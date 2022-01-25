接受挑战让壮观磅礡的Streif 雪道更独树一帜

Mausefalle、Hausbergkante 和 Steilhang 都是位于奥地利基茨比厄尔全世界最恶名昭彰的滑雪速降赛道，而the Streif堪称是最著名的赛段。即使是阿尔卑斯世界杯最顶尖的职业选手，听到这些名字都会令人不寒而栗。

然而，就在滑雪者们参加 2021 年第 81 届Hahnenkamm赛事在此举世闻名的赛道竞技前不久，Red Bull跳伞队就从斜坡上飞越而下，并以某些方式将肾上腺素提升到了另一个层次，以高速、低空翼装和降落伞飞越通过。欢迎点击观赏上方的影片介绍。

在这传奇的速降赛道上，Max Manow、Felix Seifert、 Marco Fürst 和 Marco Waltenspiel飞行团队进行了在此的世界首次飞行。他们都已经从观赏比赛中熟悉了它，但是真正从上空体验它的陡峭和戏剧性的转弯时，已让他们对滑雪者的胆识佩服得五体投地了。

Red Bull Course Preview in Kitzbühel © Philip Platzer

Fürst飞行后表示：我们能够穿着翼装飞越Mausefalle和Hausbergkante两段，事实证明，这里的山坡有多么陡峭。他们滑雪下来一定更残酷。这应是全世界最艰难的滑雪赛事！

跳伞者从基茨比厄尔上方 2,500米的直升机上一跃而下； Streif 起点为 1,665米，终点为 805米。 翼装和降落伞运动员将这次壮观的赛道巡礼分为两组。翼装飞行员飞越陡峭的峡谷，包括 Mausefalle、Steilhang 和 Hausbergkante，而滑翔翼则将他们的速度降落伞集中在 Brückenschuss、Geschöss 和 Alte Schneise 广阔的赛道上，然后飞越 Seidlalm赛段。

Mit der Wingsuite muss der Flugwinkel millimetergenau passen! © Philip Platzer 他们滑雪下来一定更残酷。这应是全世界最艰难的滑雪赛事！ Marco Fürst

Waltenspiel 表示：挑战是巨大的。许多因素必须结合在一起。使用速度滑翔翼，我们有更多的回旋余地，但使用翼装，跳跃点和角度必须完全吻合。四年来，我们一直在考虑这个项目，并认为如果我们能在某个时候带着翼装飞行 Mausefalle 或 Hausbergkante，这将会是一次非常酷的飞行行动。

With the wingsuit, the angle of descent is all important © Philip Platzer A well-earned high five! © Philip Platzer The paragliders focused on Brückenschuss, Geschöss and Alte Schneise © Philip Platzer Marco Fürst swoops close to the Streif © Philip Platzer It's certainly a memorable way to preview a ski race © Philip Platzer (l-r) Marco Waltenspiel, Max Manow, Felix Seifert and Marco Fürst © Philip Platzer

从直升机跳下后，Red Bull跳伞运动员在一秒钟内达到时速 60 公里，然后在飞越Mausefalle时，他们时速达到最高 250 公里。 世界顶级速降滑雪者的速度实际上几乎是一样快：他们从 Hahnenkamm 的起跑点弹射出来的那一刻起，他们可以在短短 3 秒内从 0 公里加速到时速60 公里。 奥地利籍的 Michael Walchhofer 于 2006 年在终点斜坡上达到了时速 153 公里的速度，为 Streif 目前速度记录保持者。

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