形起伏过山车来得更大 - 更不用说如果你犯错了，混凝土墙可是会损坏你的汽车和你的自尊心。

铃鹿是维斯塔潘的F1 职业生涯起步的地方——在 2014 年翻开第一页的地方，这位年仅 17 岁的荷兰车手在他为车队首次亮相之前，在日本参加了他在日本的第一次自由练习赛 Scuderia Toro Rosso（现为 Scuderia AlphaTauri）赛季。 在过去的四次访问中，他在铃鹿站计登上三次颁奖台荣耀。

佩雷兹在 2011 年首次访问这项运动最具挑战性的赛道之一时就获得了积分，为索伯车队获得了第八名，而 2016-18 赛季的三次第七名，是他在九场比赛中取得了最好的成绩。Red Bull车队最近在日本的战绩差强人意——梅赛德斯在铃鹿的过去六场比赛中获胜——但车队在 2009-13 赛季的五年内，计在旭日之国赢得了四次的胜利，这都要归功于Vettel的优异表现。

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