史上最成功的滑雪运动员之一Marcel Hirscher，现在将热情转向Red Bull Romaniacs艰困耐力赛的山峰上，为期5天的艰困耐力赛准备大展身手。

奥地利籍 Marcel Hirscher 于 2019 年退出高山滑雪运动，计获得 8 次世界杯冠军和 7 次世界锦标赛金牌，他将在本周 7 月 27 至 31 日，将他的滑雪板换成艰困耐力摩托车，蓄势待发 Red Bull Romaniacs this week from July 27–31赛事。
自从滑雪场退休后，Hirscher 将更多的注意力转向其他专注的项目，包括登山、山地自行车和与 Atomic 合作的运动服装品牌。
不过，也许这些激情中最主要的是赛车运动：Hirscher 是玩摩托车长大的，也是一位熟练的车手。 今年稍早，他还尝试了冰上越野拉力赛，并在 2019 年骑乘 KTM MotoGP™ 摩托车绕着Red Bull环道奔驰，让挤在奥地利 MotoGP™ 看台上的车迷们雀跃已。当他离开赛道时表示：“这是我做过最疯狂的事情。”
他向 The Red Bulletin表示：“MotoGP 车手是我心目中的运动英雄，摩托车越野赛、耐力赛和达喀尔拉力赛的车手也是如此，骑着这些摩托车挑战极限是一回事，但是近身缠斗冲向弯道的惊险历程则完全是另一回事。”
Hirscher 擅长越野骑行，并一直在努力训练以参加 Red Bull Romancs 的银级比赛，这是FIM 艰困耐力世界锦标赛新增的一部分。 他将与六次获得著名艰困耐力赛冠军老将Graham Jarvis骑过许多相同的赛段，并骑乘同样型式的车款。
在金级组别中，德国车手 Manuel Lettenbichler 来到罗马尼亚，准备挑战3连胜佳绩，他在 2020 年和 2019 年取得胜利。他的劲敌Billy Bolt也是本项世界锦标赛首轮比赛Abestone的冠军车手。届时同样骑乘Husqvarna 摩托车。
参加比赛的还有来自南非的前冠军 Wade Young 、英国籍车手 Jonny Walker，来自波兰的耐力越野冠军车手 Taddy Błażusiak 及来自美国的 Cody Webb 。
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2020 Red Bull Romaniacs艰困耐力赛精彩花絮
主办单位将Red Bull Romaniacs 称为“重装上阵的垂直疯狂赛”，这暗示了车手在罗马尼亚锡比乌及其周边地区，在1天的资格赛和4天的正赛中将会面临陡峭及具有挑战性的地形。赛段持续约 5 小时，但最长可达 8 小时，其中他们必须应付森林、深谷和陡峭的攀登，海拔高达 3,500米。 经过5天的骑行，最后一天的最后一个障碍，古斯特里塔山，几乎是严峻垂直的地形。
这项赛事还包括另一位冬季运动员、前职业单板滑雪运动员 Martin Freinademetz ，几年前，他邀请 Hirscher 骑车环游罗马尼亚，当时他还在参加比赛。但他没有成功，不过这个想法已深植心中，今年吸引了滑雪运动员共襄盛举。
Freinademetz表示，这是他第一次来这里，他将直接进入银级，这绝对不容易。 我们通常建议最好谨慎行事，参加比之前比赛低一个级别的项目，这样你就可以了解这项赛事。但我认为他会做得很好。他身为职业运动员已经 20 年了，所以 我们知道他的体能状态非常好，他也非常认真专注这件事。你可以从他的影片中看到他对摩托车有很好的感觉，他和[达喀尔冠军]Matthias Walkner 是好朋友——他们经常一起训练。但这是Red Bull Romaniacs赛事，绝对是一个热闹非凡又紧张刺激的对抗。
因为额外增加了一个达喀尔拉力赛马拉松式的赛段（两天相加），今年将比以往任何时候都更加艰难，参赛车手必须在星空下露营，并且在没有外力帮助的情况下自己维修参赛的摩托车。
Freinademetz 补充道：“至少 Hirscher 周围的战友都熟悉，来自瑞士世界杯滑雪选手 Justin Murisier，他也参加同一级别的比赛。 “像 Marcel Hirscher、Justin Murisier 或 Luc Alphand 这些高山滑雪者在选择正确路线和快速前进方面都非常有眼光，这很重要。在单板滑雪中，擅长快速项目的运动员也擅长在摩托车赛事选择赛道。在艰困耐力赛中，更多的是耐力与技术，因此强健的体魄同样非常重要。”
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