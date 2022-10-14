数字奥地利Red Bull Stratos：费利克斯·鲍姆加特太空跳跃背后的关键数据

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费利克斯·鲍姆加特的宇航服必须设计用于 -72°C 的温度。由大卫克拉克公司创造，它惊人的不笨重的形式在塑造空军飞行员和宇航员的飞行服方面发挥了积极作用。 鲍姆加特解释说：“通过减少压力，你的机动性会大大提高，这在军队中的每个飞行员都很欣赏这样的飞行服，因为一切都变得更薄了。所以，它不再那么笨重了。我们从平流层跳伞中学到的很多知识已经应用于军队。”

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目标是成为第一个在没有飞机的情况下以 1 马赫或超音速“旅行”的人。费利克斯只用了 34 秒就达到了超音速，最高时速达到了 844 英里（1,358 公里）。回首往事，他说：“我想成为第一个在飞行器外突破音障的人。”

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鲍姆加特纳五岁时画了一张自己挂在降落伞下的照片。它被证明是一件具有预言性的艺术品，他的母亲在奥地利 Red Bull Stratos 一年后第一次向他展示了它。回想起来，他说：“你甚至不会在五岁时考虑跳伞或打破任何记录，但看起来我的脑海里已经有一些东西已经在某个地方种下的种子一样成长了。看着那张照片，然后知道一切发生在 40 年后，真是令人印象深刻。”

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他必须在遮阳板关闭的情况下花费的小时数，这是一个可能会结束整个项目的心理绊脚石。 “这在某个时候变成了一场噩梦，因为我开始内心焦虑，幽闭恐惧症。每次我都把飞行服视为我最大的敌人。在这样的头盔里呼吸困难。这几乎就像你通过枕头呼吸一样。”

1 分钟 宇宙边缘的一跳 这是此前从未见过的图像和视角，以此来纪念奥地利 Red Bull Stratos 和 Felix Baumgartner 的宝贵经历。

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他从太空舱返回地球所需的分钟数，其中一半是在自由落体中度过的。他的加压太空服里面有 20 分钟的氧气，让他在起飞前和飞行本身有时间在当时减压的飞行舱里。

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2012 年 10 月14日，他实现了历史性的跳跃。如此紧张的场面让他整晚都几乎没有睡着，然后在凌晨 2 点起床为远征做准备。在跳跃的肾上腺素和兴奋之后，他甚至在第二天早上看到了日出。

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他的太空之旅正式开始的年纪。16岁那年，他第一次系上降落伞并从飞机上跳了下来，随后时定点跳伞生涯，再然后是奥地利 Red Bull Stratos。 “这表明跳伞运动员可以来自普通家庭。我的意思是，我母亲在一个农场长大，有 15 个兄弟姐妹。我父亲是一名木匠，我在 16 岁时就系上了降落伞。”

Felix Baumgartner kontroluje stroj před letem © Jorg Mitter/Red Bull Content Pool

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将他带到太空的气球非常巨大，有 33 个足球场那么大，是他们用于阿波罗登月任务的土星五号火箭的两倍。它比三明治袋薄 10 倍，但装满氦气后，它重达 3,708 磅（1,682 千克），装满时可承载 835,000 立方米。上升的前 3,000 英尺（914 米）至关重要，被团队称为“死亡主线”。总共需要 18 到 20 人非常小心地移动气球以避免任何损坏。

39,969.4

他落回地面的高度（以米为单位），换算成英尺为127,852.4尺。气球的脆弱性意味着确保它们必须保持在 40,000米 以下。正如鲍姆加特纳回忆的那样：“这几乎是在扯淡。这就是为什么我们不得不下降一点点。”

63,000

如果不在加压服内，血液开始沸腾的阿姆斯特朗线的高度（以英尺为单位）。他从那个两倍的高度开始了他的飞行。在空中翻转 62,000 英尺（19,000 米）时，他在较厚的空气中稳定下来，并从那里享受了体验。他回忆说：“我解决了这个问题。这实际上是我第一次有时间享受大自然的美丽。”

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