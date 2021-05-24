© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
简单3招居家徒手训练技巧 让防疫期间健身不荒废
好身材一定要进健身房练吗？私人健身教练文森特•佩德拉萨（Vincent Pedraza）将提供几个居家训练的最佳技巧，让你在维持身材和增强肌力的同时，也不用离开家门。
没有器材也没问题！我们知道有许多人的训练观念是要使用不同的器材来进行，但并不是每个人都有预算能加入健身房会员或拥有私人健身房，所以我们将要透过3个简单的训练技巧与观念，让你徒手在家也能练出完美的肌肉线条。
“我认为所有的人都必须要透过持续运动来维持身体健康，因此我们必须要采用更多更简单的方式，并专注于训练的技巧上，让自己养成运动训练的习惯” 文森特•佩德拉萨（Vincent Pedraza）解释说。即使每天只花一点点的时间来进行训练，虽然这样的方式对于某些人来说有点荒谬，但透过一些例行性的训练动作，也能让身体渐渐的获得效果；从生理层面来说，运动可以增加身体的免疫能力，并让我们在精神层面上养成良好的专注力，这也就是大家常说：运动能有助于专注、思考、记忆和学习能力的提升。
挑战自己
文森特•佩德拉萨（Vincent Pedraza）像许多教练和运动员一样，透过他的个人社交平台提供许多的训练动作。他始终维持自己的AMRAP训练信条（AMRAP全名是As more Rounds(Reps) as possible，意即在固定时间内挑战自己尽可能做越多下动作的训练方式）是一款高强度适合挑战自我的训练技巧，无论是使用在重训或徒手训练都可以。
你对AMRAP训练感兴趣吗？接下来有3种方式能进行尝试，请衡量自己的身体和体能状态，千万不要勉强执行。A
3-6-9
训练时间：20分钟
运动动作：伏地挺身，V-UP，徒手深蹲
3组伏地挺身，6组V-UP，9组徒手深蹲
训练部位：胸肌，背肌，核心肌群，大腿肌，有氧运动
Tabata
训练时间：15分钟 (20秒训练/10秒休息)
运动动作：徒手深蹲，登山者式，跳绳
8组：徒手深蹲20秒，休息10秒
8组：登山者式20秒，休息10秒
8组：跳绳20秒，10秒休息
每次循环组间休息60秒
训练部位：大腿肌，核心肌群，下背肌，有氧运动
21-15-9
运动时间：尽量不间断
运动动作：伏地挺身，弓步蹲，超人式，仰卧起坐
21个伏地挺身，弓步蹲，超人式，仰卧起坐
15个伏地挺身，弓步蹲，超人式，仰卧起坐
9个伏地挺身，弓步蹲，超人式，仰卧起坐
训练部位：胸肌，背肌，核心肌群，大腿肌
根据文森特•佩德拉萨（Vincent Pedraza）教练的说法，每天必须要进行这三个训练的其中一项，并搭配上健康的饮食管理，就能让身体内外获得有效的改善，最重要的就是让自己养成每天运动的习惯，而不是想起来才进行。来吧！现在就让我们开始吧。
随时随地体验RedBull.com的精彩内容，欢迎点击下载Red Bull TV iPhone和安卓平台的手机应用程序。
关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！