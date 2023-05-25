当你在嘻哈舞蹈界中打败众多舞者时，这个团队成为了顶尖的存在

当提及该如何从众多舞者中脱颖而出时，Angyil, StalaMuerte, Kyoka, Dassy, Majid, Poppin C 及 Diablo 无人不知。他们来自日本、美国、韩国、法国、瑞士和甘比亚。作为奥地利Red Bull舞者，他们共同代表着新一代嘻哈文化。

他们的地位得以巩固，不仅因为赢得了无数的比赛和头衔，更是凭借着强烈的创造力和风格、勇敢无畏地闯荡、能够在舞台之外强而有力地表达自己的信念，以及拥有超凡的韧性。每个人都展现了自己的才华和技能，并在其他流派中游刃有余，成为自己领域中的大师。

激情、音乐天赋、深深的情感连结、独创性和坚定的自信——这一切让他们迅速在全球获得了广泛的关注。他们曾与Maddona和Christine and The Queens等巨星一起巡演。他们与Puma、Nike和adidas等顶级品牌合作，推出华丽的广告，并在电影中担任主演角色。

Angyil

Angyil from the USA © Little Shao/Red Bull Content Pool

堪萨斯城的popper Angyil在青少年时期搬到了嘻哈的发源地纽约，但她却放弃了著名的Alvin Ailey芭蕾舞学校的优厚实习机会，追随自己的热情。“我的整个生活都是艰辛和粗糙的，有些丑陋，”她说，“我厌倦了把头发盘成髻，只为尝试要变得优雅。我知道我没有完全做到真实的自己。所以我决定‘好吧，我要停止这样做，我要在街头跳舞，因为那是我的灵魂想要的，也是我想待的地方。’”

跟随自己的内心和一个在地铁上跳舞的团队，Angyil迅速开始努力磨练她的新技能。她展现出不可否认的音乐感，开始模仿Zapp＆Roger等乐团的节奏，在她眼中诠释他们的音乐。

不久之后，Angyil就参加比赛并赢得了头衔。她迅速获得了认可，成为了一个在男性主导的舞蹈界中最具侵略性的popper之一。

“我刚开始时，是没有为女性舞者建立的环境，所以我没有人可以仰望，”Angyil说，“我找到一个我非常尊敬的男性舞者，问他是否可以和他一起训练，他说‘不行——因为你是女生，你无法学习。’”

“这并没有使我放弃跳舞，但却让我不敢向人寻求帮助。”她说。

3 分钟 Angyil's style 认识美国街舞舞者Angyil。 从她记事起，她就为跳舞而生。

看一眼她的成绩就可以证明她并不需要别人的帮助。Angyil不仅为其他女性popper开辟了道路，还成为了最受欢迎的舞者之一。她在世界各地举办表演，为Black Lives Matter表演舞蹈作品，目前还在进行自己的项目。

“我想透过舞蹈让世界变得更美好，”她说，“这对大多数人来说可能听起来很疯狂，但对我来说，这从来都不仅仅是跳舞。舞蹈给了我一个声音，我想用它来产生影响。”

Dassy

Dassy at the Red Bull Dance Tour Japan 2019 © Little Shao/Red Bull Content Pool

“我从来没有考虑过B计划。”技术高超的韩国舞者Dassy说。

Dassy由单亲妈妈抚养长大，从小就为了在嘻哈舞工作室每年获得免费学费而努力奋斗。展现出她对舞蹈的渴望，Dassy尽可能参加了很多课程，并且在popping中找到了自己最大的爱好。

Dassy只带着几美元在口袋里，搬到纽约追寻梦想。“有一段时间，几乎一年，我全靠街上的一美元披萨维生。我每个周末都参加比赛，赢取奖金只为支付房租。”她说。

在坚定的信念驱使下，Dassy并没有退缩。她对自己能力的自信不仅为她赢得了房租，而且她很快搬到了洛杉矶，引起了受人尊敬的舞者Marie Poppins的注意，后者来自女子舞团Femme Fatale。

5 分钟 Femme Fatale 2018年在瑞士苏黎世举行的红牛BC One世界总决赛上，Femme Fatale技惊四座。

快转到2021年，Dassy曾在美国电视节目《所以你认为你能舞》（So You Think Can Dance）上参赛，同时成为Femme Fatale固定成员，启发了许多人追随她的脚步，在全球非常受欢迎。

Diablo

Diablo at the Red Bull Dancer Tour 2019 © Little Shao/Red Bull Content Pool

Diablo是Criminalz Crew、La Clique和Genesis的长期成员，但他与他的搭档Stylez'C（别名StalaMuerte）组成的二人组Los Diablos De La Muerte的合作使他跃升到更高的层次。这个二人组一起赢得了The Fusion Concept世界总决赛和Juste Debout比赛。

这位法国舞者在各种姿势中扭曲着身体，然后透过精巧的手部隔离和脚步技巧转换他的舞蹈风格，配合强劲的嘻哈音乐，有时只需几个小节的时间。

Diablo很快就开始与法国艺术家Christine and The Queens进行巡回演出，并参与了一系列的模特儿工作，并赢得了一长串的比赛。

1 分钟 Follow Me x Diablo French dancer Diablo is joined by fellow stars of the hip-hop scene to make a dance video.

进入2021年，StalaMuerte和Diablo正忙于制作一部完整的作品，他们在工作室中忙于进行令人兴奋的工作之一。

当谈到他迄今为止的旅程时，Diablo表示：“如果你问我何时作为一名舞者而变得有名，或者是否认为我会有一个舞者的职业生涯，我从来没有想过。舞蹈不是一项运动，也不是关于表现得有多好，因为人们对你的舞蹈是否‘好’仅仅是一种观点。”

“作为一名成功的、优秀的或有名的舞者，并不取决于技巧和技能，而是取决于了解和爱自己，并将这些投入其中，因为舞蹈是不会撒谎的。”

“做自己，即使这通常比成为别人更难。你是地球上的第一个你，因此，你自己是最好的灵感来源。”

Kyoka

Kyoka at the Red Bull Dancer Tour 2019 © Little Shao/Red Bull Content Pool

日本舞者Kyoka是这项艺术的变色龙。她精通武术少林寺和巴西战舞，同时也习得了弗朗明戈舞，并以自己的风格翻转了整个舞蹈。她将强烈的女性能量与高超的音乐感结合，以霸气的嘻哈风格展现自己，技术上娴熟且创意爆发。从空手道到卡波耶拉，从时尚到freestyle，Kyoka都做的到。

“对于女舞者来说，要有力量地跳舞并因此获得尊重很难，所以我的目标是在嘻哈舞中表现出强大的力量，打破刻板印象。”Kyoka说道。

2 分钟 Kyoka学少林醉拳 街舞舞者Kyoka在一位功夫大师的指导下训练，展示了她新的少林醉拳舞技。

Kyoka在童年时内向而害羞，很难表达自己的观点。直到她踏入舞蹈工作室。“我意识到舞蹈像镜子一样展示你的个性和情感。”Kyoka说道。她的老师建议她跟随节奏、放松自己、自由自在地跳舞，这激发了Kyoka的自信，并从此改变了她。

凭借着全球粉丝基础、获得的荣誉头衔和高知名度的人脉，Kyoka备受瞩目，绝对是一位不容忽视的舞者。她正蓬勃发展且创意无限，绝对值得大家关注。

StalaMuerte

StalaMuerte © Torvioll Jashari/Red Bull Content Pool

在短短的五年间，来自瑞士的嘻哈舞者StalaMuerte以令人敬畏的力量迅速崛起，踏上了舞蹈界的顶峰。他敏捷如猎豹的脚步、拥有超凡的灵活性和创造力，与巴黎的舞蹈战友Diablo一起，让他夺得了多个冠军头衔，并在2019年的Juste Debout四分之一决赛中击败了恶名昭彰的双人组合Les Twins。

那一刻也是他生命中最幸福的一天，同时也是他与母亲共度的最后时光。他将情感倾注于舞蹈中，自此以后，StalaMuerte一直保持着不可阻挡的进程。

14 分钟 Hip-Hop Final Diablo & Stalamuerte face off against Niako & Icee to win the street dance championship. Feel the emotion that’s expressed by all the dancers in the Juste Debout 2018 Hip-Hop Final.

“舞蹈是我唯一的表达方式，”他说，“当我跳舞时，那是我唯一可以宣泄情感的时刻。它是我的疗法。我将所有的情感都融入到我的舞蹈中。”

就像Diablo一样，StalaMuerte只是刚刚开始尝试将自己的技艺推向极致。他即将成为全球明星，这是一位你不容错过的舞者的未来。

Poppin'C

Poppin'C from Switzerland © Little Shao/Red Bull Content Pool

在洛桑长大的Poppin'C知道他想要追随母亲的脚步。她是一位舞者，他陪伴她上课后，他努力在工作室里磨练技巧，并迅速设定了自己的目标。

十年后，Poppin'C已经赢得了超过150场比赛。他去年夏天通过赢得"Dance Your Style"赛区赛的冠军，取得了参加世界总决赛的资格。这让他的国家在舞蹈界崭露头角。同时，他以自己的风格将国内的舞蹈界推向新的高度。

1 分钟 与 Poppin'C 一起漫游洛桑 与您的舞蹈导游 Poppin'C 一起穿越瑞士洛桑的标志性景点。

Poppin'C说：“有些新一代的舞者过于注重技巧和舞步，舞步，舞步。你现在有一些像机器一样的popper，他们杀死了节奏。别误会，我非常尊重这类型的popper。”

“但你也有一些像诗人一样的popper，他们表达各种疯狂的节奏，并且能够适应奇特的节奏，因为他们对‘感觉’非常敏感。我不能代表所有舞者发言，但对我来说，这才是最重要的。”

Majid

Majid freestyles on the Red Bull Dance Tour © Little Shao

从一开始，德国舞者Majid就展现出与众不同的风格。从他踏入嘻哈舞蹈界的那一刻起，他的风格就与周围的舞者不同。

但这并不是一夜间就获得声望或赢得比赛的成果。起初，Majid发现赢得舞者、评委和资深嘻哈爱好者的认可和赢得粉丝追随一样困难。他继续训练，坚信自己的风格，最终成功摆脱了唱衰者，追随自己的热情。

时光飞逝，快转到2021年，已经过去了两个十年，这位德国舞者比以往更加坚定地坚持自己的道路。他拥有全球粉丝群，成为一家舞蹈工作室的老板和Juste Debout冠军，并拥有一系列其他头衔。Majid是Raw Sushi Gang的成员，也是嘻哈舞蹈节Summer Week'47的组织者，目前正在努力成为一名演员。今年可以在电影院看到他的作品，还会在德国系列剧《Crews & Gangs》中饰演反派角色。

Majid说：“我没有偶像，因为我觉得这会让你变得视野狭窄。我更喜欢追随自己的视野，以我自己看到和感受到的方式跳嘻哈舞蹈，而不是按照别人的方式或者别人认为嘻哈应该是什么样子来跳。”

更多奥地利Red Bull舞者的作品：

还有奥地利Red Bull BC One All Stars，你可以在奥地利Red Bull BC One网站上找到他们。