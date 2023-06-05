F1

2023 F1西班牙大奖赛战报- 维斯塔潘掌控全局蝉联三连冠

维斯塔潘在加泰罗尼亚掌控全局，连续第三次赢得大奖赛的殊荣，而奥地利Red Bull车队的队友佩雷兹则从第11位发车，终场冲线拿下第四位。
作者 Matthew Clayton
5 min read发布于
Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Spanish Grand Prix on June 4, 2023.
© Getty Images/Red Bull Content Pool

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FIA Formula One World Championship

FIA Formula One World Championship is back in 2021 and promising to deliver with big action.

15 Tour Stops

Spanish Grand Prix 2023

All of the action from the 2023 Spanish Grand Prix.

Spain

麦克斯 维斯塔潘

从卡丁车到F1赛道，维斯塔潘证明年龄只是数字。

NetherlandsNetherlands

Sergio Pérez

Sergio Pérez has forged a place in the top echelon of F1 racers through a combination of grit, tenacity and pace, along the way becoming Mexico’s most successful Formula One driver.

MexicoMexico

Nyck de Vries

After rising through the single-seater ranks, Nyck de Vries is on a mission to race his way into Formula One’s history books with Scuderia AlphaTauri.

NetherlandsNetherlands

Yuki Tsunoda

Japan's newest F1 hero, Scuderia AlphaTauri driver Yuki Tsunoda has risen like a rocket through the ranks of formula racing.

JapanJapan

1. 西班牙——74

这是维斯塔潘职业生涯第三次赢得西班牙大奖赛，本赛季已取得三连胜。奥地利Red Bull车队卫冕世界冠军车手在杆位发车，本站每一圈都居领先地位，目前将他的冠军优势扩大到 53 分。汉密尔顿为梅赛德斯车队拿下第二——本站也是维斯塔潘和汉密尔顿职业生涯第 35 次在一场同一场比赛中以 1-2 名的成绩完赛——而汉密尔顿的梅赛德斯车队队友拉塞尔从第 12 位发车，终场冲线挤进领奖台的荣耀。
* 2023年是F1世界锦标赛的第74个赛季

2. 六张西班牙大奖赛精彩照片合集

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Spanish Grand Prix on June 4, 2023.

Verstappen had to get his elbows out to stop Sainz at the start

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Spanish Grand Prix on June 4, 2023.

It's all pointing in the right direction for Max and the team

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Sergio Pérez of Oracle Red Bull Racing at the Spanish Grand Prix on June 4, 2023.

Pérez's late pit stop saw him charge towards Russell for third

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Spanish Grand Prix on June 4, 2023.

Verstappen was understandably delighted with his maiden Spanish GP pole

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Footballer Mason Mount presented Verstappen with his pole position award

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Pérez gave himself plenty of work to do after his qualifying error

© Getty Images/Red Bull Content Pool

3. 维斯塔潘在西班牙站开场并不顺利

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Spanish Grand Prix on June 4, 2023.

From first practice onwards, Verstappen was in complete control

© Getty Images/Red Bull Content Pool

继连续五场街道赛道比赛后，F1一级方程式赛车离传统赛道的赛事已有一段时间。 巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道这处标志性的弯道帮助了奥地利Red Bull再下一城——尤其是维斯塔潘——充分展现了本赛季 RB19 赛车的真正速度与实力。
从周末的第一圈开始，这位卫冕世界冠军车手就确立了自己的标杆地位。维斯塔潘在所有三场练习赛都居领先地位，并以赛道纪录圈速（1 分 12.272 秒）在排位赛中名列前茅。而在周日的所有 66 圈中，荷兰人都处于领头羊的角色，创造正赛最快圈速，最后五圈已领先汉密尔顿 24 秒。
本次胜利是维斯塔潘职业生涯的第 40 场胜出，但并非一帆风顺——从中性胎开始，他必须以较积极的作为抵御使用软胎且快速起步的塞恩斯（法拉利车队）进入第一个弯道——而在方格旗，维斯塔潘被告知他在比赛中三次超过赛道限制，并获得了黑白旗的警告，表明任何进一步的违规行为将导致 5 秒的判罚。但两圈后，他创造了比赛的最快圈速，这也只不过是突显了他速度的实力。
维斯塔潘的队友佩雷兹已经是连续第二场在排位赛中早早出局，发车位置靠后的他任务更艰巨。这位墨西哥车手在 5 号弯处撞进了砾石区，必须加紧再跑一圈才能进入前 10 名，但过热的轮胎让他以 0.051 秒的差距错过了 Q3，最后排在第 11 位。
与上周末在摩纳哥几乎不可能超越的情况不同，佩雷兹稳步前进，并在领奖台的最后赛段发起攻势，在第 51 圈最后一次进站后以软胎追赶拉塞尔。 最后，他落后三秒，拿下第四名。

4. 角田裕毅付出惨痛代价

Yuki Tsunoda of Scuderia AlphaTauri at the Spanish Grand Prix on June 4, 2023.

Tsunoda's battling drive was denied a points finish

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Scuderia AlphaTauri 车队的车手角田裕毅在第一圈的强劲表现，展现日本车手的实力，从第 15 位发车进入积分争夺的行列，但在后期与周冠宇比赛对抗中，在进入第 1-2 个弯道奋战时，角田裕毅因迫使阿法罗密欧车手周冠宇滑出赛道，被判罚 5 秒钟。角田裕毅以第 9 名的成绩冲过终点线，但在激烈的比赛后被降至第 12 位，错失积分进帐的机会。
角田裕毅的队友Nyck De Vries 再次成为排位赛中领先AlphaTauri 的车手，荷兰车手排在第 14 位发车，他在 66 圈后以同样的位置完赛，但偶尔看起来是有可能在一场比赛中进入前 10 名的机会，本站所有 20 名车手都顺利完赛。

5. 我们需要了解的数字

73: 这是自 1991 年本赛道首次举办 F1 以来，在巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道上获得杆位的比赛百分比（33 场比赛中的 24 场）——杆位与胜利比高于任何其他赛道，甚至摩纳哥。

6. 围场的话语

驾驶这样的车真是一大享受，今天又再次展现出它的实力。再一次，在这里获胜......这真的太不可思议了。
麦克斯 维斯塔潘

7. 重要的统计数据

车手积分榜前5名

Position

Driver

Team

Points

Gap

1

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

170

-

2

Sergio Pérez

Oracle Red Bull Racing

117

-53

3

Fernando Alonso

Aston Martin

99

-71

4

Lewis Hamilton

Mercedes

87

-83

5

George Russell

Mercedes

65

-105

车队积分榜前5名

Position

Team

Points

Gap

1

Oracle Red Bull Racing

287

-

2

Mercedes

152

-135

3

Aston Martin

134

-153

4

Ferrari

100

-187

5

Alpine

40

-247

8. 赛道之外

维斯塔潘、佩雷兹和里卡多。 摩纳哥港口。 还有遥控划船比赛。 您永远不会相信——这绝对是一片混乱的局面……欢迎点击观赏下方的视频亲眼目睹实况。

2 分钟

Fastest RC Boats Sink In Monaco 🚤

See what happens when Max Verstappen, Daniel Ricciardo and Checo Pérez race RC boats in the harbour of Monaco. Heads up, it is absolute chaos.

Sergio Pérez

9.下一站的地点，我们需要知道什么？

第 8 站（加拿大），6 月 16 日至 18 日
赛道名称/位置： 蒙特利尔的吉尔·维伦纽夫赛道
长度/圈数： 4.361公里，70圈
大奖赛次数/首次亮相：41次/1978年
最成功的车手：汉密尔顿 （7次获胜）
最成功的车队：法拉利 (11 胜)
2022 年领奖台: 第1名：维斯塔潘（奥地利Red Bull车队），第2名：塞恩斯（法拉利车队），第3名：汉密尔顿（梅赛德斯车队）

10.奥地利Red Bull赛车运动的广阔世界

Abdo Feghali and competitors were seen during the parade ahead of Red Bull Car Park Drift World Final in Jeddah Corniche, Saudi Arabia, on December 8, 2022.

Abdo Feghali on the F1 circuit in Jeddah

© Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

完全相反的锁定，以动力绕过弯道，前轮背离路缘，后轮冒出滚滚浓烟……漂移是对驾驶技能的壮观考验，也是全世界发展最快的赛车运动之一。
随着 奥地利Red Bull Car Park Drift 等活动越来越受欢迎，欢迎进一步了解有关漂移竞赛，还有您需要知道的所有内幕讯息。
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15 Tour Stops

Spanish Grand Prix 2023

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Spain

麦克斯 维斯塔潘

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Sergio Pérez has forged a place in the top echelon of F1 racers through a combination of grit, tenacity and pace, along the way becoming Mexico’s most successful Formula One driver.

MexicoMexico

Nyck de Vries

After rising through the single-seater ranks, Nyck de Vries is on a mission to race his way into Formula One’s history books with Scuderia AlphaTauri.

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Yuki Tsunoda

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