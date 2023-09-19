1. 新加坡——74

在新加坡大奖赛的夜空下，奥地利Red Bull 车队在一级方程式赛车中保持了15 场不败的记录戛然而止，法拉利车队的卡洛斯·塞恩斯从杆位发车夺得职涯第二座F1 的胜利。对于带着创纪录十连胜来到新加坡的麦克斯·维斯塔潘来说，这是一个艰难的周末，这位卫冕世界冠军从第11 位发车，最终排名第五，而他的队友佩雷兹则从第13 位出发，冲线排名第八。

2023年是F1世界锦标赛的第74个赛季

2. 六张新加坡大奖赛精彩照片合集

Verstappen pushed the limits, but the RB19 never found its sweet spot © Getty Images/Red Bull Content Pool Pérez was always in traffic as he battled for a top-10 result © Getty Images/Red Bull Content Pool Pérez wore a special helmet to mark his 250th F1 start © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen was left down in 11th after a frustrating qualifying © Getty Images/Red Bull Content Pool Lawson put in an outstanding late lap to squeak into Q3 © Getty Images/Red Bull Content Pool Speed cleaners: Max and Checo did their bit to keep Singapore spotless © Getty Images/Red Bull Content Pool

3. 缺乏抓地力导致连胜中止

Verstappen's late charge after his pit stop saw him climb to fifth © Getty Images/Red Bull Content Pool

维斯塔潘有预感，新加坡赛道——这是他职业生涯每个赛季在赛程上，唯一他从未获胜过的赛道——对于一辆本赛季14 场比赛都未尝败绩的赛车来说，将是一次棘手的考验。当他在周五的练习赛中努力获得第八名时，这种预感证明颇具先见之明，在滨海湾周围崎岖不平、曲折的街道赛道上，RB19 无法提供车手们梦寐以求的抓地力。

周六排位赛的情况更糟，这位两届卫冕世界冠军车手在排位2惨遭淘汰，陷入了第11名的泥潭。他解释表示：”汽车在刹车区严重触底，每次我想用力刹车时，我的前轮就会出状况。“

维斯塔潘在比赛中运气不佳。他开始使用最坚硬的倍耐力复合轮胎，以便拉长第一次进站时间，并在冲向终点时可使用更新的轮胎。尽管如此，这个计划在第 20 圈时还是落空了，因为Logan Sargeant (威廉姆斯车队) 发生撞车事故，安全车出动，其他车手趁机陆续进站。

这位荷兰车手最终在62 圈中的第40 圈进站，并以中性胎重新进入第15 名，瞬间情势迅速转变，让他在最后几圈冲至第五位， 法拉利车手勒克莱尔终场仅以十分之二秒的微弱领先优势力压维斯塔潘，拿下第四名。

佩雷兹在经历艰难的排位赛后也回到了前十名，但与12 个月前他在新加坡从杆位上大获全胜并每圈都居领先之势相比，本站第八名的成绩相当不理想。

墨西哥车手与 维斯塔潘一样使用硬胎起步，但并没有像他的队友那样早早取得进展，在激烈的稍早战役中多次与麦克拉伦车队的 Oscar Piastri缠斗激烈、名次此起彼落。

他在第 39 圈进站，从第九位开始换上中性胎，并以相同的位置开始最后一圈。当梅赛德斯车手拉塞尔在与Piastri的队友兰多·诺里斯争夺第二名时发生事故，趁此他又晋升一个名次，后者追平了职业生涯最好成绩，拿下第二名的殊荣。

4. 劳森在夜光下表现出色

Lawson scored his first points in just his third Grand Prix © Getty Images/Red Bull Content Pool

劳森在他的第三次F1 首发中大放异彩，这位Scuderia AlphaTauri 车队的替补车手，冲线获得第九名，这是车队本赛季迄今为止的最佳成绩，证明了他在未来将获得更稳定的角色。

劳森首次造访新加坡，在周六的比赛中扮演要角，在以千分之七秒的优势击败维斯塔潘后，排位赛拿下第10 名。在炎热和潮湿的艰难赛道上， 劳森展示实力并逐渐发挥战力，在代表里卡多时获得两分，后者在荷兰大奖赛因练习赛时左手骨折后连续第三场缺席比赛。

队友角田裕毅两周前在义大利发车时，他的赛车就发生故障，他又度过了一个不幸的周末。这位日本车手在排位赛第14 号弯冲出赛道后，正赛自第15 名出发，在第一圈的同一地点退赛，原因是他在进弯时与佩雷兹发生冲突后右后轮爆胎。

5. 我们需要了解的数字

250: 佩雷兹的第250 场F1 比赛使他成为F1史上仅有的11 名实现这一里程碑的车手之一，而佩雷兹现在距离超越意大利车手Jarno Trulli进入前十名，仅差三场比赛。

6. 围场的话语

7. 重要的统计数据

车手积分榜前5名

Position Driver Team Points Gap 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 374 - 2 Sergio Pérez Oracle Red Bull Racing 223 -151 3 Lewis Hamilton Mercedes 180 -194 4 Fernando Alonso Aston Martin 170 -204 5 Carlos Sainz Ferrari 142 -232

车队积分榜前5名

Position Team Points Gap 1 Oracle Red Bull Racing 597 - 2 Mercedes 289 -308 3 Ferrari 265 -332 4 Aston Martin 217 -380 5 McLaren 139 -458

8. 赛道之外

F1 关注的是现在和未来，但有时反思迄今为止的旅程是件好事……

加入主持人 David Alorka， 以及 维斯塔潘、佩雷兹、霍纳和其他奥地利 Red Bull车队内部人士和熟悉的面孔（嗨，维特尔！）一起回顾车队在F1一级方程式赛季中创造历史的开端。

8 分钟 2023 So Far Join us and David Alorka as we look back out our incredible start to this Formula One season so far

9. 下一站的地点，我们需要知道什么？

第 16轮（日本），9 月22 至 24日

赛道名称/地点： 铃鹿国际赛车场/日本

长度/圈数： 5.807公里，53圈

举办/首次亮相大奖赛： 32次/1987年

最成功的车手： 迈克尔·舒马赫（六胜）

最成功的车队： 法拉利、麦克拉伦（各七胜）

2022 年领奖台： 第一名：佩雷兹（奥地利Red Bull车队）、第二名：勒克莱尔(法拉利车队)、第三名：塞恩斯(法拉利车队)

10.奥地利 Red Bull赛车运动的广阔世界

Miguel Oliveira in MotoGP™ action at the Red Bull Ring in Austria © Joerg Mitter/Red Bull Ring

“性格塑造”准确地描述了Miguel Oliveira迄今为止的状态， 这位葡萄牙 MotoGP 明星本赛季经历了一段艰难的旅程，这是他第一次代表Aprilia车队参加世界锦标赛的顶级赛事。

这位五座 MotoGP 比赛分站冠军本赛季的运气非常糟糕。在之前的大奖赛中，他被劲敌车手淘汰后，曾两次因伤缺席比赛，但这位亲切善良的 28 岁车手是这项运动中最深思熟虑、最务实的车手之一。 2023 年，他还面临着一项新挑战——为人父母——让他在骑摩托时保持高度警惕。

欢迎与Oliveira一起在奥地利Red Bull环道参加周末比赛，他在这里谈论了自己的 MotoGP 之路、平衡父亲职责和骑行的挑战，以及在家乡比赛时克服成为葡萄牙同胞英雄的压力。

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