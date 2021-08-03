史上最成功的滑雪运动员之一Marcel Hirscher，现在将热情转向Red Bull Romaniacs艰困耐力赛的山峰上，为期5天的艰困耐力赛准备大展身手。

奥地利籍 Marcel Hirscher 于 2019 年退出高山滑雪运动，计获得 8 次世界杯冠军和 7 次世界锦标赛金牌，他将在本周 7 月 27 至 31 日，将他的滑雪板换成艰困耐力摩托车，蓄势待发 Red Bull Romaniacs this week from July 27–31赛事。

自从滑雪场退休后，Hirscher 将更多的注意力转向其他专注的项目，包括登山、山地自行车和与 Atomic 合作的运动服装品牌。

不过，也许这些激情中最主要的是赛车运动：Hirscher 是玩摩托车长大的，也是一位熟练的车手。 今年稍早，他还尝试了冰上越野拉力赛，并在 2019 年骑乘 KTM MotoGP™ 摩托车绕着Red Bull环道奔驰，让挤在奥地利 MotoGP™ 看台上的车迷们雀跃已。当他离开赛道时表示：“这是我做过最疯狂的事情。”

Marcel Hirscher - Foto © ASP Red Bull/Red Bull Content Pool

他向 The Red Bulletin表示：“MotoGP 车手是我心目中的运动英雄，摩托车越野赛、耐力赛和达喀尔拉力赛的车手也是如此，骑着这些摩托车挑战极限是一回事，但是近身缠斗冲向弯道的惊险历程则完全是另一回事。”

Marcel Hirscher im Sattel einer mächtigen MotoGP™-Maschine von KTM © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Hirscher 擅长越野骑行，并一直在努力训练以参加 Red Bull Romancs 的银级比赛，这是FIM 艰困耐力世界锦标赛新增的一部分。 他将与六次获得著名艰困耐力赛冠军老将Graham Jarvis骑过许多相同的赛段，并骑乘同样型式的车款。

在金级组别中，德国车手 Manuel Lettenbichler 来到罗马尼亚，准备挑战3连胜佳绩，他在 2020 年和 2019 年取得胜利。他的劲敌Billy Bolt也是本项世界锦标赛首轮比赛Abestone的冠军车手。届时同样骑乘Husqvarna 摩托车。

参加比赛的还有来自南非的前冠军 Wade Young 、英国籍车手 Jonny Walker，来自波兰的耐力越野冠军车手 Taddy Błażusiak 及来自美国的 Cody Webb 。

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2020 Red Bull Romaniacs艰困耐力赛精彩花絮

主办单位将Red Bull Romaniacs 称为“重装上阵的垂直疯狂赛”，这暗示了车手在罗马尼亚锡比乌及其周边地区，在1天的资格赛和4天的正赛中将会面临陡峭及具有挑战性的地形。赛段持续约 5 小时，但最长可达 8 小时，其中他们必须应付森林、深谷和陡峭的攀登，海拔高达 3,500米。 经过5天的骑行，最后一天的最后一个障碍，古斯特里塔山，几乎是严峻垂直的地形。

这项赛事还包括另一位冬季运动员、前职业单板滑雪运动员 Martin Freinademetz ，几年前，他邀请 Hirscher 骑车环游罗马尼亚，当时他还在参加比赛。但他没有成功，不过这个想法已深植心中，今年吸引了滑雪运动员共襄盛举。

The Red Bull Romaniacs course soars above 3,500 metres © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Gusterita Hill always delivers a sting in the tail on the final day © Robert Lynn/Future7Media In their element © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Ski champion Marcel Hirscher is racing in the tough Red Bull Romaniacs © Red Bull Content Pool Red Bull Romaniacs © Jonty Edmonds/Future7Media Don't be scared of getting wet © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool Ready to race © Future 7 Media/KTM You need a helicopter or Hard Enduro bike to reach the highest passes © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Getting into it at the prologue © Future7Media

Freinademetz表示，这是他第一次来这里，他将直接进入银级，这绝对不容易。 我们通常建议最好谨慎行事，参加比之前比赛低一个级别的项目，这样你就可以了解这项赛事。但我认为他会做得很好。他身为职业运动员已经 20 年了，所以 我们知道他的体能状态非常好，他也非常认真专注这件事。你可以从他的影片中看到他对摩托车有很好的感觉，他和[达喀尔冠军]Matthias Walkner 是好朋友——他们经常一起训练。但这是Red Bull Romaniacs赛事，绝对是一个热闹非凡又紧张刺激的对抗。

因为额外增加了一个达喀尔拉力赛马拉松式的赛段（两天相加），今年将比以往任何时候都更加艰难，参赛车手必须在星空下露营，并且在没有外力帮助的情况下自己维修参赛的摩托车。

Freinademetz 补充道：“至少 Hirscher 周围的战友都熟悉，来自瑞士世界杯滑雪选手 Justin Murisier，他也参加同一级别的比赛。 “像 Marcel Hirscher、Justin Murisier 或 Luc Alphand 这些高山滑雪者在选择正确路线和快速前进方面都非常有眼光，这很重要。在单板滑雪中，擅长快速项目的运动员也擅长在摩托车赛事选择赛道。在艰困耐力赛中，更多的是耐力与技术，因此强健的体魄同样非常重要。”

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