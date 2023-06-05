1. 西班牙——74

这是维斯塔潘职业生涯第三次赢得西班牙大奖赛，本赛季已取得三连胜。奥地利Red Bull车队卫冕世界冠军车手在杆位发车，本站每一圈都居领先地位，目前将他的冠军优势扩大到 53 分。汉密尔顿为梅赛德斯车队拿下第二——本站也是维斯塔潘和汉密尔顿职业生涯第 35 次在一场同一场比赛中以 1-2 名的成绩完赛——而汉密尔顿的梅赛德斯车队队友拉塞尔从第 12 位发车，终场冲线挤进领奖台的荣耀。

* 2023年是F1世界锦标赛的第74个赛季

2. 六张西班牙大奖赛精彩照片合集

Verstappen had to get his elbows out to stop Sainz at the start © Getty Images/Red Bull Content Pool It's all pointing in the right direction for Max and the team © Getty Images/Red Bull Content Pool Pérez's late pit stop saw him charge towards Russell for third © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen was understandably delighted with his maiden Spanish GP pole © Getty Images/Red Bull Content Pool Footballer Mason Mount presented Verstappen with his pole position award © Getty Images/Red Bull Content Pool Pérez gave himself plenty of work to do after his qualifying error © Getty Images/Red Bull Content Pool

3. 维斯塔潘在西班牙站开场并不顺利

From first practice onwards, Verstappen was in complete control © Getty Images/Red Bull Content Pool

继连续五场街道赛道比赛后，F1一级方程式赛车离传统赛道的赛事已有一段时间。 巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道这处标志性的弯道帮助了奥地利Red Bull再下一城——尤其是维斯塔潘——充分展现了本赛季 RB19 赛车的真正速度与实力。

从周末的第一圈开始，这位卫冕世界冠军车手就确立了自己的标杆地位。维斯塔潘在所有三场练习赛都居领先地位，并以赛道纪录圈速（1 分 12.272 秒）在排位赛中名列前茅。而在周日的所有 66 圈中，荷兰人都处于领头羊的角色，创造正赛最快圈速，最后五圈已领先汉密尔顿 24 秒。

本次胜利是维斯塔潘职业生涯的第 40 场胜出，但并非一帆风顺——从中性胎开始，他必须以较积极的作为抵御使用软胎且快速起步的塞恩斯（法拉利车队）进入第一个弯道——而在方格旗，维斯塔潘被告知他在比赛中三次超过赛道限制，并获得了黑白旗的警告，表明任何进一步的违规行为将导致 5 秒的判罚。但两圈后，他创造了比赛的最快圈速，这也只不过是突显了他速度的实力。

维斯塔潘的队友佩雷兹已经是连续第二场在排位赛中早早出局，发车位置靠后的他任务更艰巨。这位墨西哥车手在 5 号弯处撞进了砾石区，必须加紧再跑一圈才能进入前 10 名，但过热的轮胎让他以 0.051 秒的差距错过了 Q3，最后排在第 11 位。

与上周末在摩纳哥几乎不可能超越的情况不同，佩雷兹稳步前进，并在领奖台的最后赛段发起攻势，在第 51 圈最后一次进站后以软胎追赶拉塞尔。 最后，他落后三秒，拿下第四名。

4. 角田裕毅付出惨痛代价

Tsunoda's battling drive was denied a points finish © Getty Images/Red Bull Content Pool

Scuderia AlphaTauri 车队的车手角田裕毅在第一圈的强劲表现，展现日本车手的实力，从第 15 位发车进入积分争夺的行列，但在后期与周冠宇比赛对抗中，在进入第 1-2 个弯道奋战时，角田裕毅因迫使阿法罗密欧车手周冠宇滑出赛道，被判罚 5 秒钟。角田裕毅以第 9 名的成绩冲过终点线，但在激烈的比赛后被降至第 12 位，错失积分进帐的机会。

角田裕毅的队友Nyck De Vries 再次成为排位赛中领先AlphaTauri 的车手，荷兰车手排在第 14 位发车，他在 66 圈后以同样的位置完赛，但偶尔看起来是有可能在一场比赛中进入前 10 名的机会，本站所有 20 名车手都顺利完赛。

5. 我们需要了解的数字

73: 这是自 1991 年本赛道首次举办 F1 以来，在巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道上获得杆位的比赛百分比（33 场比赛中的 24 场）——杆位与胜利比高于任何其他赛道，甚至摩纳哥。

6. 围场的话语

7. 重要的统计数据

车手积分榜前5名

Position Driver Team Points Gap 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 170 - 2 Sergio Pérez Oracle Red Bull Racing 117 -53 3 Fernando Alonso Aston Martin 99 -71 4 Lewis Hamilton Mercedes 87 -83 5 George Russell Mercedes 65 -105

车队积分榜前5名

Position Team Points Gap 1 Oracle Red Bull Racing 287 - 2 Mercedes 152 -135 3 Aston Martin 134 -153 4 Ferrari 100 -187 5 Alpine 40 -247

8. 赛道之外

维斯塔潘、佩雷兹和里卡多。 摩纳哥港口。 还有遥控划船比赛。 您永远不会相信——这绝对是一片混乱的局面……欢迎点击观赏下方的视频亲眼目睹实况。

2 分钟 Fastest RC Boats Sink In Monaco 🚤 See what happens when Max Verstappen, Daniel Ricciardo and Checo Pérez race RC boats in the harbour of Monaco. Heads up, it is absolute chaos.

9.下一站的地点，我们需要知道什么？

第 8 站（加拿大），6 月 16 日至 18 日

赛道名称/位置： 蒙特利尔的吉尔·维伦纽夫赛道

长度/圈数： 4.361公里，70圈

大奖赛次数/首次亮相： 41次/1978年

最成功的车手： 汉密尔顿 （7次获胜）

最成功的车队： 法拉利 (11 胜)

2022 年领奖台: 第1名：维斯塔潘（奥地利Red Bull车队），第2名：塞恩斯（法拉利车队），第3名：汉密尔顿（梅赛德斯车队）

10.奥地利Red Bull赛车运动的广阔世界

Abdo Feghali on the F1 circuit in Jeddah © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

完全相反的锁定，以动力绕过弯道，前轮背离路缘，后轮冒出滚滚浓烟……漂移是对驾驶技能的壮观考验，也是全世界发展最快的赛车运动之一。

随着 奥地利Red Bull Car Park Drift 等活动越来越受欢迎，欢迎 进一步了解有关漂移竞赛 ，还有您需要知道的所有内幕讯息。

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