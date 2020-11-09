欢迎来到Red Bull Romaniacs越野拉力赛

Red Bull Romaniacs已开启第17届的新纪元，一向以其壮观的艰困耐力地形及令人叹为观止的戏剧化比赛过程闻名遐迩。 Red Bull Romaniacs堪称地表上最艰难的耐力拉力赛。在5天的比赛行程中，幅员涵盖600公里的比赛，将竞争对手的毅力与爆发力推向了极限。 来自世界各地的竞争者今年前进锡比乌参赛，号称是“极度疯狂”的赛事，本文中，让我们看看Red Bull Romaniacs艰困耐力赛史上最令人永难忘怀的时刻。

四冲程的胜利

Andreas Lettenbichler and his BMW GX450 © Future7Media

近年来，二冲程耐力越野摩托车已成为Red Bull Romaniacs的标配，但四冲程在艰困耐力赛也具有重要的指标意义。 在Sherco厂车上，Graham Jarvis于2008年获得本赛事首次四冲程机车的胜利头衔。但是，来年，Andreas Lettenbichler即以BMW GX450的四冲程赢得胜利，其荣耀将永留大家的心中，因为BMW不久之后即停产该车款。 这是一次后无来者的胜利。

像水獭般狼狈

Wakeboarding at Red Bull Romaniacs 2013 © Future7Media

2010年当大雨倾盆而下，Red Bull Romaniacs赛事的难度又提升了一个等级。众所周知，比赛的开幕日即相当艰苦，导致金牌级的车手人数锐减。 Jarvis拿下开幕式的胜利，Chris Birch和Andreas Lettenbichler则分获2、3名，但落后领先者将近两个小时。 随着大雨直直落，Jarvis反成了此恶劣天气的受害者。 后因机械故障被迫退出比赛，这也为新西兰籍车手开创了契机，进而赢得一场非常难忘的胜利。

平衡的技巧

Graham Jarvis and Jonny Walker at Red Bull Romaniacs © Future7Media

2015年，Jonny Walker终场在Red Bull Romaniacs大奖赛中险胜，可谓是本赛事历年获胜差距最小的一次，在历经将近24小时的定时赛后，仅以130秒的成绩险胜。 在整整一周的时间里，Walker 与Graham Jarvis可谓缠斗激烈，几乎每天都在上演争夺领先位置的戏码。 比赛的最后50公尺，以黏土坑上方一组平衡木为其特色。 Walker首先到达，他试图牵着他的摩托车通过，但到头来仍陷入烂泥之中。 Jarvis赌上骑着摩托车穿越光滑的横梁，最后成功赢得当天的胜利，也几乎是整场比赛的胜利。 随着时间的流逝，Walker的整场优势渐渐削弱了，这是最令人紧张的时刻。 他从泥泞中终于挣扎了出来，勇往直前，越过了终点线，终场仅以几秒的优势赢得最后的胜利。

剑指颁奖台

Paul Bolton at Red Bull Romaniacs 2017 © Future7Media

历经十多年的努力，2017年，英国籍业余车手Paul Bolton终于皇天不负苦心人，登上Red Bull Romaniacs赛事颁奖台的荣耀。 之前的成绩虽然很接近了，但最终都失之交臂。这回终于一气呵成完成完美的一周，赢得期待已久艰困耐力赛登上颁奖台的殊荣。

顶尖拉力大师级车手

Cyril Despres is a Dakar Rally legend having won that race five times © Future7Media

Cyril Despres可谓是达喀尔拉力大赛的传奇人物之一，至今已赢得5座冠军殊荣， 他在Red Bull Romaniacs赛事亦有极优异的表现。 目前，他是全世界艰难耐力赛史上第2位最成功的车手，曾获得3场胜利。分别拿下Red Bull Romaniacs 赛事2004、2005及2007冠军的荣耀。

涉水而行

Reaching the goal is quite an achievement © Future7Media

这场赛事不仅以其难以置信的艰困地形着称，而且主办单位还经常增添其他稀奇古怪的障碍而闻名。 最值得回味的是2013年赛事结束的境况。 历经5天的残酷比赛，车手与终点线之间，是一段50公尺的水塘。 主办单位挖了一个深1公尺的大坑，此时，车手不得不以滑行方式通过池塘，当参赛车手试图“在水中行走”时，也发生了一些壮观的场面。 不过，鲜为人知的事实是，最后冠军得主Graham Jarvis确是选择绕小径而行的策略！