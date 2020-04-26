Francesco Bagnaia充分证明他是MotoGP™19电竞游戏的玩家，他在最后1圈激战对决中，战胜了Maverick Viñales，并在混乱又有趣的氛围中拿下第2场#StayAtHomeGP赛事的胜利，这项赛事在 Red Bull 赛道举行， Álex Márquez 再次在MotoGP™虚拟领域，以优异的表现，让人留下深刻的印象。

继上个月举行的首届#StayAtHomeGP赛事之后，来自MotoGP™的9位顶级车手在Misano大奖赛的虚拟赛道上各展电玩技巧，终场由Honda车队的新尖兵Álex Márquez冲线夺冠，而现在是时候参观奥地利的Red Bull赛道了。

Álex Márquez en route to third place at the Red Bull Ring © MotoGP™

参赛的新车手包括MotoGP™多座冠军车手Valentino Rossi，Ducati车队的Danilo Petrucci、Tito Rabat和Honda车手 Takaaki Nakagami。奥地利站的杆位被Ducati车手Bugnaia获得，Viñales和Álex Márquez紧随其后。

正赛开始，上坡进入狭窄的第1弯道，可谓状况百出。几位车手撞作一堆，让Nakagami趁势取得领先地位。此时日籍车手和Bagnaia之间的战斗逐渐成形，Ducati车手在第1圈中途锐不可当取得领先，一人遥遥领先。

对MotoGP™冠军卫冕车手 Marc Márquez来说，这一站的比赛就有些惆怅了，因为他在第3圈开始就被Nakagami拉开了距离。 一圈后，Nakagami超越了Márquez两兄弟。

Alex Márquez and Takaaki Nakagami get close at the Red Bull Ring © MotoGP™

第4圈，Viñales大胆挺进并取得领先，但当比赛进入下半场时，Bagnaia再次抢进并要回领先位置。 在此同时，Álex Márquez再次回到第3名，他的哥哥也是Honda的队友Marc排名第4位。

第5圈中段，Marc Márquez抢进第3名，但在左弯道因跑的太开，之后将位置让给了弟弟Alex，距离颁奖台仅约2秒的时间。 在前方，Bagnaia和Viñales之间的肉搏战开始进入白热化阶段。

最重要的是，我们再次为粉丝们送上一场精彩的表演秀。 Marc Márquez MotoGP

在后方，虚拟赛事初次亮相的Rossi追赶上Petrucci抢进第5位，但是当意大利籍车手在最后两圈进入第1弯道时跑偏了，Bagnaia的领先优势突然减弱，这让Viñales超越了Mugello拿下第2位。

The Márquez brothers battle it out at the Red Bull Ring © MotoGP™

至于谁是最后的胜利者，这要取决于Bagnaia 与 Viñales之间在最后圈决战之后的决定。两人之间距离仅1秒钟，Viñales在第4弯道表现出色，取得短暂领先，但在现实生活中，这位Ducati车手证明对Red Bull赛道可是非常熟悉的；而Bagnaia坚强的防守阵容仍然还是超越并取得领先，赢得他首次MotoGP™虚拟赛事的胜利。

终场，Álex Márquez领先哥哥Marc登上颁奖台；另Yamaha车队的Fabio Quartararo，这位法国籍车手在这场危机重重的比赛后拿下第5名，事实证明这是他在最后疯狂10圈赛事中，表现最突出的一位。

历经两次摔车转倒，最后还能登上颁奖台，真的非常难得。 Alex Márquez MotoGP

MotoGP™ #StayAtHome 虚拟赛事最后战绩

Francesco Bagnaia (意大利) 13m 77.091 Maverick Viñales (西班牙) +0.074 Alex Márquez (西班牙) +9.762 Marc Márquez (西班牙) +12.572 Fabio Quartararo (法国) +35.418 Danilo Petrucci (意大利) NC Valentino Rossi (意大利) NC Takaaki Nakagami (日本) NC Michele Pirro (意大利) NC Tito Rabat (西班牙) NC