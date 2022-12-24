奥地利Red Bull雪地冲锋赛完美落幕 大神小白齐齐感受滑雪魅力

24岁的曲亮获得了单板滑雪的冠军。拥有7年雪龄的他曾经是名专业运动员，如今从事的也是滑雪相关的工作。2015年，在朋友的推荐下，他第一次接触了滑雪，并就此爱上了这项运动。虽然已经退役告别专业运动员的生活，但他仍旧想不断精进自己的滑雪技术，于是几乎整年都在滑雪。“尝试新动作的时候，一开始不熟悉肯定是害怕多一些，但是等熟练了之后，这其中的快乐是无限的，”曲亮兴奋的表示，“滑雪最吸引我的，是那份自由的感觉，那种放空的感觉是滑雪最快乐的时候。”

2022奥地利Red Bull雪地冲锋赛 © 2022奥地利Red Bull雪地冲锋赛

双板冠军夏子棋刚刚进入大学，是一名大一学生。小时候4、5岁的时候，在父母的带领下，他第一次踏上了雪场。正式雪龄9年的他每年基本上都是一整个雪季在雪场。“在突破某个技术动作，练成某些动作、征服某些雪道都会让我特别兴奋。”显然，夏子棋热衷于滑雪过程中的极限挑战，而他也透露，滑雪让他最着迷的，是滑行时，人与板互相之间的作用力以及站在山顶时的那份绝美景色。当被问及比赛当天的感受时，他的赞美也毫不吝惜：“非常开心，今天的快乐是满级！”

2022 奥地利Red Bull雪地冲锋赛 © 奥地利Red Bull雪地冲锋赛

此次比赛，奥地利Red Bull 还邀请了不少专业滑手。作为唯一受邀的双板选手高尚，在今年退役前曾是国家队运动员。他最擅长的动作是double cork 1260。当日的比赛，让经历过各种大场面的高尚也感到相当新鲜和兴奋：”今天非常开心，和那么多滑手一起参加这个活动，特别兴奋。这种活动形式互动感、参与感很强，非常适合广大雪友去参加。“而回想起自己初次踏上雪场，高尚第一次滑雪就感觉特别刺激，心潮澎湃，感受到了滑雪这种极限运动带给人多巴胺。从滑雪小白到国家运动员，在高尚心目中，滑雪最快乐的时刻就是突破自己的极限，做出新的更高难度的动作的时候。他表示：“极限运动就是不断挑战自己，挑战人类的极限。”

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姚毅此前也是一名专业的运动员，不过他最早是一名武术运动员，2018年的时候转项到了滑雪。谈起第一次接触雪，已经滑了5年雪的他依旧难掩兴奋之情：“第一次接触单板滑雪在新西兰，雪道是有一定坡度的。单板滑雪那种速度感很有冲击力和渲染力，让人的精神有释放的感觉。”参加奥地利Red Bull雪地冲锋赛，姚毅同样乐在其中：“如果快乐是五级，我要给今天的比赛十级！双倍加分。”

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雪龄三年的卢利茹第一次接触滑雪始于疫情初期，当时她正好在崇礼待了很长时间，天时地利之下，她开始了滑雪。喜欢滑雪同样是因为滑雪的速度感，让人能够分泌很多多巴胺。同时，通过训练能够不断提高自己，看到自己的进步，也是利茹觉得滑雪令人着迷、自己能够一直坚持下来的原因。“挑战高难度的时候，我会兴奋多一些。不断挑战自己突破自己并且获得了一定的成就之后，会有一种发自内心的特别强烈的兴奋感。”同时，利茹也喜欢滑雪时的风景。她表示：“我也喜欢大自然和户外的感觉。滑雪能让我看到平时看不到的景观。

今天玩得挺开心的，大家一起把板子先放在那里，一起去拿的时候，感觉很兴奋！”

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除了滑雪高手们，这次参加奥地利Red Bull雪地冲锋赛的还有不少是滑雪“小白”。“考拉”臧科宇是一名上海理工大学的大四学生。正式滑雪，算上比赛当天是正正好好第第11天。不过看，比起普通的“小白”，臧科宇有8年的滑板基础。据他分析，单板滑雪的滑行姿态和滞空的感觉与滑板比较像，而自己也不会有初学者那份对滑雪速度的恐惧。而不同的地方在于 滑板脚和板是分开的 可以做一些翻板，而滑雪的话更多的是一些转体。“我接触滑雪第二天会了换刃之后，我就去了公园，玩一些飞包什么的。一些装置和滑板很像。这个挺吸引我的。

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今天来是第一次玩户外的滑雪，从山上下来很长一段雪道还是很舒服的，可以看到不同的风景，感觉很好！”

同样拥有滑板基础的还有“汤圆”赵圆圆。在他眼中，滑板和单板的区别在于重心。虽然单板滑雪和滑板的重心很相似，但是由于一个是在雪上一个在平地上，所以滑雪对于重心的要求更高，一点点的倾斜就会出问题。当天的比赛，赵圆圆经历了一系列心理变化：“还没上去的时候，还觉得没什么问题，但是真的上去之后看到那个坡，才发现那个坡度是看不到赛道的，要下去一点才能看到。当时心里挺懵的，就想着怎么去刹车。”不过，在比赛结束后，赵圆圆还是感受到了滑雪魅力：“今天能正常的滑几十秒的时候最开心。站在雪上只是单独的往前滑，很放松。”

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