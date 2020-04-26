TV
最新活动
运动员档案
红牛产品
MotoGP

宅家系列之：MotoGP 虚拟赛事-Álex Márquez登上奥地利站领奖台

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool
作者 James W Roberts
Francesco Bagnaia在奥地利赛道历经快速又激烈的拼战后，赢得MotoGP™#StayAtHomeGP虚拟赛事首次冠军宝座，而Álex Márquez则再次登上颁奖台殊荣。
Francesco Bagnaia充分证明他是MotoGP™19电竞游戏的玩家，他在最后1圈激战对决中，战胜了Maverick Viñales，并在混乱又有趣的氛围中拿下第2场#StayAtHomeGP赛事的胜利，这项赛事在 Red Bull 赛道举行， Álex Márquez 再次在MotoGP™虚拟领域，以优异的表现，让人留下深刻的印象。
继上个月举行的首届#StayAtHomeGP赛事之后，来自MotoGP™的9位顶级车手在Misano大奖赛的虚拟赛道上各展电玩技巧，终场由Honda车队的新尖兵Álex Márquez冲线夺冠，而现在是时候参观奥地利的Red Bull赛道了。
Álex Márquez en route to third place at the Red Bull Ring.
Álex Márquez en route to third place at the Red Bull Ring
© MotoGP™
参赛的新车手包括MotoGP™多座冠军车手Valentino Rossi，Ducati车队的Danilo Petrucci、Tito Rabat和Honda车手 Takaaki Nakagami。奥地利站的杆位被Ducati车手Bugnaia获得，Viñales和Álex Márquez紧随其后。
正赛开始，上坡进入狭窄的第1弯道，可谓状况百出。几位车手撞作一堆，让Nakagami趁势取得领先地位。此时日籍车手和Bagnaia之间的战斗逐渐成形，Ducati车手在第1圈中途锐不可当取得领先，一人遥遥领先。
对MotoGP™冠军卫冕车手 Marc Márquez来说，这一站的比赛就有些惆怅了，因为他在第3圈开始就被Nakagami拉开了距离。 一圈后，Nakagami超越了Márquez两兄弟。
Alex Márquez and Takaaki Nakagami get close at the Red Bull Ring
Alex Márquez and Takaaki Nakagami get close at the Red Bull Ring
© MotoGP™
第4圈，Viñales大胆挺进并取得领先，但当比赛进入下半场时，Bagnaia再次抢进并要回领先位置。 在此同时，Álex Márquez再次回到第3名，他的哥哥也是Honda的队友Marc排名第4位。
第5圈中段，Marc Márquez抢进第3名，但在左弯道因跑的太开，之后将位置让给了弟弟Alex，距离颁奖台仅约2秒的时间。 在前方，Bagnaia和Viñales之间的肉搏战开始进入白热化阶段。
最重要的是，我们再次为粉丝们送上一场精彩的表演秀。
MotoGP World Champion Marc Márquez: Portrait Image
Marc Márquez
MotoGP
在后方，虚拟赛事初次亮相的Rossi追赶上Petrucci抢进第5位，但是当意大利籍车手在最后两圈进入第1弯道时跑偏了，Bagnaia的领先优势突然减弱，这让Viñales超越了Mugello拿下第2位。
The Márquez brothers battle it out at the Red Bull Ring during the MotoGP™ #StayAtHomeGP race two.
The Márquez brothers battle it out at the Red Bull Ring
© MotoGP™
至于谁是最后的胜利者，这要取决于Bagnaia 与 Viñales之间在最后圈决战之后的决定。两人之间距离仅1秒钟，Viñales在第4弯道表现出色，取得短暂领先，但在现实生活中，这位Ducati车手证明对Red Bull赛道可是非常熟悉的；而Bagnaia坚强的防守阵容仍然还是超越并取得领先，赢得他首次MotoGP™虚拟赛事的胜利。
终场，Álex Márquez领先哥哥Marc登上颁奖台；另Yamaha车队的Fabio Quartararo，这位法国籍车手在这场危机重重的比赛后拿下第5名，事实证明这是他在最后疯狂10圈赛事中，表现最突出的一位。
历经两次摔车转倒，最后还能登上颁奖台，真的非常难得。
Alex Marquez poses for a portrait during the Repsol Honda Team launch in Jakarta, Turkey on February 4, 2020.
Alex Márquez
MotoGP

MotoGP™ #StayAtHome 虚拟赛事最后战绩

  1. Francesco Bagnaia (意大利) 13m 77.091
  2. Maverick Viñales (西班牙) +0.074
  3. Alex Márquez (西班牙) +9.762
  4. Marc Márquez (西班牙) +12.572
  5. Fabio Quartararo (法国) +35.418
  6. Danilo Petrucci (意大利) NC
  7. Valentino Rossi (意大利) NC
  8. Takaaki Nakagami (日本) NC
  9. Michele Pirro (意大利) NC
  10. Tito Rabat (西班牙) NC
随时随地体验RedBull.com的精彩内容，欢迎点击下载Red Bull TV iPhone和安卓平台的手机应用程序。
关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！