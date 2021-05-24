好身材一定要进健身房练吗？私人健身教练文森特•佩德拉萨（Vincent Pedraza）将提供几个居家训练的最佳技巧，让你在维持身材和增强肌力的同时，也不用离开家门。

没有器材也没问题！我们知道有许多人的训练观念是要使用不同的器材来进行，但并不是每个人都有预算能加入健身房会员或拥有私人健身房，所以我们将要透过3个简单的训练技巧与观念，让你徒手在家也能练出完美的肌肉线条。

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