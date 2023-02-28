认识乌干达滑板团队 见识他们亲手打造的DIY滑板场

正如之前在Felipe Nunes那集提过：“滑板最正的一点是在于用心和意志力，而非以技巧来衡量一切。或许滑板一开始不需要技巧，但绝对要用心投入。”

从滑板中获益最多的人，往往是滑板意义对他们最深刻的那些人。我们都要探索好一段时间才能找到像本集主角 Gose Gerald 及乌干达滑板社团这样一群对滑板拥有无限热情的人。

我主要目标是宣扬滑板文化，这就是我的立场。 Gose Gerald

滑板令人觉得神奇的一点在于它能够随环璄因地而适，从巴西的大斜坡到日本高楼大厦密集的市区都可以成为滑板场。这一集就由拉脱维亚职业滑板选手兼人气王Madars Apse带Tyler Surrey一起去乌干达会见当地的滑板先锋，他们甚至一手一脚规划及建造自己独一无二的滑板公园，并开始创造属于自己的招式！

Madars Apse – Stalefish © Gaston Francisco Tyler Surrey – Backside Nosebluntslide © Gaston Francisco Madars Apse – Frontside 50-50 © Gaston Francisco Gose Gerald © Gaston Francisco Madars Apse – Noseblunt © Gaston Francisco Men at work © Gaston Francisco Gose Gerald – Lien Air © Gaston Francisco Calvin Muwonge – Indy Footplant © Gaston Francisco

一切源于乌干达滑板先锋 Gose Gerald于2005年在机缘巧合下接触到滑板文化。在那之前他从未见过滑板，也没在电视上看过滑板的样子。有一天，一个来自加拿大的非营利组织人员踩着滑板从他身边经过，Gerald看到后目瞪口呆——六年后他创立了乌干达滑板社团，之后加入的拍档更让他们决定借助外国捐款者的帮助，打造自己的滑板场。

我们必须“自己亲手”DIY，整体设计都出自当地人的手。 Gose Gerald

自此之后，他们的滑板公园激励许多人爱上滑板，乌干达滑板场疾速成长，滑板场和乌干达滑板社团也成为当地许多滑板手的另一个“家”。全世界并没有很多外国滑板手去过乌干达，但不代表乌干达滑板手没在世界掀起热潮。Tony Hawk还公开推崇他们不按常规的玩板方式可说是现今滑板文化最令人耳目一新及令人振奋的事。

他们有很多梦想，他们知道滑板会引领他们到达想要的境界。 Gose Gerald

Madars在乌干达时，发现当地滑板手正在自己打造的斜坡狂冲，及做一些叫不出名称的神奇招数，他也向乌干达滑板社团成员 Rashid Sserunjogi、Trevor Kanyike、Shanitah Blessings、Brian Bukenya、Isaiah Kamulegeya、Michael Kato 和 Peninah Beluka学到滑板带给他们的一切，也让他们看见前路及更清晰的希望。

滑板对他们来说是最好不过的机会，能让世界所有人看见他们。 Joseph Sserwada

用心和意志是整个滑板文化的引擎之心，这集《Skate Tales》是最好的例子。跟随我们一起持续探索滑板最草根的地方，见证世界各地的滑板手如何在弱势之地推展自己的滑板文化。

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