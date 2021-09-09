上届Solo Q地区胜出者教路 《League of Legends》何如逆境反击

Red Bull Solo Q是世界级官方1v1英雄联盟锦标赛。去年比赛有80,000名参赛者争夺冠军。在本赛季，有超过35个国家/地区资格赛、全球在线资格赛，与全球玩家角逐世界决赛资格。

Red Bull Solo Q © Red Bull Taiwan

及早意识自己处于劣势

Red Bull Solo Q在没有junglers、mid-laners或roaming supports下对战，全靠自己争取胜利，在困境中到底应该all-in？Fall back？上届美国Qualifier胜出者及北美All-Stars代表Dark Wings说当你生命值至低点时，应该要尝试reset：「要尝试除去你的wave及recall，虽然可能会失去一点CS，但最少你有机会重回正轨，有机会再次取回那些CS。」

EUNE International Qualifier 2020胜出者及欧洲All-Stars代表Ravenno则说在危机中要将一切放慢：「Heal up、farm up，再找寻不同的机会。很多时玩家发现自己处于劣势时已经很迟，甚至太迟。我觉得玩家们可以开始玩得更进取，如果你看到有机会all-in成功的话。」

绝望也要保持冷静

Dark Wings补充说当比赛去到高潮，敌人正在争胜的第二及第四waves时，建议玩家要试着去final reset，找寻all-in机会。「另一重要的事就是对手的cooldowns，当护盾失效，就是你的最佳机会。如果你发现自己不时在早段便呈败相，可以试用更强的英雄，ADC或强力all-in的level 6英雄都是好例子。」

首位国际EUW Qualifier 2020胜出者Reptilezero则解释，当ADC英雄落后时，仍是很容易可以追回的。而最重要的三个要点：「就是要管理好生命值，选择正确的时间回到战场，以及知道何时all in。还要保持头脑冷静、清醒。绝对不能感到恐慌，因为这样会令你表现更差。当然当对手接近胜利时可能会感到绝望，但要记着永远不要因为绝望而犯错。反而当对手越来越近胜利，可能会因为过份自信而松懈犯错，到时候，你要肯定自己足够冷静去发现、把握这个机会。」

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