别急着想要连续跳跃，先一步步练习

跳台跳跃 是多数单板滑雪新手想学习的第一招滑雪技巧，跳台跳跃 (Air) 停滞于空中让人印象深刻也看似有趣，此也是其他几种跳台技巧的基础，例如旋转或空翻等，这些 跳台滑雪 常使用的 滑雪技巧，与这些高级技巧相比，初学者可还有很长的路要走，千万别在练习时立刻想一个跳跃接着另一个跳跃。

初学者要如何在滑雪板上跳跃呢?

实际上在滑雪板上跳跃可能比你想象的要容易的多，毕竟将脚绑在滑雪板上，跳跃时 滑雪板 就会跟随着你。并不像滑板跳跃时需要一定的协调才能跳跃。

一步步学习跳台的跳跃重点

滑雪跳跃的拆解教学于许多滑雪特技中，跳跃是最容易拆解学习的，未来你也可将其他滑雪技巧拆解步骤，来帮助你使用这些热门的滑雪技巧。

当你学习跳台滑雪时，有些不错的影片可以启发你。看看 “The Art of Jump Building” 和 “Hippie Jump,” 于 Red Bull TV 平台上的两个令人兴奋的跳台滑雪影片。

Sean Neary © Brian Nevins/Red Bull Content Pool

保持你身体重心在对的位置

身体的位置与重心对于跳跃的平衡是非常重要的，应该要保持放松的站姿，让膝盖保持舒服地弯曲，头正视滑行前方，保持后背打直。重心应平均分配在前脚与后脚之间。可尝试让一手往前举起，另一手往后举起来确保自己重心在中间。前手应指向板头中心，后手则同理应指向板尾中心。这样的站姿可以帮助你平衡且让你的肩膀保持直线并与雪板平行。

记得在跳跃时也保持此身体位置与重心，假如肩膀一移动，雪板就会一起移动，假如重心后倾或前倾，则会失去平衡。

跳跃前保持中等稳定的速度直线前进

跳跃前留意自己能否保持中等稳定的速度直线前进，这会让你有更多调整姿势的机会，并跳跃时可以完全掌控自己，在接近跳跃时避免进行速度检查(Speed Checking)，因为这可能会使你失去平衡。

有些人可能觉得跳跃前保持中等速度会有点恐怖，不过带点速度总会让滑雪技巧更好做些。如果你接近跳跃点但速度太慢时，你可能会跳不起来。且假如降落在跳台降落点以外的地方时，你受伤的可能性会更高。但假如速度太快时，则同样会远离降落点与不易保持平衡。因此适当的中等速度是最好的，每个人习惯的速度并不同，会需要做一些实验来找到适合自己的速度，当你找到后，你跳跃时会感觉非常流畅。

单板入门

接近跳台顶的位置再跳跃

当你靠近跳台顶时，跳跃时可以取得更多的滞空时间。尝试比平常弯曲更多膝盖来准备跳跃，当你接近跳台顶时，请伸展双腿，直到你几乎处于站立姿势，这会使你的脚对跳台产生反作用力，就像在平地时跳跃那样，这个动作会将你带上空中。

滑雪跳跃后如何正确着陆

跳跃的感觉就像在飞翔，但不要因此分散注意力。当开始接近地面时，请倾斜雪板，是其与着陆点平行，这将帮助你平稳着陆。

降落时弯曲膝盖以吸收冲击力，并让动力带着你前进。向前行驶一段时间后，转向侧面来放慢速度。

许多初学者尝试着陆后就立刻转向停下来，这可能会与后面的滑行者与你撞上，因此让你的雪板自然的带离你离开跳台区，并且享受后面的滑行。

如何练习单板滑雪跳跃

看完以上步骤你可能很想立刻到跳台尝试跳跃，但在将所有步骤连贯之前，请先尝试分开执行每个步骤，先在平坦的地面进行这些步骤，帮助你熟悉跳跃技巧。

你可以先在没有跳台的情况下练习跳跃与着陆，等平地熟练后再到缓坡练习相同的动作，并着陆后滑行一点，再尝试跳跃与着陆。等到对自己的身体姿势与动作充满信心后，在进到地形公园尝试跳跃。

在地形公园进行滑雪跳跃

滑雪地形公园 (Snow Park) 会有不同的跳台，建议先从最小的跳台开始，练习一段时间后再尝试更大的跳台。第一次你可能会变成“跳过跳台”，而非在跳台上跳跃，这虽然会让你习惯在空中的感觉，但滞空时间并不会太久。因此请确保要接近跳台顶的位置再脚伸直跳跃。

初学者的跳台通常不会太小，且会较长，让初学者可以有较充足的前置时间与着陆时间，当你可以好好控制，保持每一次跳跃的稳定性时，你需要的前置时间与着陆时间也会逐渐减少，你对于跳台也将更加熟练！