佩雷兹在新加坡的胜利可能是他迄今为止最精彩的 F1 胜利。

自 2021 年初效力Oracle Red Bull Racing车队以来，这位墨西哥车手已成为都市赛道的大师，但即便如此，周日的新加坡大奖赛依旧值得大书特书，因为这场比赛意味着佩雷兹达到了新的高度。
周六排位赛，佩雷兹仅以 0.022 秒略逊一筹，排在勒克莱尔之后。星期日的正赛，尽管因为下雨推迟了发车时间，但在灯灭起跑后，佩雷兹就取得了出色的开局。他敏捷的穿过摩纳哥车手进入第一个弯道，然后在滨海湾赛道的灯光下度过一个漫长的夜晚。 这确实是一个漫长的夜晚。一场傍晚的暴风雨过后，比赛已经延迟了一个小时，竞赛在赛道上缓慢燃起热度，大部分时间赛道不够干燥，光头胎派不上用场，但也不够湿，无法充分发挥倍耐力中性胎的性能。
加上两回安全车和三个虚拟安全车时段，难怪比赛无法在分配的两小时时间内达到预定61 圈的距离。当时间一分一秒接近午夜时，佩雷兹在 59 圈后取得领先，最后冲线在方格旗的挥舞下赢得胜利的殊荣。
这场胜利是佩雷兹F1 职业生涯的第四个分站赛冠军，也是他效力Red Bull Racing车队的第三场胜利——去年他在阿塞拜疆夺冠，今年稍早时候又在摩纳哥赢得胜利，加上如今的新加坡，这三场比赛都属街头赛道。这一结果让墨西哥车手成为受人崇敬的好伙伴；周日之前，上一位在同一赛季同时赢得摩纳哥和新加坡的车手是维特尔，他在 2011 年为Red Bull Racing赢得了这两处最受尊崇城市赛道的冠军宝座。
佩雷兹的队友维斯塔潘 带着以数学上来说，可能赢得他的第二座世界冠军的机会来到新加坡——荷兰车手需以超过勒克莱尔22 分的优势才能问鼎世界冠军。 然而，在一场艰难的排位赛中，他仅从第 8 位发车到第 7 名完赛，在剩下的 5 场比赛中，他的优势被削减到仍然安全的 104 分。
以下是佩雷兹在新加坡街头赛道度过漫长、疲惫和赢得胜利夜晚的关键纪实。
佩雷兹的胜利——“我最好的表现”
历经新加坡闷热潮湿的激烈比赛后，佩雷兹从他的 RB18 赛车上缓缓走了下来，这是可以理解的。然而，他的思路很清晰，他毫不犹豫地表示：这当然是我职业生涯中最好的表现。
“我掌控了全局，虽然暖胎非常困难。最后几圈非常激烈且惊险......我在车里并没有感觉到太多，但当我下车时，我感觉到了。
“我全速前进，我为今天的胜利付出了一切。”
佩雷兹在比赛时一次果决的超车——在第一弯道时超越了勒克莱尔——在他出色地应对后，成为赛道上的领跑者，这条赛道的一部分是湿透，而其他部分则完全干燥。 由于抓地力水平一直在变化，佩雷兹保持冷静，让勒克莱尔就在他的后视镜范围内，但当整个场地最终在倒数 23 圈改用干燥天气的光头胎时，他看起来仍然不稳定。
当比赛在第 39 圈安全车后重新开启时，勒克莱尔全力以赴，但佩雷兹也坚持保住了位置，在 10 圈后法拉利车手自己犯错，两人差距才被拉开。最终，佩雷兹以 7.595 秒的优势夺冠成功。尽管赛后收到了加罚5秒（作为安全车带领下的头车，佩雷兹离安全车距离超过了十个车身），但佩雷兹依旧拥有足够优势保住冠军。
Oracle Red Bull Racing车队负责人霍纳在赛后谈到佩雷兹时表示：“他始终掌控了全局。”
“他太酷了。他无法摆脱勒克莱尔的追击，但佩雷兹能够找到自己的节奏与速度。这对他来说是一个巨大的成就。那是世界级的表现，还承受着巨大的压力。”
佩雷兹的胜利是车队本赛季的第 13 场胜利，追平了 2013 年的单季纪录，而他的成功在新加坡引起了人们对统计数据的好奇；之前在这个城市举行的所有 12 场 F1 比赛中，都是由世界冠军赢得的，他们分别是——维特尔（五场胜利）、汉密尔顿（四场）、阿隆索（两场）和罗斯伯格（一场）分别赢得的。
维斯塔潘的连胜之路戛然而止
周五，维斯塔潘抵达新加坡庆祝他的 25 岁生日，但这个周末对他来说，并不够快乐。
排位赛让荷兰车手感到沮丧，因为他必须在Q3的最后一圈中止，因为赛车中缺少必要的燃料来进行赛后检查，而在一个超车机会稀少的赛道上，他在发车位的第八名很快变得更糟。由于起步较晚，在第一圈就跌至第 12 位。
最终维斯塔潘获得第七，以 104 分的领先优势备战接下来的日本站。 如果能在铃鹿之后，将领先优势扩大到 112 分，那么荷兰人就将提前锁定今年的世界冠军。
维斯塔潘赛后表示：从（排位赛）开始，你把自己放在这样的位置，它要么表现出色，你可以回到前排，要么像我们今天这样，非常令人沮丧。
“这比第八名要好，拥有这样一辆赛车以及我们在练习赛所展示的实力，这不是我来这里的目的。”
AlphaTauri车队排位赛的收获，正赛的痛苦
在加斯利 与 角田裕毅本赛季第三次进入前 10 名并且自 10 场比赛前的阿塞拜疆大奖赛以来，首次进入前 10 名之后，Scuderia AlphaTauri车队看来应该可以在新加坡获得稳固的积分了。
但不幸的是，终场只有加斯利能够在比赛当天转换（获得第 10 名的一分）。 在此同时，斯特罗尔（第六名）和维特尔（第八名）的双积分让阿斯顿马丁在车队积分榜上超越 AlphaTauri 进入第七位，AlphaTauri 降到第八位，与哈斯车队的 34 分排名相同。
周日只是加斯利在新加坡的第三场比赛，尽管这位法国车手已经是参加过 100 多场 F1 比赛的老手，在过去两年中，疫情大流行缩减了赛程，使得原本赛历上的比赛做出调整。
角田在新加坡的首场比赛，在第 36 圈的第 10 号弯终结了自己的比赛，当时他的成绩刚好在前 10 名之外。在上一场意大利和新加坡的比赛之间，这位日本车手已被确认，将为车队效力第三个赛季。
没能为阿隆索的里程碑庆祝
库宁349 场比赛的记录。 但对于阿隆索 或 Alpine车队来说几乎没有什么可庆祝的，他们在这个晚上造成西班牙车手和队友奥康的引擎出现故障，而迈凯伦则有诺里斯（第四名）和里卡多（本赛季最好的第五名）为车队获得了高分，超越Alpine 车队重新获得车队积分榜第四名的佳绩。
其他方面，维特尔在赛季末退役前的最后一次新加坡比赛中获得第八名，因为自 2008 年首次亮相以来，这位德国车手一直是本赛事中最优秀的车手，总共赢得了五次冠军，并且分别在 2011 年、2012 年和 2013 年三度代表Red Bull赢得胜利。
复古，热爱
F1一级方程式将在下周末继续进行，10 月 9 日举行日本大奖赛； 与新加坡一样，F1 巡回赛自 2019 年以来就没有到访过日本，但这就是赛道之间的相似之处。
新加坡是现代的F1赛事。一座大城市灯火耀眼照亮着赛道，处处富丽堂皇。 相比之下，铃鹿是本州岛乡村的一条老式赛场，建于 1960 年代，是本田公路车辆的试验场。在 F1 赛车中，几乎没有什么挑战可比得上它具有最小径流8 字形起伏过山车来得更大 - 更不用说如果你犯错了，混凝土墙可是会损坏你的汽车和你的自尊心。
铃鹿是维斯塔潘的F1 职业生涯起步的地方——在 2014 年翻开第一页的地方，这位年仅 17 岁的荷兰车手在他为车队首次亮相之前，在日本参加了他在日本的第一次自由练习赛 Scuderia Toro Rosso（现为 Scuderia AlphaTauri）赛季。 在过去的四次访问中，他在铃鹿站计登上三次颁奖台荣耀。
佩雷兹在 2011 年首次访问这项运动最具挑战性的赛道之一时就获得了积分，为索伯车队获得了第八名，而 2016-18 赛季的三次第七名，是他在九场比赛中取得了最好的成绩。Red Bull车队最近在日本的战绩差强人意——梅赛德斯在铃鹿的过去六场比赛中获胜——但车队在 2009-13 赛季的五年内，计在旭日之国赢得了四次的胜利，这都要归功于Vettel的优异表现。
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