That's four races, four podiums for Verstappen in 2021
© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1
2021 F1西班牙大奖赛战报 - Max Verstappen强势赢得第2名殊荣
Red Bull Racing Honda车队的车手在其职涯第100场比赛，2021年F1赛事第4次登上颁奖台的荣耀，但终场，仍不敌Lewis Hamilton在巴塞罗那缔造的辉煌成就。
作者 Matthew Clayton
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FIA Formula One World Championship

Spanish Grand Prix 2021

Spain

马克斯 维斯塔潘

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皮埃尔·加斯利

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Yuki Tsunoda

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在巴塞罗那很难刷新历史纪录–只需问一下Max Verstappen 和 Red Bull Racing Honda便可知，他们在西班牙大奖赛上竭尽全力力抗Lewis Hamilton和Mercedes车队，但终场仍功败垂成，未能突破荷兰籍车手去年第2名的里程碑。
西班牙大奖赛是Verstappen为 Red Bull车队效力的第1场比赛，本次也是他在Red Bull的第100场比赛，这是他在2016年首次为车队赢得冠军的赛事。灯灭起跑后，Verstappen从第2位出发，并列在第1弯道时即取得领先地位，后续66圈赛事，取得54圈的领先优势。但败在最后赛段Hamilton采两停策略，最后6圈一举超前取得领先，终场冲线赢得其职涯在巴塞罗那-加泰隆尼亚赛道连续第5场的胜利殊荣。
Max Verstappen übernimmt die Führung beim Großen Preis von Spanien 2021.
Verstappen startete hervorragend ins Rennen...
© Getty Images/Red Bull Content Pool
前例可循，Hamilton的胜战要领-前30场比赛中，他有22场是从杆位出发获胜的，周六的排位赛可谓是周日正赛的关键。Hamilton在其职涯的第100个杆位成绩，系以0.036秒差，险胜Versappen，尽管荷兰籍车手奋勇试图力挽狂澜，但终究未能如愿。
Versappen及Hamilton的队友Valtteri Bottas三位车手写下历史纪录，第16次同登颁奖台荣耀，也是他们三人连续第4年在巴塞罗那分享颁奖台的殊荣。
以下是西班牙大奖赛的精彩关键纪实

Max让 Mercedes车队赢得倍感艰辛

在比赛周末之前被问及，他是否能为Red Bull在第100场比赛中获胜，Verstappen停顿了一下，然后沉思着表示：“好吧，这个故事将会很美……”
“美”是一个形容词，用来形容他自前排起跑的速度与节奏，在第1弯道果决超越了Hamilton，并尽早取得控制权。不过第3名Charles Leclerc (Ferrari)则与前方二人组慢了1秒距离，直到第24圈，Verstappen进站换胎。
Zweikampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton beim Großen Preis von Spanien 2021.
Verstappen und Hamilton sind eine Klasse für sich.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
不久，Verstappen知道比赛已经结束了，Hamilton在5圈后进站，然后在第42圈第2次进站后，皆尾随在Red Bull车队的后方，让Verstappen领跑，但此时车队知道他在比赛后段会慢下来。
Red Bull 车队负责人Christian Horner承认，Mercedes 和 Lewis今天速度比我们快。
事实上，他们可以在比赛的前两个赛段在后方非常地接近……设法让我们保持领先地位，但是当领先者试图勇敢地坚持到最后时，你却处在那个可怕的位置。
Verstappen在2次进站后，第62圈取得最速圈的积分，将他在车手总冠军排名的积分与Hamilton拉近分差至14分。两人在至今4场比赛中均获得第1和第2名，而Bottas在车手冠军争夺战的积分仅为Hamilton 94分的一半。
依记录，Verstappen在Red Bull的第100场比赛，至今计获得11场胜利和46次登上颁奖台，而周日的第2名是他在西班牙大奖赛的第2次登上颁奖台，并且是过去7次大奖赛有6次登上颁奖台的殊荣。
他谈到Hamilton时表示：“我可感觉到他快要超进了，当他换上中性胎时，他的节奏与速度快很多，他可以停留在1秒之内的距离。”
“我们已经尽了全力。你可以看到每1圈他越来越近。我有点坐以待毙。尽管如此，我还是竭尽所能发挥到了极致。”
但与去年相比，这还是跨出了一大步。

Pérez持续向前迈进

Verstappen的队友 Sergio Pérez 排位赛第8名，因周六练习赛打滑后左肩受伤感到不适，要与1周前再次获得葡萄牙大奖赛的第4名难度有点高，墨西哥籍车手为此感到挫折不已。不过，在24小时后又回第5名位置，并在车手排名中保持第6位。
Sergio Pérez in seinem RB16B beim Großen Preis von Spanien 2021.
Pérez kämpfte sich im Rennen auf Platz 5 vor.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Pérez想在巴塞罗那赢得更高分，需要在周日的正赛有一个良好的开端，并能够在第1圈超越Alpine车队的Esteban Ocon和Ferrari车队的Carlos Sainz跃升至第6位。
他与McLaren车队的Daniel Ricciardo进行缠斗混战的过程中花了很多时间，之后在第46圈第1个弯道处，以强劲姿态超越了澳大利亚籍车手，并保持在第5名位置，直到终场冲线赢得10积分进帐。

Gasly坚持不懈

Pierre Gasly的成绩似乎在周日的比赛甚至开始之前就已经决定了结果。这也是他在今年首次未能进入排位前10名行列，这位 Scuderia AlphaTauri 车手错排了第12名的位置，遭到5秒判罚，这使得他必须自维修区最后位起跑。赛后他承认：我误判了位置，这真的很愚蠢。
想得积分看来像个白日梦，但是法国籍车手仍保持正面的信念，在最后10圈仍奋勇进攻，闯进第10位。Gasly接连击败前方的对手，并在最后5圈，勇敢超越了Aston Martin 车队的Lance Stroll，跃升前10名行列。终场冲线拿下第10名，虽1分进帐也不无小补。
Pierre Gasly von Scuderia AlphaTauri beim Großen Preis von Spanien 2021.
Gasly kämpfte sich von hinten in die Top-10.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
菜鸟队友 Yuki Tsunoda的比赛就短得多，他的赛车在仅仅7圈就停在10号发夹弯处退赛收场。这位日本车手是20位起跑车手未能见到方格旗的人。

Leclerc成绩无法突破

第6、第4、第6，第4–对Leclerc来说，这是一个相当不错的成绩。在西班牙的另一场强劲表现之后，Leclerc悄悄进入积分榜的前5名，他在起步时超越了Bottas，并在前24圈守住第3名位置。
其他名次方面，Ricciardo在新车队的比赛中表现最为出色，排在McLaren车队队友Lando Norris前方，遥遥领先，而Sainz在巴塞罗那-加泰隆尼亚赛道获得一小群粉丝的欢呼雀跃下，但从第5名滑落至第7名，当地的英雄车手Fernando Alonso从排位第10位出发，后因轮胎衰减，最后退至第17名完赛。

参加公国比赛的时间

从巴塞罗那出发隔一个星期，将回到去年无法举行比赛的摩纳哥大奖赛。
Verstappen对摩纳哥大奖赛，将有信心结束一场非典型的比赛，迄今为止他最接近蒙地卡罗颁奖台是2019年的第4名。
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